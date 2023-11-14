Кадровые перестановки в Казахстане: кто займется возвратом активов?

14:41 15.11.2023 В октябре 2023 года президент Казахстана провел ротации в Генеральной прокуратуре, назначив двух новых заместителей. Под патронажем ведомства создан специальный комитет, который будет возвращать в бюджет страны незаконно выведенные активы. Подробнее - в материале Ia-centr.ru.



Новые подразделения и лица в Генпрокуратуре



Октябрьские перестановки в Казахстане затронули руководство Генеральной прокуратуры. От должности заместителя главы ведомства освобожден Улан Байжанов, проработавший на посту с января 2022 года. Большую часть своей карьеры Байжанов провел в госкомпаниях и банковском секторе. До назначения на пост заместителя генпрокурора он был директором национального холдинга "Зерде" (государственная компания Казахстана, созданная для развития современных инфокоммуникационных технологий. - Прим. Ia-centr.ru).



На место Байжанова президент Касым-Жомарт Токаев назначил сразу двух человек. Одним из них стал Галымжан Койгельдиев. Карьера Койгельдиева тесно связана с Министерством иностранных дел Казахстана. В период с 2006 по 2011 год он работал в дипломатических представительствах Казахстана в Монголии и Пакистане, а с 2011 по 2022 год занимал руководящие должности в Департаменте международного сотрудничества Генпрокуратуры. В последний год, с ноября 2022-го по октябрь 2023-го, он руководил аппаратом генпрокурора.



Вторым заместителем главы ведомства стал Габит Садырбеков. В системе правоохранительных органов работал с 2001 по 2017 год, до своего назначения в Генпрокуратуру был первым заместителем главы Агентства по финансовому мониторингу.



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Главой нового Комитета при прокуратуре стал Нурдаулет Суиндиков. Ему и его команде поручено возвращать государству "незаконно полученные активы внутри страны и за рубежом".



Создание этого подразделения является очередным шагом по нивелированию рисков, которые привели к протестам в январе 2022 года. После стабилизации ситуации Астана осуществила несколько этапов кадровых чисток среди чиновников, силовиков и бизнесменов, связанных с семьей экс-президента Нурсултана Назарбаева. Частью этого процесса стало принятие закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов" в июле 2023 года.



Он определяет круг ответственных лиц и механизм изъятия собственности, происхождение которой "вызывает сомнения".



Эксперты отнеслись к новому закону неоднозначно. По мнению экономиста Айдархана Кусаинова: "[Закон] в его нынешнем варианте создает пространство для коррупции и огромные проблемы для собственников". А политолог Максим Казначеев уверен, что проверка активов "будет носить выборочный характер" и не коснется лояльных нынешней власти бизнесменов и чиновников.



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Формирование кадрового состава новых министерств



В сентябре 2023 года президент Токаев подписал указ о создании пяти новых министерств – водных ресурсов и ирригации, транспорта, туризма и спорта, культуры и информации, а также Министерства промышленности и строительства. Однако за счет слияний и реорганизаций суммарно прибавилось только два.



Тенденция на преобразование кабмина продолжилась и в октябре в виде формирования кадрового состава новообразованных ведомств. Значительная часть ротаций произошла в Министерстве промышленности и строительства, которое пополнилось сразу тремя вице-министрами. Ими стали Тимур Карагойшин, Азамат Бейспеков и Иран Шархан. Все из перечисленных чиновников уже занимали должности вице-министров в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития до его разделения на два ведомства - Министерство транспорта и Министерство промышленности и строительства.



Министерство транспорта также пополнилось тремя новыми заместителями. Ими стали Максат Калиакпаров, Талгат Ластаев и Сатжан Аблалиев. Калиакпаров с 2019 года работал в должности заместителя главы Центра электронных финансов, а Ластаев в этот же период возглавлял Комитет гражданской авиации. Аблалиев последние два года являлся заместителем акима Северо-Казахстанской области.



Бывший аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов, который возглавил Министерство водных ресурсов и ирригации, привлек в новое ведомство своего бывшего заместителя Ерболата Ибрайханова.



Министр отметил, что назначение Ибрайханова не является "командным перемещением". По его словам, перед ведомством остро стоит вопрос по тарифной политике, которым на посту зам. акима Жамбыльской области занимался Ибрайханов.



Другим вице-министром стал Болат Бекнияз. С 2013 по 2016 год он являлся заместителем председателя Комитета по водным ресурсам, а с 2016 года был директором исполнительной дирекции Международного фонда спасения Арала в Казахстане.



Постановлением правительства от своей должности также освобожден Галидулла Азидуллин, занимавший пост вице-министра экологии и природных ресурсов. Несмотря на то, что с 2009 по 2020 год он находился на руководящих должностях в Комитете по водным ресурсам, места в новом ведомстве ему не нашлось.



Подробнее о причинах и значении октябрьских перестановок рассказал политолог из Казахстана Максим Казначеев.



- В сентябре президент создал сразу несколько новых министерств. При этом многие из них уже существовали ранее, при прошлом президенте. В чем причина того, что некоторые министерства появляются и исчезают?



- Дело в том, что в Казахстане принята практика, согласно которой министерства создаются по возникающим социально-экономическим проблемам. Власти не могут на постоянной основе финансировать узкокорпоративные социально-экономические проблемы.



Первоначально функции подобного рода выполняли проектные институты, которые сохранились еще со времен Советского Союза, а затем выполнение этих функций легла на плечи комитетов.



По мере ухудшения ситуации власти принимали решение создавать отдельные министерства, тем самым повышая статус бюрократии, отвечающей за решение данной проблемы.



Помимо водного хозяйства, похожие тенденции наблюдаются в сфере энергетики. Министерство энергетики то выделяли в отдельное ведомство, то объединяли с другим министерством.



Подобная чехарда со структурами обусловлена тем, что политическая элита не имеет внятного стратегического видения развития данных конкретных сегментов экономики и социальной сферы. Она вынуждена все время прибегать к методам "пожарной команды", чтобы купировать возникающие проблемы.



- Несколько ротаций произошло в Генпрокуратуре. У нового заместителя есть опыт работы в системе МИД. Это скорее говорит о дефиците кадров или отсутствии доверия со стороны президента? Изменится ли ситуация в будущем?



- Да, ротации в системе Генпрокуратуры, как и в целом в правовом блоке, показывают, что доверенных лиц практически не осталось. Президент вынужден проводить ротации в рамках тех кадров, которые имеются у него в наличии и оказались свободны. Не исключено, что если произойдет какой-нибудь провал в системе прокуратуры, то команда Токаева постарается перевести на эту должность более профессионального человека.



В Казахстане есть принцип: только что назначенный чиновник обладает иммунитетом на полгода-год. Если провалов в работе не будет, то он сохранит должность.



Стоит отметить, что профессиональную экспертизу будут проводить те люди, которые стоят на одну ступеньку ниже и от которых не требуется такого уровня лояльности к команде президента.



А первое лицо ведомства - вопрос личной лояльности. Его задача заключается в донесении точки зрения экспертного сообщества до команды президента в более-менее обтекаемой удобной форме.



- В этом месяце в Генпрокуратуре создали специальный комитет по возврату активов. Какая мотивация первостепенна - борьба с олигархами или нехватка денег в бюджете? Какие механизмы по возвращению активов предусмотрены и насколько влиятельным будет орган?



- Эпопея с возвратом активов государству продолжается уже давно. Предпринятый сейчас шаг был предусмотрен еще весной 2023 года. По большому счету создание такого органа является попыткой оказать давление на олигархов первой генерации с целью получения более-менее надежного инструмента обеспечения их лояльности по отношению к Акорде и действующему президенту.



Власть уже смогла провести зачистку бюрократического и силового блоков, а сейчас происходит процесс повышения управляемости экономической сферы и перераспределения активов внутри страны. Он продлится еще полтора-два года.



Как мне представляется, наряду со старыми олигархическими группами он приведет к созданию новых. Создание такого ведомства - один из важнейших шагов президентской команды по укреплению своего влияния на бизнес-среду.



Что касается механизмов по возвращению активов, то принятый летом законопроект предполагает, что часть активов может быть возвращена государству в денежной форме. Недавнее решение по Кайрату Боранбаеву (крупному олигарху, приближенному к экс-президенту Назарбаеву. - Прим. Ia-centr.ru) как раз заключалось в том, что он передал государству крупные активы и получил взамен смягчение своего срока, фактически выведя себя из рамок судебного разбирательства и риска содержания под стражей.



Автор: Тимур Альмуков

Дата: Ноябрь 14, 2023 Источник - ia-centr.ru

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