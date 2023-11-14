Проломленная стена. Как обделались все израильские спецслужбы, - Р.Пухов

14:42 15.11.2023

Проломленная стена



Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов о беспрецедентном провале израильских спецслужб



Российские и зарубежные исследователи изучают феномен "7 октября" - атаку "Хамаса", в ходе которой около 3 тыс. боевиков, прорвавшиеся из сектора Газа, в течение нескольких часов удерживали около 20 населенных пунктов на территории Израиля. Нападавшие устроили резню, в результате которой погибли около 1,4 тыс. человек и еще 240 человек были захвачены в заложники. Очевидно, что террористы реализовали фактор внезапности, застав врасплох охрану стены, выстроенной Израилем на границе с сектором. Ключевой вопрос: как такое стало возможным в стране, славящейся своими спецслужбами?



Руслан Пухов



Поиск ответа на этот вопрос заинтересует, думается, и российское разведывательное сообщество. Специализирующийся на изучении деятельности разведслужб стран мира российский аналитический центр "Лаборатория Интеллидженс Экспресс" в своем журнале "Невидимое измерение" публикует статью Григория Зерщикова "Когда уснули стражи: атака ХАМАС и провал израильских спецслужб".



Внезапное нападение "Хамаса" выявило целый ряд ошибок, допущенных израильскими спецслужбами, а также несостоятельность всей стратегии Израиля в области противодействия террористическим угрозам.



Основная задача разведывательной службы заключается в оказании содействия руководству страны в принятии правильных стратегических решений. Проблема в том, что решения принимаются в условиях неопределенности, а прошлый опыт, знания и массив накопленной информации порой мешают правильно предвидеть развитие событий.



За последние полвека было опубликовано немало исследований, посвященных различным провалам спецслужб, и многие из них поставили во главу угла не недостаток информации как таковой, а когнитивные искажения при оценке информации, вызванные групповым мышлением, комплексом профессиональных деформаций у сотрудников спецслужб, а также политическим давлением, оказываемым руководством на аналитиков и экспертов разведсообщества. Среди классических работ стоит отметить книгу американского ученого Роберта Джервиса "Почему разведка терпит неудачу: уроки революции в Иране и войны в Ираке", переведенную на русский язык Центром анализа стратегий и технологий.



Опираясь на накопленную теоретическую базу, Григорий Зерщиков в своей статье дает критический анализ всей израильской стратегии деэскалации в отношениях с палестинскими арабами. В основе ее лежит придание действиям палестинцев рациональности, понимаемой через призму мировоззрения самих израильтян.



Израильское руководство считало, что улучшение экономической ситуации в секторе приведет к постепенному снижению напряженности и влияния радикальных фанатиков.



К примеру, незадолго до атаки 7 октября израильское правительство планировало довести число разрешений на работу для жителей Газы с 18 тыс. до 30 тыс., рассчитывая, что улучшение экономической ситуации снижает накал противостояния.



Руководство "Хамаса", подыгрывая такому подходу, активно вело кампанию дезинформации. Зная, что мобильная связь в секторе прослушивается спецслужбами Израиля, лидеры "Хамаса" вели разговоры о необходимости улучшения уровня жизни жителей Газы. Такая тактика привела к тому, что и политическая элита Израиля, и аналитики его спецслужб словно бы забыли, что "Хамас" - это в первую очередь идеологическое движение, ставящее своей целью уничтожение Израиля.



Второе важное когнитивное искажение, приведшее к катастрофе 7 октября,- избыточная вера в свое технологическое превосходство.



Создав для себя иллюзию, что система противоракетной обороны "Железный купол" и высокотехнологичная защитная стена, нашпигованная сенсорами и камерами, создадут неприступную крепость, руководство Израиля перестало серьезно обращать внимание на угрозы, исходящие из сектора.



Эта самоуверенность передалась и разведсообществу, и простым солдатам. Любые предупреждения со стороны отдельных аналитиков отбрасывались как избыточный алармизм. Стоит отметить и фактор прецедентного мышления - длительное отсутствие массированных нападений привело к тому, что фокус разведывательной и аналитических структур был отведен операциям по отражению конкретных угроз со стороны отдельных боевиков, а не предотвращению полномасштабной атаки невиданных доселе масштабов.



Впрочем, когнитивные искажения восприятия и неверная оценка действий противника свойственна всем, не только Израилю. Григорий Зерщиков пишет, что "Хамас", выиграв битву, похоже, проиграл войну. Как выясняется, руководство организации в последний момент отошло от своего изначального плана - похитить нескольких израильских военнослужащих, и издало приказ о проведении массовой резни гражданского населения.



Лидеры "Хамаса" слишком уверовали в уязвимость Израиля, погрязшего во внутриполитической борьбе, и просчитались с реакцией нации на ужасающую бойню. Вместо планировавшейся изначально короткой спецоперации и последующей красивой политической игры с обменом заложников при посредничестве Катара "Хамас" вручил Израилю карт-бланш на свою ликвидацию.



О конфликте на Ближнем Востоке говорят на международных форумах и двусторонних встречах



Любую систему, государственную и разведывательную в том числе, характеризует не столько ошибка, сколько реакция на нее. Главы израильской военной разведки и контрразведки Ахарон Халива и Ронен Бар взяли всю ответственность за провалы своих структур на себя, израильское разведсообщество ждут серьезные реформы, будет пересмотрена вся концепция обеспечения национальной безопасности. События последних дней в виде начала активной фазы наземной операции в секторе показывают, что второго шанса "Хамасу" Израиль уже не даст.



Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий, содиректор "Лаборатории Интеллидженс Экспресс"