 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 15.11.2023
15:37  Что мешает иностранцам покупать казахстанские предприятия
15:34  "Перевернутая Дженни": редкая почтовая марка продана за рекордную сумму в $2 млн
15:32  Газа побеждает Байдена. Рейтинг безумного старца рухнул в яму, - "Al Modon"
15:29  Питер Гудман: АмероКитай. Взлет и падение самого успешного совместного предприятия в мире
15:25  Израиль может столкнуться с открытием третьего фронта
15:19  Какой вклад внесли в развитие финансовой системы Казахстана председатели Нацбанка
15:14  Саммит АТЭС в вонючем гадюшнике Сан-Франциско. Чего ждать?

15:12  Под израильской бомбежкой погибла палестинская писательница Хиба Камаль Абу Нада
15:00  Московские терки. Легендарный VIP-Фрик Батурин (брат жены Лужкова) посажен на 6 лет
14:57  Сооснователь группы "Алиса" Андрей Шаталин умер на 64-м году жизни
14:42  Проломленная стена. Как обделались все израильские спецслужбы, - Р.Пухов
14:41  Кадровые перестановки в Казахстане: кто займется возвратом активов?
14:40  Болезненный удар: означает ли рост заражений COVID-19 новую эпидемию
14:31  Сестру Дональда Трампа нашли мертвой у нее дома: начато расследование
14:27  Дети гор. Как живут современные ягнобцы, - А.Хамидуллина
13:59  В Бишкеке задержан экс-депутат Парламента Бакчиев. За создание... нарколаборатории
13:55  Археологи Южного Казахстана нашли уникальное захоронение эпохи государства Кангюй
13:46  Великий Израиль? Что общего во всех кровавых событиях на Ближнем Востоке, - Елена Пустовойтова
13:45  Американская трагедия. Страна бездомных и бомжей, - Игорь Веремеев
11:13  Желтые тюльпаны, вестники разлуки. Выборы в Нидерландах угрожают украинцам, - М.Лужковый
10:30  Две катастрофы. Палестино-израильская война в контексте большой геополитики, - Александр Дугин
10:18  Южный Хартленд. Почему России важно присутствовать в Африке? - Леонид Савин
09:52  Скажи мне – кто твой друг? Опыт и перспективы российского союзничества, - И.Истомин
09:40  Туркменистан просит США ослабить санкции против Афганистана для финансирования ТАПИ
09:38  Этнические узбеки из Лебапского велаята Туркмении массово мигрируют на историческую родину
09:31  Газу ждет решающее сражение. Или долгая партизанская война, - К.Ольшанский
08:55  На Украине идут аресты критиков бандер-фюрера Зеленского
08:49  Война с ХАМАС доведет Израиль до экономического краха, - В.Прохватилов
08:47  Евразийский экономический союз: на путях к единой валютной политике, - А.Чичкин
07:50  Китай-Америка: тенденция к стабилизации, - Ю.Тавровский
00:53  Бишкек и Душанбе спешат поставить точку в пограничном споре, - В.Панфилова
00:50  Кризис на Ближнем Востоке оказался на руку Европе, - Тимофей Бордачев
00:37  Бумажный кризис: крупнейшие американские банки снова в опасности, - Д.Мигунов
00:32  Пашинянская Армения покидает ОДКБ
00:16  Американская сказка заканчивается, - Д.Орехов
00:10  Бишимбаевщина. Набитые спесью и дурью малолетки - это не элита, а ..., - Данияр Ашимбаев
00:04  Урмат Кожомбердиев сменил Медербека Сатыева на должности директора Судебного департамента Кыргызстана
00:01  Турция обвинила Нетаньяху в геноциде в секторе Газа и подала иск в МУС
00:00  Малек Дудаков: В Белом доме нарастает хаос из-за геноцида палестинцев
Вторник, 14.11.2023
19:47  Депутаты Ошского городского кенеша выразили недоверие мэру Бакытбеку Джетигенову
19:19  Казнацбанк выпускает юбилейные купюры номиналом 10 тыс. тенге особого дизайна
18:58  Токаев назначил командующих войсками регионального командования "Восток" и "Юг" - генералов Маралова и Уштаева
18:33  Почему Россия столкнулась с дефицитом трудовых ресурсов, - В.Мальцев
18:31  Армия Израиля захватила парламент Газы
18:26  Как хакеры используют эротическую рекламу
15:41  "Корейский" сценарий - это ловушка. Украинский конфликт нужно завершить по "вьетнамскому" сценарию
15:38  Индия в Центральной Азии: станет ли Нью-Дели важным региональным игроком?
15:35  "На Ближнем Востоке понимают только силу", - Коби Михаэль
15:32  Трибунал для Израиля. Арабские и исламские лидеры бросили вызов Западу
15:29  Колониальные "осколки" Парижа: возможен вариант Южной Родезии? - Д.Нефедов
15:28  Депутаты Олий Мажлиса взяли под контроль строительство хосписа для взрослых в Ташкенте
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Сооснователь группы "Алиса" Андрей Шаталин умер на 64-м году жизни
14:57 15.11.2023

Сооснователь группы "Алиса" Андрей Шаталин умер на 64-м году жизни. В августе он пропал, гитариста искали волонтеры

Сооснователь рок-группы "Алиса" Андрей Шаталин умер на 64-м году жизни, об этом сообщили в официальном сообществе музыкального коллектива во "ВКонтакте". В августе гитарист пропал, его искали волонтеры и полиция, но о причинах произошедшего родные не распространялись. По данным источников ряда СМИ, у артиста были финансовые проблемы и депрессия.

Шаталин - советский и российский гитарист и клавишник, аранжировщик, автор песен. Он является основателем группы "Алиса" наравне с Константином Кинчевым.



Причиной смерти музыканта называют тяжелую болезнь и депрессию

Как пишет Starhit со ссылкой на инсайдеров, причиной смерти Шаталина стала тяжелая болезнь и депрессия.

При этом spb.kp.ru сообщает, что сын музыканта отрицал депрессию у отца, о которой сообщали источники издания. Рассеянность артиста он объяснял несложившимися творческими планами.

Официальная причина смерти Андрея Шаталина, а также время и место прощания с ним не раскрываются.

Музыкант родился в Красноярске, в 1981 году он вместе со студентами Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта основал группу "Демокритов колодец", а в 1983-м стал гитаристом новой группы "Алиса". Из ее состава он окончательно вышел в 2003 году.

Шаталин принимал участие в записи таких известных альбомов коллектива, как "БлокАда", "Шабаш", "Для тех, кто свалился с Луны", "Черная метка".

В августе музыкант пропал, его искали волонтеры

22 августа этого года Андрей Шаталин пропал в Санкт-Петербурге, информацию о его поисках опубликовал поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт". Он вышел из дома и не вернулся.

63-летнего музыканта искали полицейские и волонтеры, спустя два дня он был найден живым. Как отмечал Telegram-канал "112", Шаталин длительное время находился в депрессии и испытывал финансовые проблемы, он перестал работать и влез в долги, имел задолженность по кредиту за два месяца.

Сообщалось, что музыкант взял с собой телефон дочери, когда пошел в магазин, аппарат периодически появлялся в сети и был заряжен. Также канал со ссылкой на свои источники заявлял, что мужчина был обнаружен в неадекватном состоянии.

Как уточнял Starhit, родственники Шаталина не сразу обратились к правоохранителям, поскольку не хотели распространять информацию. В дальнейшем они также не комментировали его исчезновение. Стало известно, что гитариста поместили в клинику, но о его лечении сведений также не поступало.

Источник - Lenta.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1700049420


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Ускорить согласование процедур по совместным инвестпроектам с Саудовской Аравией поручил Алихан Смаилов
- Срок доставки грузов значительно сократится: началось строительство новой железной дороги в обход Алматы
- Насколько при системе межбюджетных отношений может быть эффективна работа выборных акимов?
- Кадровые перестановки
- 605 фермерских теплиц получили сертификат соответствия Национальному стандарту
- Помощник Президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям Руслан Желдибай встретился с представителями ОБСЕ
- Руководство филиала КазТрансГаз Аймак в Улытау вымогали деньги с населения за разрешение подключить газ
- О приговоре суда
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  