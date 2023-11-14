Сооснователь группы "Алиса" Андрей Шаталин умер на 64-м году жизни

14:57 15.11.2023

Сооснователь группы "Алиса" Андрей Шаталин умер на 64-м году жизни. В августе он пропал, гитариста искали волонтеры



Сооснователь рок-группы "Алиса" Андрей Шаталин умер на 64-м году жизни, об этом сообщили в официальном сообществе музыкального коллектива во "ВКонтакте". В августе гитарист пропал, его искали волонтеры и полиция, но о причинах произошедшего родные не распространялись. По данным источников ряда СМИ, у артиста были финансовые проблемы и депрессия.



Шаталин - советский и российский гитарист и клавишник, аранжировщик, автор песен. Он является основателем группы "Алиса" наравне с Константином Кинчевым.







Причиной смерти музыканта называют тяжелую болезнь и депрессию



Как пишет Starhit со ссылкой на инсайдеров, причиной смерти Шаталина стала тяжелая болезнь и депрессия.



При этом spb.kp.ru сообщает, что сын музыканта отрицал депрессию у отца, о которой сообщали источники издания. Рассеянность артиста он объяснял несложившимися творческими планами.



Официальная причина смерти Андрея Шаталина, а также время и место прощания с ним не раскрываются.



Музыкант родился в Красноярске, в 1981 году он вместе со студентами Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта основал группу "Демокритов колодец", а в 1983-м стал гитаристом новой группы "Алиса". Из ее состава он окончательно вышел в 2003 году.



Шаталин принимал участие в записи таких известных альбомов коллектива, как "БлокАда", "Шабаш", "Для тех, кто свалился с Луны", "Черная метка".



В августе музыкант пропал, его искали волонтеры



22 августа этого года Андрей Шаталин пропал в Санкт-Петербурге, информацию о его поисках опубликовал поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт". Он вышел из дома и не вернулся.



63-летнего музыканта искали полицейские и волонтеры, спустя два дня он был найден живым. Как отмечал Telegram-канал "112", Шаталин длительное время находился в депрессии и испытывал финансовые проблемы, он перестал работать и влез в долги, имел задолженность по кредиту за два месяца.



Сообщалось, что музыкант взял с собой телефон дочери, когда пошел в магазин, аппарат периодически появлялся в сети и был заряжен. Также канал со ссылкой на свои источники заявлял, что мужчина был обнаружен в неадекватном состоянии.



Как уточнял Starhit, родственники Шаталина не сразу обратились к правоохранителям, поскольку не хотели распространять информацию. В дальнейшем они также не комментировали его исчезновение. Стало известно, что гитариста поместили в клинику, но о его лечении сведений также не поступало.