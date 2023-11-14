Московские терки. Легендарный VIP-Фрик Батурин (брат жены Лужкова) посажен на 6 лет

15:00 15.11.2023

Признал вину, а потом передумал: шурин Лужкова получил 6 лет колонии по делу о мошенничестве

Виктора Батурина приговорили к шести годам колонии за мошенничество с "Интеко"



Анастасия Новикова



Брата вдовы Лужкова, предпринимателя Виктора Батурина приговорили к шести годам колонии и штрафу в размере 500 тыс. руб. по делу о покушении на мошенничество. На скамье подсудимых мужчина оказался по заявлению своей сестры Елены Батуриной. Та обратилась в полицию из-за подделки ее подписи на документе, по которому она якобы должна была выплатить брату почти 14 млн руб. В ходе судебного разбирательства Батурин сначала полностью признал вину, а потом заявил о своей невиновности.



Симоновский суд Москвы приговорил к шести годам лишения свободы и к штрафу в размере 500 тыс. руб. бизнесмена Виктора Батурина за попытку мошенничества, сообщило ТАСС.



"Суд постановил назначить Батурину наказание в виде шести лет с отбыванием в колонии общего режима", - огласила приговор судья.



