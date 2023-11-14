 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 15.11.2023
15:37  Что мешает иностранцам покупать казахстанские предприятия
15:34  "Перевернутая Дженни": редкая почтовая марка продана за рекордную сумму в $2 млн
15:32  Газа побеждает Байдена. Рейтинг безумного старца рухнул в яму, - "Al Modon"
15:29  Питер Гудман: АмероКитай. Взлет и падение самого успешного совместного предприятия в мире
15:25  Израиль может столкнуться с открытием третьего фронта
15:19  Какой вклад внесли в развитие финансовой системы Казахстана председатели Нацбанка
15:14  Саммит АТЭС в вонючем гадюшнике Сан-Франциско. Чего ждать?

15:12  Под израильской бомбежкой погибла палестинская писательница Хиба Камаль Абу Нада
15:00  Московские терки. Легендарный VIP-Фрик Батурин (брат жены Лужкова) посажен на 6 лет
14:57  Сооснователь группы "Алиса" Андрей Шаталин умер на 64-м году жизни
14:42  Проломленная стена. Как обделались все израильские спецслужбы, - Р.Пухов
14:41  Кадровые перестановки в Казахстане: кто займется возвратом активов?
14:40  Болезненный удар: означает ли рост заражений COVID-19 новую эпидемию
14:31  Сестру Дональда Трампа нашли мертвой у нее дома: начато расследование
14:27  Дети гор. Как живут современные ягнобцы, - А.Хамидуллина
13:59  В Бишкеке задержан экс-депутат Парламента Бакчиев. За создание... нарколаборатории
13:55  Археологи Южного Казахстана нашли уникальное захоронение эпохи государства Кангюй
13:46  Великий Израиль? Что общего во всех кровавых событиях на Ближнем Востоке, - Елена Пустовойтова
13:45  Американская трагедия. Страна бездомных и бомжей, - Игорь Веремеев
11:13  Желтые тюльпаны, вестники разлуки. Выборы в Нидерландах угрожают украинцам, - М.Лужковый
10:30  Две катастрофы. Палестино-израильская война в контексте большой геополитики, - Александр Дугин
10:18  Южный Хартленд. Почему России важно присутствовать в Африке? - Леонид Савин
09:52  Скажи мне – кто твой друг? Опыт и перспективы российского союзничества, - И.Истомин
09:40  Туркменистан просит США ослабить санкции против Афганистана для финансирования ТАПИ
09:38  Этнические узбеки из Лебапского велаята Туркмении массово мигрируют на историческую родину
09:31  Газу ждет решающее сражение. Или долгая партизанская война, - К.Ольшанский
08:55  На Украине идут аресты критиков бандер-фюрера Зеленского
08:49  Война с ХАМАС доведет Израиль до экономического краха, - В.Прохватилов
08:47  Евразийский экономический союз: на путях к единой валютной политике, - А.Чичкин
07:50  Китай-Америка: тенденция к стабилизации, - Ю.Тавровский
00:53  Бишкек и Душанбе спешат поставить точку в пограничном споре, - В.Панфилова
00:50  Кризис на Ближнем Востоке оказался на руку Европе, - Тимофей Бордачев
00:37  Бумажный кризис: крупнейшие американские банки снова в опасности, - Д.Мигунов
00:32  Пашинянская Армения покидает ОДКБ
00:16  Американская сказка заканчивается, - Д.Орехов
00:10  Бишимбаевщина. Набитые спесью и дурью малолетки - это не элита, а ..., - Данияр Ашимбаев
00:04  Урмат Кожомбердиев сменил Медербека Сатыева на должности директора Судебного департамента Кыргызстана
00:01  Турция обвинила Нетаньяху в геноциде в секторе Газа и подала иск в МУС
00:00  Малек Дудаков: В Белом доме нарастает хаос из-за геноцида палестинцев
Вторник, 14.11.2023
19:47  Депутаты Ошского городского кенеша выразили недоверие мэру Бакытбеку Джетигенову
19:19  Казнацбанк выпускает юбилейные купюры номиналом 10 тыс. тенге особого дизайна
18:58  Токаев назначил командующих войсками регионального командования "Восток" и "Юг" - генералов Маралова и Уштаева
18:33  Почему Россия столкнулась с дефицитом трудовых ресурсов, - В.Мальцев
18:31  Армия Израиля захватила парламент Газы
18:26  Как хакеры используют эротическую рекламу
15:41  "Корейский" сценарий - это ловушка. Украинский конфликт нужно завершить по "вьетнамскому" сценарию
15:38  Индия в Центральной Азии: станет ли Нью-Дели важным региональным игроком?
15:35  "На Ближнем Востоке понимают только силу", - Коби Михаэль
15:32  Трибунал для Израиля. Арабские и исламские лидеры бросили вызов Западу
15:29  Колониальные "осколки" Парижа: возможен вариант Южной Родезии? - Д.Нефедов
15:28  Депутаты Олий Мажлиса взяли под контроль строительство хосписа для взрослых в Ташкенте
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Московские терки. Легендарный VIP-Фрик Батурин (брат жены Лужкова) посажен на 6 лет
15:00 15.11.2023

Признал вину, а потом передумал: шурин Лужкова получил 6 лет колонии по делу о мошенничестве
Виктора Батурина приговорили к шести годам колонии за мошенничество с "Интеко"

Анастасия Новикова

Брата вдовы Лужкова, предпринимателя Виктора Батурина приговорили к шести годам колонии и штрафу в размере 500 тыс. руб. по делу о покушении на мошенничество. На скамье подсудимых мужчина оказался по заявлению своей сестры Елены Батуриной. Та обратилась в полицию из-за подделки ее подписи на документе, по которому она якобы должна была выплатить брату почти 14 млн руб. В ходе судебного разбирательства Батурин сначала полностью признал вину, а потом заявил о своей невиновности.

Симоновский суд Москвы приговорил к шести годам лишения свободы и к штрафу в размере 500 тыс. руб. бизнесмена Виктора Батурина за попытку мошенничества, сообщило ТАСС.

"Суд постановил назначить Батурину наказание в виде шести лет с отбыванием в колонии общего режима", - огласила приговор судья.



Бывшего вице-президента девелопера "Интеко" и брата основательницы компании Елены Батуриной, вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, признали виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере и фальсификации доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в нем . По последнему пункту обвинения суд освободил Батурина от наказания в связи с истечением срока давности совершения преступления.

По словам адвоката предпринимателя Игоря Шабанова, Батурин не признал вину.

О чем спорили брат с сестрой

Бизнесмена задержали и затем арестовали в 2021 году по уголовному делу, связанному с событиями десятилетней давности. Как сообщила его адвокат Татьяна Тонова, тогда Батурин "боролся за восстановление своих корпоративных прав в связи с хищением, по его версии, Еленой Батуриной 25% акций девелоперской группы компаний "Интеко".

В 2005 году Батурин уволился из компании сестры, где с 1999 года занимал пост вице-президента (его обвинили в растрате), а в 2010 году Батурин обвинил родственницу в незаконном присвоении принадлежащих ему 25% акций компании и невыплате зарплаты за 2005 год размером 3,46 млрд руб.

Затем он представил документ, по которому Батурина якобы обязалась выплатить брату рыночную компенсацию в размере 13,8 млрд руб. за проданные ей осенью 2011 года 14,4 тыс. акций "Интеко". Адвокаты Батуриной называли подпись на документе подделкой. В 2017 году по ее заявлению возбудили уголовное дело.

На заседании Симоновского суда от 3 октября 2022 года по уголовному делу о хищении 25% акций "Интеко" стоимостью 14 млрд руб. Батурин полностью признал свою вину и заявил о раскаянии в содеянном. Позднее его защитник заявил, что предприниматель себя оговорил.

Другие суды Батурина

У Батурина уже есть две судимости. В 2011 году его приговорили к условному сроку в три года и штрафу в 300 тыс. руб. за мошенничество при продаже недвижимости. Следствие установило, что бизнесмен продал своему знакомому Олегу Вашуркину нежилое помещение площадью 211 кв. метров на Тверской-Ямской улице в Москве за 23,8 млн руб., а затем повторно продал его топ-менеджеру "Газстройкомплекта" Дмитрию Журавлеву за 40 млн руб.

В 2013 году Батурин получил семь лет колонии за попытку продать два векселя "Интеко" бизнесмену из Великобритании за 5,5 млрд руб. Суд установил, что векселя были фальшивыми. В 2016 году его досрочно освободили из колонии - Верховный суд Калмыкии заменил ему наказание на штраф в размере 300 тыс. руб.

Кроме того, Батурин в ноябре 2021 года проиграл суд своей сестре. Предприниматель подал иск о защите чести и достоинства к Батуриной в суд австрийского города Китцбюэля.

"По результатам более чем четырех лет рассмотрения данного дела Земельный суд Китцбюэля полностью отказал в удовлетворении исковых требований Виктора Батурина к Елене Батуриной, признав их необоснованными", - заявили в пресс-службе судебной инстанции.

Батурин обратился в суд в 2017 году, заявив, что информация в официальном релизе пресс-службы "Интеко" порочит его деловую репутацию. Он пожаловался, что при указании причин его увольнения из "Интеко" в документе от 2010 года указали слово "воровство".

Источник - Газета.Ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1700049600


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Ускорить согласование процедур по совместным инвестпроектам с Саудовской Аравией поручил Алихан Смаилов
- Срок доставки грузов значительно сократится: началось строительство новой железной дороги в обход Алматы
- Насколько при системе межбюджетных отношений может быть эффективна работа выборных акимов?
- Кадровые перестановки
- 605 фермерских теплиц получили сертификат соответствия Национальному стандарту
- Помощник Президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям Руслан Желдибай встретился с представителями ОБСЕ
- Руководство филиала КазТрансГаз Аймак в Улытау вымогали деньги с населения за разрешение подключить газ
- О приговоре суда
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  