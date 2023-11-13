Под израильской бомбежкой погибла палестинская писательница Хиба Камаль Абу Нада

15:12 15.11.2023

"Газа свободна от блокады. На небесах"

Под израильской бомбежкой погибла палестинская писательница Хиба Камаль Абу Нада

Михаил Магид

13.11.23



"Ночь в Газе темна, если не считать зарева ракет, тиха, если не считать грохота бомб, ужасна, если не считать утешения молитвы, черна, если не считать света мучеников. Спокойной ночи, Газа".



Это была последняя ее запись в Твиттере.



Хиба Камаль Абу Нада (24 июня 1991 - 20 октября 2023) - палестинская поэтесса, писательница, а также она была диетологом. Родилась в Мекке в Саудовской Аравии 24 июня 1991 г. в семье палестинских беженцев, вынужденных покинуть деревню Байт Джирджа в результате этнической чистки, совершенной израильскими войсками. События, связанные с этой чисткой, произошли в 1948 г.; их называют арабским словом Накба, что означает "Катастрофа".



Хиба Камаль Абу Нада получила степень бакалавра биохимии в Исламском университете Газы и степень магистра клинического питания в университете Аль-Азхар.



Некоторое время работала в Центре творчества "Русул", связанном с Институтом помощи сиротам "Аль-Амаль". По словам знавших людей, ее волновали вопросы правосудия, восстаний во время "Арабской весны" и реалии жизни палестинцев в условиях израильской оккупации.



Она опубликовала несколько сборников стихов и роман под названием "Кислород не для мертвых". В 2017 г. за свой роман получила второе место в 20-й ежегодной премии Шарджи за арабское творчество.



Писатель Энтони Анаксагору перевел стихотворение, которое, по его словам, стало ее последним письмом. В то же время врач и поэт Фади Джуа перевел одно из ее сообщений от 18 октября:



"Каждый из нас в Газе является либо свидетелем, либо мучеником освобождения. Каждый из нас ждет, кем из них он станет вместе с Богом. Мы уже начали строить новый город на небесах. Врачи остались без пациентов, ведь никто не истекает кровью. Учителя в переполненных классах не кричат на учеников. Новые семьи живут без боли и печали. Журналисты пишут о вечной любви. Все они из Газы. На небесах новая Газа свободна от блокады. Она создается прямо сейчас".



20 октября 2023 г. писательница погибла в результате израильского авиаудара, находясь в своем доме в Хан-Юнисе на юге Сектора Газа. Ей было 32 года.



В одном из последних стихотворений Абу Нады речь идет о внутреннем "я", возможно, о голосе Бога, звучащем внутри. Вот отрывок:



Я укрываю тебя



и детей, спящих



у меня на коленях



как птенцы



в гнезде



они не ходят



в своих снах



потому что смерть



ходит по их дому…



Я укрываю



вкус апельсина -



от фосфора,



цвет облаков -



от дыма.



Тем временем Ра Пейдж, исполнительный директор и основатель Comma Press, заявил, что его издательство продолжает получать тревожные сообщения от своих авторов и других представителей писательского сообщества в секторе Газа.



Среди них - сообщения о гибели нескольких членов семьи писателя Атефа Абу Саифа в результате авиаудара по городу Газа; по словам представителей Comma Press, писатель "участвовал в двухдневных поисках выживших среди обломков в районе Таль аль-Хава и описывал в голосовых сообщениях, как он голыми руками рылся в завалах и выкрикивал имена пропавших без вести".



Пейдж также сообщил, что постоянный автор Comma Талал Абу Шавиш, автор книги "Красные огни" в сборнике Comma "Книга о Газе", потерял свою невестку и всю ее семью в результате израильского авиаудара.