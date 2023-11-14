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Саммит АТЭС в вонючем гадюшнике Сан-Франциско. Чего ждать?
15:14 15.11.2023

АТЭС уполномочен заявить
Азиатско-Тихоокеанский регион ищет пути сближения в условиях конфликта его лидеров

В Сан-Франциско проходит 30-й саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) - объединения более 20 государств двух полушарий Земли. Созданное на излете эпохи соперничества США и СССР для продвижения торгово-экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), АТЭС ищет пути реализации своих задач в условиях "холодной войны 2.0". Эта цель становится труднодостижимой, учитывая конфликт между ведущими государствами региона, в центре которого теперь оказалось противостояние США и Китая. При этом российскую делегацию в Сан-Франциско возглавит вице-премьер Алексей Оверчук, поскольку организаторы не пригласили на форум президента РФ Владимира Путина.



Стартовавший на тихоокеанском побережье США в Сан-Франциско саммит продлится до 17 ноября и по традиции включает как общие мероприятия в рамках Недели экономических лидеров, так и многочисленные встречи на полях.

Главной из них обещает стать запланированная на среду встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, которые до этого общались ровно год назад, на полях саммита G20 на индонезийском острове Бали, и тогда так и не сумели вывести отношения двух стран из самого серьезного кризиса последних десятилетий.

Созданное за два года до распада СССР, в 1989 году, по инициативе тогдашнего главы МИД Австралии Гарета Эванса, АТЭС изначально провозгласило своей задачей активизацию торгово-экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На излете холодной войны идея АТЭС нашла поддержку Москвы и оказалась созвучной азиатско-тихоокеанским инициативам последнего советского лидера Михаила Горбачева, изложенным им в его речах во Владивостоке и Красноярске.

Основатели АТЭС провозгласили идею создания Азиатско-Тихоокеанского региона без торговых барьеров, дискриминации и разделительных линий.

Впрочем, форум так и остался темной лошадкой геополитики и мировой экономики и пока не оправдал возложенных на него надежд. О саммитах лидеров стран АТЭС вспоминают лишь незадолго до их проведения, при этом встречи на полях привлекают к себе главное внимание, отодвигая на второй план дискуссию по общей повестке.

Если в этом году центральным событием станет встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина, то в 2017-м во вьетнамском Дананге все обсуждали встречу тогдашнего президента США Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина.

На сегодняшний день в АТЭС входит 21 член - 19 государств и две территории, на которые приходится 48% мировой торговли и более 60% глобального валового продукта. В списке учредителей - Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Среди членов АТЭС есть и несколько государств Латинской Америки: Чили, Перу, Мексика.

Однако за рамками интеграционного формата АТЭС изначально оказалась крупнейшая держава Азиатско-Тихоокеанского региона - Индия, которая до сих пор официально не является членом организации. Впрочем, гостем саммита все же стал министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял. В Сан-Франциско он встретится с американской коллегой Джиной Раймондо и представителем США на торговых переговорах Кэтрин Тай. "Эти встречи будут сосредоточены на устранении торговых барьеров, поощрении инвестиций и содействии расширению сотрудничества в таких областях, как технологии и инновации",- заявили в Министерстве торговли и промышленности Индии.

Основная часть официальных мероприятий саммита в Сан-Франциско касается торговли, инвестиций, цепочек поставок и инноваций. В рамках программы форума запланированы встречи представителей финансовых, торговых и внешнеполитических ведомств, министров и лидеров стран-участниц АТЭС.

Тема этого года, сформулированная действующим председателем АТЭС - США, звучит подчеркнуто обтекаемо: "Построение жизнеспособного и отвечающего принципам устойчивого развития будущего для всех". Судя по всему, сформулировав такую повестку, организаторы попытались максимально обойти многочисленные острые углы в отношениях между ведущими государствами региона, учитывая, что соперничество по-прежнему превалирует над сотрудничеством, подтверждением чего служит продолжающееся противостояние двух лидеров АТР - США и Китая.

Глава МИД КНР Ван И завершает поездку в Вашингтон

Встретившись в Сан-Франциско с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном, глава Минфина США Джанет Йеллен, впрочем, заверила, что Вашингтон стремится к "здоровым экономическим отношениям с Китаем", вместе с тем выразив готовность продолжать принимать меры в интересах национальной безопасности США. Как заявил агентству ТАСС директор аналитического подразделения АТЭС Карлос Курияма, торговые ограничения, включая санкции США против России и Китая, оказывают негативное влияние на перспективы роста экономик АТЭС.

Как следует из аналитического доклада, подготовленного к форуму в Сан-Франциско, общий объем экономик АТЭС в 2024, 2025 и 2026 годах будет расти медленнее, чем мировая экономика в целом. "Любые меры, которые ограничивают торговлю, окажут влияние на экономический рост. Такова реальность. Это печально, но влияние есть",- констатировал господин Курияма.

"Мы пытаемся в АТЭС отложить политику в сторону, сфокусироваться на экономических вопросах. Я бы сказал, что это нелегко. Но хорошо, что все участники встречаются в одной комнате, разговаривают и пытаются найти что-то общее",- добавил глава аналитического подразделения АТЭС.

В подготовленном к саммиту докладе отмечается, что ключевыми факторами риска с точки зрения перспектив роста ВВП экономик АТЭС остаются геополитическая напряженность, протекционизм в торговле, инфляция и задолженность, а также изменение климата.

Между тем российский президент Владимир Путин приглашения на саммит в Сан-Франциско так и не получил. Как сообщил еще в начале октября официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер, при отправке приглашения Москве на саммит АТЭС Вашингтон будет руководствоваться американскими санкциями и приезд Владимира Путина на форум АТЭС не планируется.

Комментируя это решение, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что определять уровень своего участия должна Москва, в то время как роль страны-организатора - США - состоит лишь в том, чтобы направить приглашение. "В деле рассылки приглашений Вашингтону как председателю АТЭС отведена техническая функция - составить документ и направить всем участникам объединения. Решение же вопроса о составе делегации и уровне представленности - прерогатива России. Мы сами определим, кто поедет от нас в Сан-Франциско, исходя из практической целесообразности, как только получим приглашение",- подчеркнул тогда посол Антонов.

В свою очередь, официальный представитель МИДа Мария Захарова пообещала, что Россия продолжит добиваться от США выполнения всех обязательств в рамках АТЭС. В итоге российскую делегацию возглавил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Демонстрируя намерение избежать скандала с Москвой, в Вашингтоне заверили, что администрация США не намерена создавать помех для работы российского вице-премьера. "К нему относятся как к главе делегации, и у него будет возможность принять полноценное участие в мероприятиях, которые пройдут на этой неделе. Мы весь год последовательно заявляли, что хотим быть хорошими хозяевами АТЭС",- сообщил американский дипломат Мэтт Мюррей, являющийся старшим должностным лицом США в АТЭС. Впрочем, он тут же оговорился, что прием российской делегации будет проходить "в рамках законов и норм США и участие России, безусловно, было затронуто санкциями". По словам Мэтта Мюррея, Алексей Оверчук с точки зрения дипломатического протокола "не будет на том же уровне", что и руководители государств, которые возглавляют свои делегации на саммите АТЭС.

Сергей Строкань

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1700050440


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