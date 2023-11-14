Саммит АТЭС в вонючем гадюшнике Сан-Франциско. Чего ждать?

15:14 15.11.2023

АТЭС уполномочен заявить

Азиатско-Тихоокеанский регион ищет пути сближения в условиях конфликта его лидеров



В Сан-Франциско проходит 30-й саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) - объединения более 20 государств двух полушарий Земли. Созданное на излете эпохи соперничества США и СССР для продвижения торгово-экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), АТЭС ищет пути реализации своих задач в условиях "холодной войны 2.0". Эта цель становится труднодостижимой, учитывая конфликт между ведущими государствами региона, в центре которого теперь оказалось противостояние США и Китая. При этом российскую делегацию в Сан-Франциско возглавит вице-премьер Алексей Оверчук, поскольку организаторы не пригласили на форум президента РФ Владимира Путина.



