Какой вклад внесли в развитие финансовой системы Казахстана председатели Нацбанка

15:19 15.11.2023 Романсы о финансах: какой вклад внесли в развитие финансовой системы Казахстана председатели Нацбанка



Лариса Чен



15 ноября в Казахстане традиционно отмечают День финансиста. В этом году он совпал 30-летним с юбилеем тенге. В 1993 году нарядная и хрустящая купюра, выйдя из печатного станка Великобритании, начала свое восхождение – доллар можно было купить всего за 4,69 тенге. Наверняка эзотерики всех мастей увидят в этом сакральный знак: спустя 30 лет курс тенге к доллару составляет 469:1.



О том, кто и как привел нас к этому показателю, означающему стократное ослабление национальной валюты по отношению к мировой резервной, разбиралась корреспондент Ulysmedia.kz.



Начало



Первым руководителем Нацбанка стал экономист, финансист и банкир Галым Байназаров, имевший типичную для советского времени трудовую биографию. Стартовав в жизнь с должности "помощник чабана", и последовательно пройдя по всем ступеням карьерной лестницы до председателя правления Национального банка Республики Казахстан. Именно при нем 15 ноября 1993 года была введена в оборот национальная валюта Республики Казахстан. Деньги меняли в соотношении 1 казахстанский тенге к 500 советским рублям. Первые купюры печатали в Великобритании, а монеты чеканили в Германии. Возглавлял Нацбанк Галым Байназарович два года - с января 1992-го по декабрь 1993 года.



Вторым председателей Нацбанка РК стал руководитель рабочей группы по осуществлению мероприятий, связанных с введением национальной валюты, Даулет Сембаев. Заняв это кресло в начале 1994 года, он испытал все сложности, связанные с внедрением национальной валюты, ведь именно на период его руководства Национальным банком республики пришелся самый страшный экономический кризис, связанный с распадом экономических связей на постсоветском пространстве. Тем не менее, казахстанцам он запомнился тем, что при нем была запущена Банкнотная фабрика, которая до сих пор обеспечивает нас высокозащищенными денежными знаками.



В начале 1996 года Даулет Хамитович уступил кресло главы финрегулятора Оразу Жандосову. Обладатель красного диплома МГУ и редкой специальности "экономист-кибернетик", Ораз Алиевич прошел хорошую школу в системе государственного управления, прежде чем возглавить Нацбанк. И хотя он также продержался в этой должности два года, успел перевести счета государственных структур из коммерческих банков в Национальный банк РК. Также при нем в сентябре 1997 года был создан Государственный накопительный пенсионный фонд (ГНПФ) – предшественник современного ЕНПФ, а с 1 января 1998 года была введена трехуровневая пенсионная система. Хотя, по праве говоря, процесс перехода к накопительной пенсионной системе начался еще в июле 1995 года, когда был зарегистрирован первый Казахстанский добровольный пенсионный фонд. Разработчиками пенсионной реформы выступили Даулет Сембаев и Григорий Марченко – бывший и будущий главы Нацбанка.



Первая девальвация



В феврале 1998 Ораз Жандосов получил повышение, став первым замом премьер-министра, председателем госкомитета РК по инвестициям. А на место председателя Нацбанка пришел Кадыржан Дамитов. Ученый – экономист, он большую часть своей трудовой деятельности занимался наукой и преподаванием. Может быть, поэтому экономический кризис 1998-1999 годов, приведший к первой в истории тенге девальвации, ни предсказать, ни побороть он не смог. К концу 1998 года курс тенге составлял – 83 тенге за 1 доллар. 4 апреля 1999 года курс тенге вырос до 150-160 тенге за 1 доллар. Чуть позже закрепившись на уровне 130-140 тенге. Премьер-министр Казахстана, коим был тогда Нурлан Балгимбаев, и председатель Нацбанка Кадыржан Дамитов объявили о переходе к свободному колебанию обменного курса тенге.



А в октябре 1999 года пост главы Нацбанка занял Григорий Марченко. Это было его "первое пришествие" на этот пост. При нем банковский сектор сократился: из 55 банков, работавших на территории Казахстана в 1999 году, к началу 2004 года осталось 35. Кроме того, Марченко принимал участие в создании агентства по регулированию и надзору финансовых рынков. Позднее он выступил против слияния этой структуры с Нацбанком, но слияние все же произошло.



Есть поддержка – нет проблем



В январе 2004 года Григорий Александрович покинул пост председателя Нацбанка, чтобы стать первым замом премьер-министра. Главный банк возглавил Анвар Сайденов. В этом кресле он задержался на пять лет. На время его работы пришелся мировой финансово-экономический кризис. Тогда государство оказало поддержку банкам второго уровня. И в августе 2007 года Анвар Сайденов уверенно рапортовал: "у банков крупных проблем нет".



22 января 2009 года случилось "второе пришествие" Марченко. На сей раз в кресле главы Нацбанка ему пришлось пройти еще более серьезные испытания. При нем был национализирован "БТА Банк". Цена спасения, по примерным подсчетам, превысила $10,26 млрд. Повышение пенсионного возраста для женщин также пришлось на время его правления. В 2012 года Марченко заявил, что женщин-пенсионерок в Казахстане в 2,5 раза больше, чем мужчин. Потому он и "топил" за уравнивание пенсионного возраста. Несмотря на возмущение общественности и протесты, реформу провели, и теперь пенсионный возраст женщин поэтапно пошел вверх. Григорий Александрович встретил девальвацию 4 февраля 2009 года - нацвалюта ослабла на 25 %, и вместо 120 тенге стала поднялась до 150 тенге за доллар. Необходимость ослабления тенге была объяснена почти трехкратным снижением цен на нефть. В феврале 2013 года Григорий Марченко заявил, что большинство казахстанцев от девальвации не пострадали, поскольку у большей части населения займы были в тенге. В бытность Григория Александровича главой финрегулятора, в августе 2013 года, в Казахстане был создан Единый накопительный пенсионный фонд, в который вошли ГНПФ и частные пенсионные фонды.



Большому кораблю – свободное плаванье



В октябре 2013 года Марченко уступил пост Кайрату Келимбетову, который возглавлял Нацбанк до ноября 2015 года. При Келимбетове ЕНПФ приобрел долговые ценные бумаги Международного банка Азербайджана (МБА) на $250 млн. В мае 2017 года стало известно, что МБА подал заявление о банкротстве. По данным Национального банка, с 2014 года по май 2017 года ЕНПФ получил от МБА в виде вознаграждения около 15 млрд тенге, то есть около трети инвестиций.



В этот период государство не протянуло руку помощи банкам. В банковском секторе страны было проведено несколько крупных сделок. В 2014 году акционеры "Темiрбанка", "Альянс Банка" и ForteBank договорились о создании единого фининститута под брендом ForteBank. В 2015 году новый банк начал работу с клиентами. Также в феврале 2014 года "Казкоммерцбанк" и бизнесмен Кенес Ракишев купили по 46,5% долей проблемного "БТА Банка".



При Келимбетове 11 февраля 2014 года произошла еще одна девальвация. В качестве причин ослабления курса нацвалюты были названы: ослабление российского рубля к доллару, проблемы с платежным балансом страны из-за импорта потребительских товаров, усиление спекуляций на фоне девальвационных ожиданий и создание предпосылок для снижения инфляции до уровня 3-4 %. Тогда тенге "подскочил" с 150 тенге до 180-185 за доллар. А 20 августа 2015 года было объявлено о переходе к инфляционному таргетированию, или "свободному плаванию тенге".



И тенге "поплыл": в сентябре средний курс составил 258 тенге за доллар, к концу 2015-го – 322 тенге.



Считали, считали и просчитались?



Отпустив тенге в "свободное плавание", Келимбетов уступил свое кресло Данияру Акишеву, ранее занимавшему должность помощника президента. За более чем три года, проведенные в этом кресле, он никак не пытался остановить ослабление курса тенге. Тем не менее, пользовался покровительством Нурсултана Назарбаева. Например, в феврале 2017 года Елбасы обратился к председателю Нацбанка:



- Действуй смело, никого не бойся. Честно, по закону, как положено. Кто будет вмешиваться, лезть, скажи мне фамилию.



В апреле 2018 года первый президент поручил Акишеву заняться оздоровлением банковского сектора. Произошло это на совещании по итогам деятельности Нацбанка. Тогда же Назарбаев объявил о необходимости закрыть программу по оздоровлению проблемных банков и назвал три банка с "ужасными показателями" – "Эксимбанк", "Банк Астаны" и Qazaq Banki. Все они впоследствии были ликвидированы.



А на место Акишева в феврале 2019 года пришел Ерболат Досаев. При нем была проведена оценка банковских активов – AQR, по итогам которой выяснилось, что по состоянию на 1 апреля 2019 года как на системном уровне, так и на уровне отдельных банков, участвовавших в проверке, дефицита капитала не было. И риски для вкладчиков банков – участников AQR отсутствовали. Еще Ерболат Досаев осуществил мечту Григория Марченко и возродил АФН как отдельный институт на финрынке Казахстана.



Пляски вокруг ставки



После январских событий 2022 года председатель Нацбанка вновь сменился. Им стал Галымжан Пирматов – темная лошадка в чиновничьих кругах. Предыдущим местом работы Пирматова был "Казатомпром", где он на протяжении пяти лет возглавлял правление и успешно провел IPO на Лондонской бирже (LSE) и на площадке Международного финансового центра Астана (AIX). Заняв должность главы Нацбанка, Пирматов сразу же столкнулся с необходимостью реагировать на острую фазу кризиса, вызванного вооруженными действиями в Украине и беспрецедентными антироссийскими санкциями. Нацбанк под его руководством среагировал резким повышением базовой ставки - с 10,25% до 13,5%. До конца 2022 года ставка повышалась еще четыре раза. По итогам года инфляция составила 20,3% против 8,4% в 2021 году и при целевом значении Нацбанка в 4-5%.



И лишь весной нынешнего года инфляция пошла на спад. В марте она равнялась 18,1% в годовом выражении, а по итогам августа замедлилась до 13,1%. Пирматов дважды анонсировал возможное снижение ставки во втором полугодии, однако случилось это лишь в конце августа и составило незначительные 25 базисных пунктов, после чего ставка оказалась на отметке 16,5 %. Спустя три дня после долгожданного снижения ставки Нацбанк заявил: курс тенге окончательно "отвязался" от рубля. С начала года тенге укрепился к доллару на 0,5%, в то время как рубль, напротив, ослаб на целых 35%.



Также Пирматов участвовал в создании цифрового тенге.



Тем не менее, 4 сентября президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении его от должности главы Нацбанка. Место занял бывший министр национальной экономики и замглавы администрации президента Тимур Сулейменов, уже успевший в новом качестве сделать резонансное заявление по поводу денежно-кредитной политики:



- Инфляция – самый опасный процесс нашей экономики. Его следует решить в первую очередь. Если будут условия, то ставку можно снизить. Источник - ulysmedia.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1700050740





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Ускорить согласование процедур по совместным инвестпроектам с Саудовской Аравией поручил Алихан Смаилов

- Срок доставки грузов значительно сократится: началось строительство новой железной дороги в обход Алматы

- Насколько при системе межбюджетных отношений может быть эффективна работа выборных акимов?

- Кадровые перестановки

- 605 фермерских теплиц получили сертификат соответствия Национальному стандарту

- Помощник Президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям Руслан Желдибай встретился с представителями ОБСЕ

- Руководство филиала КазТрансГаз Аймак в Улытау вымогали деньги с населения за разрешение подключить газ

- О приговоре суда

- Рабочий график главы государства

