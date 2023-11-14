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Газа побеждает Байдена. Рейтинг безумного старца рухнул в яму, - "Al Modon"
15:32 15.11.2023

Al Modon
Ливан

Газа побеждает Байдена
Al Modon: рейтинг Байдена среди американцев арабского происхождения сильно упал

Байден рискует заплатить большую цену за поддержку Израиля, пишет Al Modon. Согласно соцопросам, его рейтинг среди американцев арабского происхождения сильно упал. Так что нынешние события в Газе еще аукнутся демократам во время президентской гонки, считает автор статьи.

Какую цену заплатит президент США Джо Байден за абсолютную поддержку Израиля? Этот вопрос больше не задается шепотом в партийных коридорах или во внутренней переписке между руководителями избирательных кампаний и чиновниками. Результаты опросов общественного мнения, проведенные престижными исследовательскими центрами и СМИ за последние три недели, показали, что в избирательном альянсе, который привел Байдена в Белый дом в 2020 году, наблюдается раскол. Последствия не ограничатся президентской гонкой. Демократическая партия скорее всего потеряет большинство в Сенате, а следовательно, и контроль над исполнительной и законодательной властью.

Варварская агрессия Израиля против сектора Газа продолжается. Байден и его администрация упорно отказывается призывать Тель-Авив к прекращению огня. Сотни палестинских мирных жителей, включая детей, ежедневно погибают из-за жестоких бомбардировок гражданских объектов со стороны ЦАХАЛ. Вашингтон воздерживается от осуждения военных преступлений Тель-Авива. Американский "воздушный мост" продолжает снабжать Израиль смертоносным оружием и современными боеприпасами. Тем временем во всех американских городах тысячи людей выходят на митинги. Так, в субботу в Вашингтоне состоялся крупнейший марш солидарности, в котором приняли участие более 300 тысяч человек. Тысячи протестующих собрались в центре Нью-Йорка, большинство из которых являются американскими евреями. Политические баннеры, поднятые на демонстрациях, содержат четкое послание: "Мы припомним это [поддержку Израиля] в ноябре [в месяц выборов]" или "Мы здесь… мы голосуем" и "Наш голос – наша сила".

Демократическая партия и команда Байдена не должны недооценивать важность этих событий, учитывая результаты соцопросов, которые показали, что популярность нынешнего президента США в нескольких "колеблющихся штатах" стремительно падает. Согласно исследованию, проведенному Арабско-американским институтом (AAI), лишь 17% избирателей арабского происхождения готовы проголосовать за Байдена . В 2020 году этот показатель составлял 57%. Рейтинг одобрения политики Байдена упал до 29% (74% в 2020 году). За три года поддержка Демократической партии среди американцев арабского происхождения упала с 68% до 23%. Любопытный факт: покинувшие ряды демократов не присоединились к Республиканской партии, которая не добилась никаких успехов, а предпочли считать себя независимыми. Эти показатели станут "огромной головной болью" для команды Байдена, поскольку в 2020 году в Мичигане, Пенсильвании и Аризоне он смог победить лишь с небольшим отрывом (менее 1% голосов).

Изменения происходят не только среди американцев арабского происхождения. Они распространяются на молодежь, чернокожих и азиатов, демонстрирующих солидарность с палестинским народом и выражающих недовольство политикой демократов. Опрос, проведенный сетью (PBS), показывает, что есть два фактора, которые ставят под угрозу переизбрание Байдена на второй срок. Первый – "проблема поколений". 86% людей старше 60 лет поддерживают Израиль. Среди тех, кому меньше 30 лет, этот показатель составляет всего 48%. Второй аспект – этнический. Так, 72% белых поддерживают Тель-Авив по сравнению с 51% людей других рас. Рейтинг одобрения Байдена заметно снизился среди чернокожих избирателей, которые еще до "Потопа Аль-Аксы" были недовольны его внутренней политикой. За время его правления число афроамериканских семей, находящихся за чертой бедности, увеличилось в два раза. Они разочарованы, что государство не удовлетворяет их потребности под предлогом дефицита бюджета и при этом выделяет десятки миллиардов долларов Украине и Израилю.

Еще больше усугубляет ситуацию то, что Байден просчитался со своей электоральной стратегией. Решительно поддержав Нетаньяху и пойдя на все, чтобы доказать свою безграничную лояльность сионистам, президент США попытался вернуть демократам поддержку американских евреев, голосовавших за Трампа на выборах в 2016 и 2020 годах. Он укрепил союз между сторонниками Израиля и Демократической партией. Байден поставил на кон все, что у него было. Он поспешил прибыть в Тель-Авив, чтобы обнять Нетаньяху, которого многие американские евреи считают реальной угрозой существованию Израиля, поскольку тот развязал руки ультраправым фашистам и религиозным фанатикам. Байден также сделал ставку на военный успех ЦАХАЛ, что позволило бы ему навести мосты с оппонентами до выборов, но стойкость Газы и жестокость израильских преступлений, которые СМИ больше не в состоянии оправдывать или объяснять, усилили раскол между умеренными и либеральными американскими евреями. Кроме того, в следующем году демократам предстоят решающие выборы – борьба за большинство в Сенате. Им ждут трудности в Западной Вирджинии (в основном поддерживает республиканцев), Мичигане и Аризоне ("колеблющиеся штаты").

Юридический обозреватель либерального издания The Nation Эли Мистал заявил: "Байден рискует заклеймить себя президентом, выступающим за колонизацию, и тем, кто закрывает глаза на этнические чистки и военные преступления – от этих ярлыков будет сложно избавиться, как только они укоренятся в цветных сообществах. Они не поддержат президента, стоящего в стороне, в то время как угнетенный народ осаждают, морят голодом и бомбят... Это избиратели, которых Байден сейчас теряет. И если он их потеряет, то уже никогда не вернет".

Автор: Мухаммад Аль-Азир (محمد العزير)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1700051520


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