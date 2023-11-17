"Перевернутая Дженни": редкая почтовая марка продана за рекордную сумму в $2 млн

15:34 15.11.2023

Пожилой филателист купил вожделенный объект коллекционирования за 2 млн долларов



Редкая почтовая марка, выпущенная в США в 1918 году и известная как "Перевернутая Дженни", продана за рекордные 2 миллиона долларов. Перевернутый самолетик Curtiss JN-4 на марке был напечатан по ошибке, поэтому ее печать была остановлена, что сделало этот знак почтовой оплаты невероятно ценным.



Житель Нью-Йорка купил редкую почтовую марку на аукционе в среду за рекордную цену в 2 миллиона долларов.



Как пишет The Guardian, 76-летний Чарльз Хак теперь владеет необычным экспонатом истории США, датируемым 1918 годом и известным как "Дженни", на котором изображен синий перевернутый самолет на красно-белом фоне.



Это "святой Грааль почтовых отправлений", – заявил Хак газете Washington Post.



"Перевернутая Дженни" считается одним из культовых объектов у филателистов. Перевернутый самолетик Curtiss JN-4 на марке был напечатан по ошибке, поэтому производство марок с неправильным рисунком было остановлено, что сделало марку невероятно дорогой. Во всяком случае, она считается самой известной маркой с ошибкой в американской филателии.



В 1910-е годы почтовое ведомство США предприняло в порядке эксперимента ряд попыток перевозки почты по воздуху и 15 мая 1918 года решило открыть регулярное авиасообщение между Вашингтоном, Филадельфией и Нью-Йорком. Почтовое ведомство установило тариф в размере 24 цента для авиапочты и решило выпустить новую марку специально для этого тарифа, отпечатанную в патриотических красно-синих цветах с изображением биплана "Дженни" фирмы "Кертисс", выбранного для перевозки почты.



Но поскольку марка разрабатывалась и печаталась в большой спешке , не удалось избежать типографской ошибки.



"Был продан только один лист из 100 перевернутых центральных марок", – говорится в сообщении Национального почтового музея Смитсоновского института. Музей добавляет: "Ошибка произошла либо при подаче перевернутого листа карминовой рамки в маленький ручной пресс для второго оттиска, либо когда печатник, после нанесения краски и вытирания, поместил перевернутую синюю виньетку в пресс".



Чарльз Хак коллекционировал марки с детства, и у него также есть другие "перевернутые Дженни". В начале 2000-х он купил одну из таких марок примерно за 300 тысяч долларов, отмечает The Guardian.



Андрей Яшлавский