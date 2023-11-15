 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США – Китай: встреча на высшем уровне, - Владимир Малышев
00:00 16.11.2023

Глава КНР начал свой первый за шесть лет визит в США
Владимир Малышев
15.11.2023
США – Китай: встреча на высшем уровне
Си Цзиньпин прибыл в среду с четырехдневным визитом в Сан-Франциско, где он встретится с президентом США Джо Байденом, а также примет участие в ежегодном саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Многие аналитики сразу указали в этой связи на символическое значение этого города, где накануне этих важных встреч его улицы местным властям пришлось лихорадочно убирать от мусора и очищать от тысячи ночующих на них бездомных. Но устроить "Потемкинскую деревню" по-американски все равно не удалось, всем и так ясно, с какими трудными проблемами сталкиваются сейчас США и в экономике, и во внутриполитической жизни, когда страна драматически раскалывается на фоне предстоящих в будущем году президентских выборов.

Тем не менее Вашингтон по-прежнему пытается сделать вид, что может действовать с прежних позиций гегемона. Так,накануне визита китайского лидера американская газета Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщила, что Джо Байден планирует провести "жесткий разговор" с председателем КНР Си Цзиньпином об отношениях Китая с Россией и Ираном.

"Связи Китая с Ираном будут частью жестких разговоров между Байденом и Си, которые затронут ключевые вопросы американо-китайских отношений. Они будут включать в себя обсуждение […] поддержки России со стороны Пекина в украинском конфликте", – отмечает один из американских чиновников.

Однако и здесь всем понятно, что это – всего лишь поза, а на самом деле Вашингтон уже давно не в силах диктовать Пекину свои условия и разговаривать с ним в "жестком" тоне. Поскольку обе стороны, представляющие две крупнейшие экономики мира, сегодня так тесно взаимосвязаны, что уже никак не могут обойтись друг без друга. И разрыв между ними будет чреват тяжелейшими последствиями не только для обеих сторон, но и для всего мира. США всеми силами пытаются помешать развитию Китая, но и обойтись без поставок его дешевой продукции уже тоже не может.

Как известно, США сумели долгое время поддерживать уровень жизни в своей стране за счет низких цен на китайский импорт. Однако после вывода производства в КНР они потеряли миллионы рабочих мест – так возник т.н. Ржавый пояс с его обезлюдевшими городами, а улицы Сан-Франциско, Нью-Йорка и других городов заполнили бездомные американцы.

КНР последние пять лет распродает американские бумаги, сократив свои запасы почти на четверть от максимума. И теперь кредитная ставка в США обновляет рекорды, а вслед за ней влетают и ставки по ипотеке.

Одновременно Китай сокращает товарооборот с США и наращивает с другими странами, в том числе с Россией. А Штаты, в свою очередь, увеличивают поставки из Мексики, Вьетнама, переносят производства в Латинскую Америку. Однако зависимость США от многих позиций китайского импорта остается критической.

Об этом с тактом, но уверенно и твердо заявила накануне визита председателя СИ в США китайская сторона.

"На Китай и США, две крупнейшие экономики мира, интересы которых тесно переплетены, – напоминает в день начала визита 15 ноября официальное агентство КНР Синьхуа, – приходится более трети мировой экономики, почти четверть населения земного шара и около одной пятой мировой торговли".

"Китай неизменно считает, что общие интересы КНР и США намного перевешивают их разногласия, и соответственный успех двух стран является скорее возможностью, чем вызовом друг другу", – отмечает Синьхуа, ссылаясь на слова лидера китайского государства. Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай готов развивать взаимовыгодное сотрудничество с США на основе трех принципов: взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, отметило агентство.

Вместе с тем обозреватели указывают, что такая риторика Пекина связана, в частности, с тем, что КНР сейчас сама испытывает экономические трудности, и темпы развития ее экономики снизились. "В 2021-м году, пишет Wall Street Journal, – Пекин смог быстро справиться с последствиями пандемии и показал самый большой за десятилетие экономический рост. В то же время Вашингтон столкнулся с ужасающими последствиями распространения коронавируса и растущей инфляцией. Но теперь СМИ сменили риторику и пишут о более шатком положении Си Цзиньпина", – отмечает издание.

Но вот Байден, в свою очередь, сталкивается еще и с серьезными международными проблемами, начиная с конфликта на Украине и заканчивая войной в секторе Газа, не говоря уже о давнем конфликте между КНР и США по проблеме Тайваня.

"В то время, когда они оба сталкиваются с внутренними проблемами и проблемами внешней политики, у них меньше стимулов пытаться преследовать друг друга и немного больше стимулов для стабилизации своих отношений", – сказал телеканалу Юн Сун, директор китайской программы в Аналитическом центре Стимсона в Вашингтоне, имея в виду предстоящие переговоры Си Цзиньпина и Байдена.

Но значит ли это, что в ходе нынешних переговоров в Сан-Франциско лидерам США и Китая, понимая опасность для обеих сторон усиления конфронтации, удастся устранить все противоречия и в их отношениях наступит некий новый "Ренессанс"? Публикации в ведущих американских газетах накануне визита главы КНР свидетельствуют о том, что на самом деле на это в США никто не надеется. Так, главный информационный рупор американского истеблишмента газета New York Times 15 ноября поместила статью под характерным заголовком: "Прощание с золотым веком США и Китая", как бы давая понять, что такого не случится.

"Китай изменился, – пишет газета, – то же самое произошло и с Соединенными Штатами. В золотые годы отношений американская система почти неограниченного капитализма и представительного самоуправления была моделью для большей части мира. Сегодня это витрина политического склероза, реакционного популизма и почти непреодолимой пропасти между богатыми и бедными. Как будто нужно больше доказательств, г-н Байден встретится с г-ном Си, поскольку его собственное правительство готовится к возможному закрытию экономики из-за тупиковых вопросов о том, как сохранить свет включенным. Сан-Франциско, принимающий город, очистил некоторые из своих лагерей для бездомных перед визитом Си Цзиньпина, но это никого не обманывает", – отмечает NYT.

Оба лидера с лета предприняли шаги по снижению напряженности. Но суровая реальность остается: Соединенным Штатам и Китаю, двум самым могущественным странам мира, придется столкнуться друг с другом в эту новую эпоху, и никто не знает, насколько ожесточенным это столкновение станет, делает пессимистический вывод газета.

"Неясно, есть ли у Байдена внутриполитическое пространство, чтобы по-настоящему наладить отношения с Си, или есть ли желание это сделать, – пишет другая ведущая газета США Washington Post. – Ястребиные республиканцы готовы использовать любой предполагаемый признак согласия с противником "новой холодной войны", в то время как общественность США все больше настороженно относится к Пекину. Согласно недавнему опросу, проведенному Чикагским советом по глобальным вопросам, рекордное количество американцев рассматривают Китай как "критическую угрозу", в то время как большинство считает, что руководство США не делает достаточно, чтобы считаться с этой угрозой", – делает вывод газета.

Есть и еще одна причина того, что нынешняя встреча лидеров Китая и США не сулит никаких позитивных прорывов, а у Вашингтона нет никаких реальных рычагов, чтобы давить на Китай. Дело в том, что лидер КНР совсем недавно переизбран на следующий пятилетний срок. А Джо Байден в это же время имеет очень мало шансов на переизбрание в 2024-м, да уже и сейчас его рейтинг в США, уступает рейтингу его, вероятней всего, главного соперника на предстоящих выборах, Дональда Трампа.

Но главное все-таки в другом. Все дело в том, что мир необратимо изменился. Сегодня на мировой арене – три сверхдержавы: Китай, США и Россия, а также есть еще и стремительно растущая Индия. И будущее мира зависит от того, как будет выстроен баланс отношений между всеми этими ведущими игроками на международной арене.

Любопытно, что именно в день начала визита лидера КНР в США Американо-китайская комиссия по экономике и безопасности опубликовала доклад, который предоставили в Конгресс США, где заявила о решении КНР не отдаляться от РФ. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте комиссии. В этом докладе специалисты отметили, что дружественные отношения Китая с Россией уже привели КНР к определенным проблемам с партнерами, в первую очередь европейскими, однако, Пекин принял стратегическое решение сохранять отношения с Москвой.

Но в любом случае политика России неизменна. Она – в ориентации на наши традиционные ценности, основана на стремлении следовать, прежде всего, своим собственным интересам, направленным на развитие страны, на наш суверенитет, независимо от того, что происходит и будет происходить на международной арене. А вот США никак от своих потуг на гегемонию отказываться не собираются, а в таких условиях, какие могут быть у Вашингтона надежды на позитивный диалог с другими центрами силы?

"Соединенным Штатам и Китаю, двум самым могущественным странам мира, придется столкнуться друг с другом в эту новую эпоху", – недвусмысленно предсказывает, как уже отмечалось, New York Times, показывая тем самым, что любые договоренности между ними могут носить лишь временный характер.

Источник - столетие
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1700082000


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