В Казахстане запустили цифровой тенге

00:02 16.11.2023

В Казахстане прошла церемония запуска цифрового тенге, а глава национальной платежной системы Бинур Жаленов провел первую транзакцию.



Церемония запуска цифрового тенге состоялась в рамках ХI Конгресса финансистов Казахстана, сообщается на сайте Национального банка страны.



"Отмечу, что данная реализация - это первая в мире дебетовая платежная карта, привязанная к счету в цифровой валюте центрального банка", - сказал Жаленов на церемонии.



По его словам, в стране разработали технологию, которая интегрирует цифровой тенге с платежными картами, благодаря чему новой технологией можно будет воспользоваться в любой точке мира с использованием ApplePay, SamsungPay и других сервисов.



Жаленков сообщил, что в 2024 году в Казахстане рассчитывают "на масштабное развитие платформы совместно с партнерами республики, участниками финансового рынка".



Развитием цифровой финансовой инфраструктуры будет заниматься национальная платежная корпорация, учрежденная при ЦБ Казахстана. Закончить внедрение цифрового тенге планируется до конца 2025 г.



"В пилотном режиме запущена платформа цифрового тенге с участием банков второго уровня и их клиентов. Архитектура платформы позволяет клиентам банков воспользоваться цифровыми тенге благодаря открытию цифрового счета в мобильном приложении обслуживающего банка", – говорится в сообщении Нацбанка Казахстана.



15 ноября в стране также отмечают 30-летие национальной валюты.



Ранее Национальный банк Казахстана сообщал, что разрабатывает третью форму национальной валюты - цифровой тенге, который будет повсеместно приниматься как законное средство оплаты и "выполнять все функции классических денег для всех субъектов экономики".



Как уточняет Informburo.kz, цифровые тенге будут выпускаться в формате уникальных цифровых последовательностей, которые будут записываться в индивидуальные электронные кошельки и перемещаться между ними. Среди плюсов от внедрения цифровых денег эксперты называют появление еще одного способа борьбы с коррупцией, возможность безналичной оплаты в офлайн-формате, а также ускорение и удешевление трансграничных платежей за счет сокращения количества посредников.