Расширение спроса и увеличение госрасходов как стимулы экономического роста КНР, - В.Пироженко

00:13 16.11.2023 15.11.2023 | ВИКТОР ПИРОЖЕНКО



В КНР продолжается работа по ускорению экономического роста до потенциально достижимых темпов. Восстановление экономической активности пока неустойчиво, а его темпы признаются недостаточными.



Правительственные эксперты и отраслевые аналитики видят общую причину в нарушении равновесия между спросом и предложением, но не из-за перепроизводства товаров и услуг, а из-за медленного восстановления темпов потребительского спроса на них до допандемийного уровня.



Причем проблема с восстановлением спроса существует как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Сокращение экспорта китайских товаров происходило в течение всего третьего квартала.



Дополнительно усугубляют ситуацию в экономике сокращение в третьем квартале прямых иностранных капиталовложений и чрезмерная задолженность местных органов власти (городов и провинций), местных (провинциальных и городских) коммерческих банков и строительных компаний.



Главная составляющая проблемы задолженности – это задолженность на рынке жилой недвижимости, на который приходится примерно 30% всех непогашенных кредитов.



Теоретически проблема такого рода долгов, как и проблема государственного долга в целом, сама по себе не является критической. И в Китае она долгое время не являлась серьезной проблемой, поскольку долговое финансирование экономики справедливо рассматривалось как мощный источник длительного роста ВВП, особенно после мирового кризиса 2008-2009 гг., и в реальности было таковым. До пандемийных экономических ограничений наращивание внутреннего государственного долга в целом было пропорционально росту ВВП КНР.



Огромная задолженность местных правительств и банков стала серьезной проблемой именно сейчас – в условиях слабого внутреннего потребительского спроса и сокращения экспорта из-за тарифных и торговых войн Запада с КНР.



Поскольку внешние обстоятельства в меньшей степени поддаются контролю, то в мерах по оживлению спроса основной упор делается, по словам Чжэн Чжацзе – директора Национальной комиссии по развитию и реформам, на "расширение внутреннего спроса, особенно потребительского". В отношении внешних экономических условий ставится задача "стабилизации основного рынка внешней торговли и иностранных капиталовложений", т. е. обращается внимание на поддержание объема экспорта хотя бы на нынешнем уровне.



Особое значение потребительского спроса в экономике Китая определяется высоким уровнем вклада конечных потребительских расходов в экономический рост. Так, за первые три квартала они достигли 83,2%. Придать устойчивость базовому потребительскому рынку планируется с помощью стимулирования потребления автомобилей, бытовой техники и предметов домашнего обихода, а также за счет развития индустрии общественного питания.



Важная роль в стимулировании спроса отводится более точному сочетанию фискальной и денежно-кредитной политики. Вклад финансовых мер в устойчивое восстановление экономики рассматривался в конце октября на Центральной конференции по финансовой работе в присутствии председателя КНР Си Цзиньпина. Такая конференция определяет направление финансовой политики Китая на последующие годы и созывается раз в пять лет. Конференция призвала в полной мере использовать Центральную финансовую комиссию в планировании финансовой политики.



По сути, конференция закрепила за КПК главную надзорную роль за финансовым сектором в целом и за работой Народного банка Китая (т. е. центрального банка) в частности. Таким образом, был подтвержден переход верховной финансовой власти от правительства к руководству Компартии, о причинах которого ФСК уже писал. Но конференция поставила задачи и иным органам финансового регулирования Китая, руководители которых оперативно отреагировали на них.



Первые практические решения в финансовой области по стимулированию спроса были предприняты незадолго до этой конференции. Их суть - в усилении стимулирующей бюджетно-налоговой политики в целом, что предполагает увеличение государственных расходов и снижение налогов. Расчет делается на стимулирование совокупного платежеспособного спроса на товары и услуги, что на фоне снижения налогов должно привести к росту их предложения со стороны производителей и в конечном счете ускорить рост ВВП.



Так, высший законодательный орган Китая в конце октября одобрил выпуск Минфином КНР в четвертом квартале дополнительных казначейских облигаций на 1 трлн юаней (137 млрд долл.). Полученные средства будут направлены местным органам власти для покрытия расходов при восстановлении после стихийных бедствий, а также для смягчения их последствий.



Мера сильнодействующая и примечательная во всех отношениях. С начала реформ до сих пор было всего три эпизода оперативного увеличения бюджетного дефицита.



Выпуск казначейских облигаций, очевидно, является оптимальным средством финансовой поддержки местных бюджетов (провинциальных и городских), поскольку избавляет местные власти от наращивания новых долговых обязательств в дополнение к их и без того чрезмерной задолженности. Таковые отныне в большей степени ложатся на центральный бюджет.



В связи с этим одобрен рост дефицита бюджета центрального правительства КНР на 2023 г. с 3,88 трлн юаней до 4,88 трлн юаней. Это означает, что коэффициент бюджетного дефицита увеличится с 3% до 3,8%.



В экспертном сообществе КНР данную ситуацию сравнивают с западными странами и не считают ее опасной. Дефицит бюджета США за первые 11 месяцев 2023 финансового года увеличился до 5,7% ВВП с примерно 3,8% годом ранее, а федеральный долг США превысил 33 трлн долл., что составляет примерно 120% их ВВП. Госдолг Китая составляет около 53% его ВВП, что намного ниже, чем у США, впрочем, как и у Японии.



Китайские аналитики считают, что эта мера напрямую поможет поднять внутренний спрос и ускорить экономический рост в четвертом квартале. Цао Хэпин, экономист Пекинского университета, подсчитал, что 1 трлн юаней средств банков и физлиц, которые будут привлечены в экономику выпуском казначейских облигаций, добавит примерно 0,3% к темпам роста ВВП за текущий квартал 2023 г. и за первый квартал 2024 г.



Выпуск государственных облигаций состоялся на фоне иных стимулирующих мер. С января продолжались сокращения налогов и сборов; возврат налогов составил значительную сумму – около 1,15 трлн. юаней. Дважды снижался коэффициент резервных требований к банкам, высвободив более 1 трлн юаней средне- и долгосрочных средств. Процентная ставка была снижена дважды - в июне и августе. Т. е. с учетом предстоящего размещения казначейских облигаций в экономику Китая в 2023 г. посредством стимулирующих мер будет дополнительно вложено более 3 трлн. юаней. И эти средства вложены в основном в реальный сектор экономики.



В этой связи обращает на себя внимание, особенно в сравнении с российским центробанком, что Народный банк Китая (центральный банк КНР) понимает свою задачу, как непосредственное создание условий для экономического роста. Управляющий Народным банком Китая (НБК) Пан Гуншэн подтвердил обязательство "способствовать стабильному и умеренному снижению стоимости финансирования в реальной экономике".



Более того, в русле подхода по увеличению госрасходов китайские экономические аналитики подчеркивают важность увеличения прямого кредитования различных секторов экономики центральным банком или государственными банками по запросу правительства, т. е. за счет внебюджетного финансирования. Обоснованно считается, что такой подход в сочетании с последующим предоставлением банковских вспомогательных кредитов может обеспечить достаточные источники средств для вложений в инфраструктуру. Ее строительство по-прежнему рассматриватеся, как один из локомотивов роста экономики КНР.



В целом увеличение государственных расходов и долговое финансирование роста экономики остается главным направлением стимулирования производства. Однако сейчас долговые риски в большей степени будет брать на себя государство, снимая их с местных властей и банков. Расширяется применение мер квазифискальных инструментов.



Китайские эксперты делают вывод, что, учитывая более быстрый рост китайской экономики по сравнению с развитыми странами и более низкие процентные ставки, вероятность финансового кризиса в Китае, вызванного задолженностью, очень низка. Источник - fondsk.ru

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