Россия и Киргизия объединяются под одним ПВО-зонтиком

00:17 16.11.2023

Для чего создается единая система ПВО

Одна из первостепенных задач для киргизских военных - "закрыть небо" от возможных рисков со стороны международных террористических организаций. Это дал понять в разговоре с "Ъ" министр обороны Киргизии Бактыбек Бекболотов. Так он прокомментировал вступление в силу соглашения о создании киргизско-российской объединенной региональной системы (ОРС) противовоздушной обороны (ПВО). До недавних пор прикрытым был лишь Бишкек. Новый договор позволит защитить небо над объектами критической инфраструктуры по всей стране.



Соглашение о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны вступило в силу 2 ноября, а в конце прошлой недели его опубликовали на официальном портале правовых актов РФ. Соглашение заключили на пять лет с автоматическим продлением, если ни одна из сторон заблаговременно не уведомит о намерении расторгнуть договоренности. Как отмечается в документе, при принятии решения Москва и Бишкек руководствовались договоренностями 1995 года о создании объединенной системы ПВО СНГ.



Функции сторон, согласно вступившему в силу документу, четко разграничены. Российская координирует действия войск ОРС ПВО в зоне коллективной безопасности, киргизская - управляет этими действиями.



В рамках соглашения страны будут проводить совместные учения, готовить кадры, модернизировать системы ПВО. Россия берет на себя все финансовые и материально-технические расходы.



Для размещения войск и техники Киргизия выделила участок площадью 5 га рядом с российской военной базой "Кант" в 20 км от Бишкека. В прошлом месяце база отметила свое 20-летие. В рамках празднований этого события ее посетил президент России Владимир Путин.



"Региональная система ПВО необходима для защиты базы "Кант" от внезапных ударов с воздуха (например, атак беспилотников), а также для безопасности самой республики. В советское время небо над Средней Азией было защищено намного слабее, чем, скажем, Дальний Восток и европейская часть СССР. ОРС ПВО исправит это недоразумение - лучше поздно, чем никогда",- пояснил "Ъ" руководитель аналитического центра "Стратегия Восток-Запад" (Киргизия) Дмитрий Орлов.



До недавних пор система противовоздушной обороны Киргизии прикрывала лишь столицу. Новый договор позволит защитить небо над объектами критической инфраструктуры по всей стране.



Среди них гидроэлектростанции, горные трассы и "южная столица" республики - город Ош. Потенциальной угрозой для них с юга могут стать различные террористические организации, в том числе остатки запрещенного в России "Исламского государства".



"Риски того, что в любом государстве Центральной Азии могут появиться международные террористические организации, безусловно, есть. Большие риски. Афганистан совсем недалеко. Поэтому мы должны укреплять военную безопасность нашего государства, и, исходя из реалий сегодняшнего дня, мы должны в первую очередь "закрыть" наше небо",- заявил "Ъ" министр обороны Киргизии Бактыбек Бекболотов.



Он также добавил, что с этой целью в прошлом году республика приобрела у Белоруссии модернизированный зенитный ракетный комплекс С-125-2БМ "Печора-2БМ" с дальностью обнаружения до 70 км и поражения - 31 км.



Между тем секретарь Совбеза Киргизии Марат Иманкулов в разговоре с "Ъ" обратил особое внимание на роль Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. "Только совместные усилия стран ОДКБ могут гарантировать безопасность региона. ОДКБ и Россия - гаранты безопасности Центральной Азии, а объединенная система ПВО - это безопасное небо в том числе",- заявил собеседник "Ъ".



Бишкек старается не попасть под западные санкции

Осенью в районе озера Иссык-Куль проходили учения пограничников по борьбе с беспилотниками, а также учения ОДКБ "Нерушимое братство", на которых впервые применили российский ударный беспилотный летательный аппарат "Муха". Также впервые за 30 лет к учениям ОДКБ привлекли моряков 954-й испытательной базы противолодочного вооружения ВМФ России, расположенной на Иссык-Куле. И этим военная помощь России республике, по словам министра Бекболотова, не ограничивается. Так, в прошлом году в городе Балыкчи открылась Центральная база для ремонта и восстановления автобронетанковой, специальной и иной военной техники, в которую Россия вложила 260 млн сомов, а также оплатила и поставила запчасти на крупную сумму.



Светлана Архангельская, Кабай Карабеков, Бишкек