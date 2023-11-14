"Это двухформатная полюбовная сделка". Тайные смыслы встречи Байдена и Си Цзинпина

00:25 16.11.2023

Американист Васильев назвал тайные смыслы встречи Байдена и Си Цзинпина



Китайский лидер Си Цзиньпин впервые за шесть лет прибыл в Соединенные Штаты. В Сан-Франциско открывается четырехдневный саммит АТЭС, однако внимание всего мира приковано к анонсированной на 15 ноября встрече Байдена и Си. Их переговоры происходят в момент пиковой напряженности между КНР и США. "МК" вместе с экспертом попытался разобраться, чем все-таки может ознаменоваться американо-китайское рандеву.



Си Цзиньпин в Сан-Франциско. На этом можно было бы закончить, поскольку этот факт уже можно рассматривать как знаковое событие. Телеканал CNN напомнил, что китайский лидер прибыл в Соединенные Штаты впервые за шесть лет – а еще и в какое время. Когда две страны сосуществуют в условиях взаимных претензий друг к другу по целому ряду вопросов: от разногласий по текущим региональным конфликтам до экономических неурядиц. Показательно в этом плане и то, что после саммита G20 в Индонезии в 2022 году Вашингтон и Пекин на уровне лидеров не контактировали в принципе. А с этого момента прошел ровно год.



США за это время изыскивали любой способ ведения диалога с КНР. Отчаянная инициатива Соединенных Штатов навязать свое общество Поднебесной успехом не увенчалась. Вашингтон продолжал пытаться экономически давить на Пекин, а Джо Байден и вовсе нередко обрубал шансы на хрупкое взаимопонимание между государствами явно необдуманными заявлениями.



CNN подчеркивает: Байден сталкивается с международными проблемами, начиная от ситуации на Украине и заканчивая войной на Ближнем Востоке. Еще одна глобальная горячая точка с участием Китая, анализирует телеканал, – это последнее, что он хотел бы видеть. Особенно учитывая, что он будет бороться за переизбрание на пост президента страны в следующем году.



Американская пресса признает, что китайский лидер может считать себя более сильным по отношению к Байдену. Ведь кто чаще всего направлял в китайскую столицу свои делегации? Это были Соединенные Штаты.



Однако и у Си Цзиньпина есть свои претензии, которые он наверняка и выскажет своему американскому коллеге. Среди главных тем выделяют: экономические и технологические вопросы (где Вашингтон неустанно вводит ограничительные меры по отношению к Пекину) и Тайвань (в последнее время США усилили поддержку острова, чем недовольна Поднебесная).



Мало кто ждет каких-либо прорывов по результатам этих переговоров. Может возникнуть вполне логичный вопрос, а стоит ли вообще чего-то ждать? И если между государствами сохраняется (и, видимо, сохранится) напряженность, то зачем они вообще решили поговорить?



– Думаю, американская сторона сделает все, чтобы создать элемент "статус-кво" во взаимоотношениях с Китаем, – оценивает перспективы американо-китайской встречи главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. – Смысл очень прост: Соединенные Штаты сейчас объективно не заинтересованы в раскачивании лодки (прежде всего в военной конфронтации), учитывая, что у них уже есть две горячие точки. Причем обе, по всей видимости, остались без поддержки Конгресса. Финансирование – особенно Украины – остается под вопросом. В этих условиях США невыгодно создавать ощущение, что может "полыхнуть" ситуация вокруг Тайваня и в Южно-Китайском море, которая потребует дополнительных военных расходов и усилий.



Второй момент – Соединенные Штаты заинтересованы в развитии торгово-экономических отношений. Пусть не в области наукоемких технологий, но во всяком случае в том, чтобы американский экспорт шел в Китай. Учитывая, что следующий год предвыборный и учитывая волатильность американской экономики, администрации Байдена принципиально важно, чтобы американская экономика не сползла в рецессию. Китай – это фактор, который будет поддерживать экономику западных американских штатов на плаву. Это центр экономической мощи США.



Политолог также добавил: Байдену нужно сейчас представить себя как лидера, с которым считаются. Ему важно, полагает Васильев, продемонстрировать, что у него есть отношения с Си Цзиньпином. Мол, он установил с КНР более-менее стабильные связи на регулярной основе.



Что касается Китая, то Пекин, по мнению Васильева, сейчас чувствует уязвимость Америки, играет на геополитическом поле довольно тонко. Однако политолог заметил важную деталь: "Любого рода смена политического руководства, приход к власти республиканцев резко усилит антикитайскую риторику. Надо сказать, что демократы еще стоят на старых формулах. Худой мир лучше доброй ссоры. Главное – не столько конфронтация, сколько контролируемая конкуренция. Думаю, Китай это понимает. Ему как-то надо создать ситуацию, при которой демократы останутся у власти. Слабость американцев используется, но не до такой степени, чтобы утопить администрацию Байдена. Любая республиканская администрация для КНР безусловно хуже".



– Это элемент полюбовной сделки, которая будет проходить в двух форматах: для внешнего и внутреннего потребления, – объясняет Владимир Васильев. – Внешний мир должен получить сигнал, что Индо-Тихоокеанский регион – это зона стабильности, в отличие от Европы и Ближнего Востока. Горячих точек в обозримом будущем здесь ждать не стоит. Это, возможно, успокоит фондовые рынки, создаст вообще перспективу развития мировой экономики.



Что касается внутреннего эффекта: Си Цзиньпину важно показать, что он был достаточно тверд, последователен и добился уважения Соединенных Штатов. Америка с ним считается и отнюдь не ставит вопрос о смене чего-либо в Китае. Для Байдена же важно показать: на словах он выговаривает Си свои претензии. Ему важно подчеркнуть, что нельзя сближаться с Россией, выстраивать отношения с Ираном… Но это, еще раз подчеркну, рассчитано на внутреннюю публику.



Эксперт делает вывод: Си Цзиньпин очень хорошо понимает, что Америка готовит ему достаточно торжественную встречу в Сан-Франциско именно потому, что он набрал козыри. Это и стратегическое партнерство с Россией, и расширение китайского присутствия на Ближнем и Среднем Востоке, и укрепление связей с Ираном:



– Он не настолько наивен, чтобы за американские улыбки все эти козыри растерять. Возможно, на словах что-то будет сказано относительно мира на Украине, на Ближнем Востоке, необходимости сдерживания. Но полагаю, что никакого пересмотра отношений КНР с мировыми партнерами нет и не будет.



Полина Коноплянко