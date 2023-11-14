Реальный слабак. Байден издевается над прогнувшимся Си

00:27 16.11.2023

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя заявления президента США Джо Байдена о том, что у Китая "реальные проблемы", заявила, что в мире нет страны без проблем и выразила надежду на то, что США смогут дать своему народу лучшую жизнь.



Ранее телеканал CNN сообщил, что Байден накануне встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) заявил спонсорам, что у Китая "реальные проблемы". Как отмечает телеканал, президент США, по-видимому, имел в виду экономические проблемы Китая, в частности, рост безработицы среди молодежи, а также кризис в сфере недвижимости, который испугал "инвесторов".



"Думаю, что в мире нет страны, у которой бы не было проблем. У Китая есть руководство Компартии и путь социализма с китайской спецификой, есть всеобщее единство. Мы уверены, что добьемся лучшего развития и обретем более радужные перспективы", - сказала Мао Нин.



Она также выразила надежду на то, что США "тоже смогут по-настоящему решить свои проблемы и дать лучшую жизнь американскому народу".

"Что касается китайско-американских отношений, то тут я хочу сказать, что ключевым моментом в достижении стабилизации отношений являются совместные усилия двух сторон, и основным пунктом является взаимное уважение. Надеемся, что США будут двигаться в одном направлении с Китаем, чтобы способствовать возвращению отношений между двумя странами в русло здорового и стабильного развития", - подчеркнула дипломат.

Председатель КНР Си Цзиньпин в среду прибыл в Сан-Франциско на саммит АТЭС, где также проведет встречу с президентом США Джо Байденом.



Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.