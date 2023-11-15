 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 16.11.2023
09:46  Формирующийся многофронтовой мир и уходящая гегемония Запада, - The Economist
09:37  В войне в Газе главным проигравшим станут США, а победителем - Россия, - Мария Маалуф
09:22  12-ый пакет санкций Евросоюза: какие казахстанские компании могут попасть под ограничения
09:15  "Винни-Пух" Си - "потерял лицо". Байден хвастается как продуктивно обул диктатора
08:49  Руководителей казахского "ОзенМунайГаза" обвинили в нарушениях закона почти на миллиард тенге
08:47  Токаев сообщил, что родился 20-миллионный казахстанец
08:41  К чему приводит отказ преследовать преступников из-за национальности, - Сергей Худиев

00:27  Реальный слабак. Байден издевается над прогнувшимся Си
00:25  "Это двухформатная полюбовная сделка". Тайные смыслы встречи Байдена и Си Цзинпина
00:17  Россия и Киргизия объединяются под одним ПВО-зонтиком
00:16  "Лобби Армагеддона". Как христианские сионисты влияют на политику США, - Л.Савин
00:13  Расширение спроса и увеличение госрасходов как стимулы экономического роста КНР, - В.Пироженко
00:05  В кузне иноагентов МГИМО разборки - кто привел на лекцию Урганта
00:04  Процветание Израиля пошло под откос, - "Взгляд"
00:02  В Казахстане запустили цифровой тенге
00:00  США – Китай: встреча на высшем уровне, - Владимир Малышев
Среда, 15.11.2023
15:37  Что мешает иностранцам покупать казахстанские предприятия
15:34  "Перевернутая Дженни": редкая почтовая марка продана за рекордную сумму в $2 млн
15:32  Газа побеждает Байдена. Рейтинг безумного старца рухнул в яму, - "Al Modon"
15:29  Питер Гудман: АмероКитай. Взлет и падение самого успешного совместного предприятия в мире
15:25  Израиль может столкнуться с открытием третьего фронта
15:19  Какой вклад внесли в развитие финансовой системы Казахстана председатели Нацбанка
15:14  Саммит АТЭС в вонючем гадюшнике Сан-Франциско. Чего ждать?
15:12  Под израильской бомбежкой погибла палестинская писательница Хиба Камаль Абу Нада
15:00  Московские терки. Легендарный VIP-Фрик Батурин (брат жены Лужкова) посажен на 6 лет
14:57  Сооснователь группы "Алиса" Андрей Шаталин умер на 64-м году жизни
14:42  Проломленная стена. Как обделались все израильские спецслужбы, - Р.Пухов
14:41  Кадровые перестановки в Казахстане: кто займется возвратом активов?
14:40  Болезненный удар: означает ли рост заражений COVID-19 новую эпидемию
14:31  Сестру Дональда Трампа нашли мертвой у нее дома: начато расследование
14:27  Дети гор. Как живут современные ягнобцы, - А.Хамидуллина
13:59  В Бишкеке задержан экс-депутат Парламента Бакчиев. За создание... нарколаборатории
13:55  Археологи Южного Казахстана нашли уникальное захоронение эпохи государства Кангюй
13:46  Великий Израиль? Что общего во всех кровавых событиях на Ближнем Востоке, - Елена Пустовойтова
13:45  Американская трагедия. Страна бездомных и бомжей, - Игорь Веремеев
11:13  Желтые тюльпаны, вестники разлуки. Выборы в Нидерландах угрожают украинцам, - М.Лужковый
10:30  Две катастрофы. Палестино-израильская война в контексте большой геополитики, - Александр Дугин
10:18  Южный Хартленд. Почему России важно присутствовать в Африке? - Леонид Савин
09:52  Скажи мне – кто твой друг? Опыт и перспективы российского союзничества, - И.Истомин
09:40  Туркменистан просит США ослабить санкции против Афганистана для финансирования ТАПИ
09:38  Этнические узбеки из Лебапского велаята Туркмении массово мигрируют на историческую родину
09:31  Газу ждет решающее сражение. Или долгая партизанская война, - К.Ольшанский
08:55  На Украине идут аресты критиков бандер-фюрера Зеленского
08:49  Война с ХАМАС доведет Израиль до экономического краха, - В.Прохватилов
08:47  Евразийский экономический союз: на путях к единой валютной политике, - А.Чичкин
07:50  Китай-Америка: тенденция к стабилизации, - Ю.Тавровский
00:53  Бишкек и Душанбе спешат поставить точку в пограничном споре, - В.Панфилова
00:50  Кризис на Ближнем Востоке оказался на руку Европе, - Тимофей Бордачев
00:37  Бумажный кризис: крупнейшие американские банки снова в опасности, - Д.Мигунов
00:32  Пашинянская Армения покидает ОДКБ
00:16  Американская сказка заканчивается, - Д.Орехов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
К чему приводит отказ преследовать преступников из-за национальности, - Сергей Худиев
08:41 16.11.2023

15 ноября 2023

Как отметили в телеграмм-канале Совета по правам человека: "Правоохранители, местные чиновники боятся быть обвиненными в разжигании межнациональной розни. Это неправильно. Если возникают подростковые банды на национальной базе, не надо стесняться об этом говорить. Да, преступность не имеет национальности, но это именно национальная преступность… За то, как мы с вами обсуждаем проблемы миграции, кто-то может заклеймить нас исламофобами. Но мы не исламофобы, это очень важно понимать. Мы хотим решить проблемы миграции: коррупционные, интеграционные и другие".
В самом деле, ксенофобия, враждебность к людям других национальностей, рас или культур - общественное зло и опасность.

Но иногда бывает, что борьба со злом раскармливает и укрепляет то самое зло, с которым она теоретически бралась бороться. Увы, но с борьбой против такого несомненного зла, как расовая и национальная нетерпимость, это бывает особенно часто.

Я приведу далекий от нас и потому безопасный пример. Смерть Джорджа Флойда в руках американской полиции вызвала бурную волну беспорядков под лозунгами BlackLivesMatter, "черные жизни важны". Чернокожие (или, еще чаще, белые активисты от их имени) горько жаловались на предвзятое отношение полиции, которая сразу видит в любом чернокожем бандита, на работодателей, которые избегают их нанимать, и на общество в целом, которое держит их на дне своим "системным расизмом".

Глубокое огорчение некоторых чернокожих на несправедливость жизни проявилось в том, что они разграбили и сожгли ряд крупных магазинов и множество мелких лавок в своих районах, к чему белые защитники их прав отнеслись с большим пониманием. Ситуации, когда воры (среди бела дня) разносят магазины, а полиция не дергается, не желая обвинений в расизме, повторяются до сих пор.

К чему это приводит? Естественно, к тому, что бизнес уходит из черных районов. Мол, глубоко сочувствуем вашему правому делу, но работать в таких условиях невозможно.

В итоге чернокожим еще труднее найти работу, а предвзятое отношение сограждан, на которое они жаловались, мягко говоря, не улучшилось, хотя его и предпочитают тщательно скрывать.

Больше всего страдают сами чернокожие, особенно те, кто как раз хотел бы жить тихо и честно работать. Во время беспорядков были убиты несколько афроамериканцев, в основном, владельцев лавок, которые пытались защитить свое с трудом нажитое имущество от погромщиков.

Их, однако, никто не сделал символом страданий афроамериканского народа. Таким символом остался Флойд, наркоман и уголовник. Специально это было сделано, чтобы держать чернокожих на дне под предлогом борьбы с расизмом, или так получилось по недомыслию, факт в том, что такая борьба ударила именно по тем, в чью пользу, якобы, велась.

Как так получается? В любой группе людей, независимо от их цвета кожи, национальности или того, как давно они живут в данной местности, есть какое-то число индивидов, склонных к асоциальному поведению, плюс еще какое-то число людей, которых относительно легко развратить. Чтобы успешно держать эту группу на дне, нужно поощрять худших, развращать слабых и мешать лучшим. И эффективнее всего это происходит под лозунгом борьбы с расизмом.

Безнаказанность развращает, причем кого угодно.

Возьмите представителей любой группы, объявите преследование преступников из ее среды "расизмом", и вы очень скоро обнаружите, что в этой группе расцвела преступность, а соседи смотрят на нее с ненавистью и страхом.

Западная Европа уже прошла по этому пути. Можно вспомнить, например, как в британском городе Роттерхем банда злодеев годами похищала, запугивала и насиловала девочек из бедных английских семей при полном попустительстве полиции. Всего, по информации ВВС, речь идет о более чем 1400 жертвах. Все это время полиция игнорировала ситуацию, опасаясь обвинений в "расизме", потому что бандиты были пакистанцами.

Но отказ преследовать преступников, принадлежащих к определенный группе, это и есть расизм - по той очевидной причине, что безнаказанность поощряет преступность, а поощрять преступность внутри какой-то группы - значит целенаправленно ей вредить.

Точно также в нашей стране внутри любой расовой, этнической или культурной группы есть разные люди. Есть те, кто хотел бы честно трудиться, вносить свой вклад в общее благосостояние, быть достойным гражданином страны.

Очень горько и несправедливо, когда порядочные люди сталкиваются с недоверием, подозрительностью и нападками из-за преступлений, которые совершили негодяи той же национальности или того же оттенка кожи.

Но чтобы защитить таких людей, нужно исходить из очевидности и здравого смысла - преступники бывают любых национальностей, преследование преступников или преступных сообществ никак не является актом национальной вражды.

Есть общий для всех закон, никому не позволено его нарушать, а если люди, преступившие закон, будут играть в жертв национальной и культурной фобии, им надо дать понять, что это бесполезно. И лучше дать понять это сразу - до того, как болезнь перейдет в запущенную фазу.

Это будет сильно способствовать межнациональному миру и гармонии, и в первую очередь облегчит жизнь добропорядочным людям из числа самих мигрантов.

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1700113260


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис принял поправки о социальной защите лиц, занятых на работах с вредными условиями труда
- Рост экономики Казахстана за 10 месяцев составил 4,9%
- Нацкомиссия по делам женщин инициировала широкое экспертное и общественное обсуждение вопросов семейно-бытового насилия
- Откат в средневековье
- Министр внутренних дел освободил от должности начальника ДП области Жетісу
- Фракция "Ак жол" в третий раз (!) предлагает правительству, акимам и маслихатам понизить ставку розничного налога на малый бизнес
- Письма и телеграммы соболезнования в связи с кончиной брата Первого Президента Казахстана Болата Назарбаева
- Об эвакуации казахстанцев из сектора Газа
- История возрождения нефтегазохимического производства в Казахстане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  