Токаев сообщил, что родился 20-миллионный казахстанец

08:47 16.11.2023

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников. 16 ноября 2023 года президент сообщил, что родился 20-миллионный казахстанец, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что численность населения Казахстана достигла 20 миллионов!



"Поздравляю соотечественников с этим знаковым событием! Счастливая семья – фундамент благополучия нации, устойчивого прогресса страны. Государство продолжит работу по укреплению семейных ценностей, защите материнства и детства", – написал Касым-Жомарт Токаев на своей странице в X.



Численность населения Казахстана достигла 20 миллионов! Поздравляю соотечественников с этим знаковым событием! Счастливая семья – фундамент благополучия нации, устойчивого прогресса страны. Государство продолжит работу по укреплению семейных ценностей, защите материнства и детства.



- Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) November 16, 2023



30 октября 2023 года в Бюро национальной статистики рассказали, на сколько процентов выросла численность населения Казахстана за 12 лет – с 2009 по 2021 год.



Анастасия Московчук