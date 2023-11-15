 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Винни-Пух" Си - "потерял лицо". Байден хвастается как продуктивно обул диктатора
09:15 16.11.2023

Байден снова назвал Си Цзиньпина диктатором Опубликовано:

Американский президент Джо Байден после прошедших в США переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином снова назвал его диктатором, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN. После встречи с Си Цзиньпином журналисты спросили Джо Байдена, будет ли он по-прежнему называть лидера КНР диктатором. "Послушайте, ну он и есть… он диктатор в том смысле, что он человек, который управляет коммунистической страной", – сказал Байден, добавив, что китайское правительство "полностью отличается от нашего". Между тем американский президент назвал прошедшие переговоры "одними из самых продуктивных". Напомним, вчера председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Сан-Франциско на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. На полях мероприятия он встретился с Джо Байденом. Встретившись с Си Цзиньпином, Байден сказал, что Китай и США имеют разногласия, но должны всегда поддерживать диалог. В ответ Си Цзиньпин заявил, что "для обеих сторон конфликт и конфронтация имеют недопустимые последствия". На встрече лидеров США и Китая внимание пользователей Сети привлекло поведение госсекретаря США Энтони Блинкена.

В комментариях к роликам и подписях к постам пользователи отмечают, что Блинкен, сидящий рядом с Байденом, выглядит очень напряженным, нервным и пытающимся сдержать слезы. Отметим, что Джо Байден за последние полгода во второй раз называет Си Цзиньпина диктатором. В первый раз это произошло в июне после визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай. Позже Министерство иностранных дел Китая выразило протест из-за слов президента США Джо Байдена, назвавшего Си Цзиньпина диктатором.

Автор: Айдана Юдина

Источник - Zakon.kz
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