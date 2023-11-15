12-ый пакет санкций Евросоюза: какие казахстанские компании могут попасть под ограничения

09:22 16.11.2023

Марина Маратова



Евросоюз может ввести санкции в отношении двух казахстанских компаний, передает Ulysmedia.kz.



Какие компании из Казахстана могут оказаться под санкциями ЕС



Согласно проекту 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюзу, введение ограничений грозит компаниям "Аспан Арба" и Da Group 22.



Что известно о компании "Аспан Арба"



Раее журналистам удалось выяснить, что более 500 дронов в 2022 году в Россию отправила казахстанская компания "Аспан Арба". Она была зарегистрирована в Казахстане уже после начала войны - в апреле 2022 года.



"Аспан Арба" можно перевести с казахского как "небесная повозка". Но у казахстанской и российской компаний похожи не только названия. "Небесной механикой" владеет Илья Гольберг - так же зовут учредителя "Аспан арба". Нынешний директор "Аспан Арба" Михаил Сапожников ранее был совладельцем "Небесной механики" вместе с Гольбергом. Указанные на сайте "Аспан Арба" телефоны в утечке данных курьерской компании СДЭК фигурируют как телефоны сотрудника "Небесной механики", – говорилось в публикации.



Что известно о компании Da Group 22



Компания была зарегистрирована в марте 2022 года. Ее владелец и руководитель - Александр Чернет.



В 2022-м и начале 2023 года немецкая компания Elix-St отправила Da Group в Казахстан комплектующих более чем на $800 тысяч, включая продукцию таких производителей, как Analog Devices, Infineon, Texas Instruments, STMicroelectronics, которые утверждают, что больше не сотрудничают с Россией. Da Group, в свою очередь, отправляет комплектующие в РФ, в основном компании "Стэк". Так, в январе 2023 года Da Group получила из Германии 2598 интегральных микросхем марки Onsemi от Elix-St. В том же месяце 2598 микросхем из Германии были отправлены Da Group в Россию компании "Стэк". При этом в 2018–2021 годах, то есть до полномасштабного вторжения, Elix-St вообще не ввозила товары в Казахстан (а в Россию, наоборот, ввозила).



Немецкая компания в ответ на вопросы журналистов заявила, что "не знает истории основания компании Da Group". В качестве доказательства того, что Чернет не является владельцем Da Group, Elix-St отправила устаревшую выписку из госреестра, где в качестве владельца указан Дастан Ахматбеков.



12-й пакет санкций ЕС



Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель совместно с Еврокомиссией передал в Совет Евросоюза проект нового пакета санкций против России.



По словам Борреля, в новый пакет войдут, среди прочего, персональные санкции в отношении 120 физических и юридических лиц, новые ограничения на экспорт и импорт, а также меры, связанные с потолком цен на нефть и обходом уже существующих санкций.



"Предлагаемые меры направлены против тех, кто организовал так называемые "выборы" на временно оккупированных территориях Украины, тех, кто несет ответственность за принудительное "перевоспитание" украинских детей, а также лиц, распространяющих дезинформацию и пропаганду в поддержку российской агрессии против Украины", - говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы.



Раннее сообщалось, что в рамках нового пакета санкций планируется запретить экспорт в РФ станков и комплектующих, используемых для производства оружия. Также, согласно агентству, под ограничения могут попасть химикаты, литиевые батареи, термостаты, двигатели и запчасти для беспилотников. Кроме того, в проекте документа содержится запрет на импорт в ЕС российских алмазов и ряд других ограничений.