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В войне в Газе главным проигравшим станут США, а победителем - Россия, - Мария Маалуф
09:37 16.11.2023

Главным проигравшим в Газе окажутся США
Arab News: в войне в Газе главным проигравшим станут США, а победителем - Россия
16.11.23

Война в Газе сыграет против США, пишет Arab News. Они уже потеряли доверие арабских стран, а в дальнейшем могут пострадать экономически. При этом Россия осудила Израиль и выступила за прекращение огня, завоевав сердца мусульман. Впоследствие она может расширить влияние на Ближнем Востоке.
Война в Газе между Израилем и ХАМАС представляет собой серьезный вызов для США, которые на протяжении предыдущих десятилетий пытались балансировать и сохранить отношения как с арабскими странами, так и с Израилем.

Очевидно, что сегодня Вашингтону не удается достичь этого стратегического равновесия. Большинство стран мира, особенно арабских и мусульманских, выдвигает множество обвиняют Америку в том, что она одобряет нападения ЦАХАЛ на мирных жителей в Газе. Они указывают на то, что Соединенные Штаты поставляют Израилю оружие и выделили ему 14 миллиардов долларов. Также отмечается, что отправка двух авианосцев в Восточное Средиземноморье защищает Израиль от любого вооруженного нападения со стороны другого государства.

Арабские СМИ считают США виновными в нападении 7 октября. По их мнению, именно Соединенные Штаты разожги пожар, который охватил весь Ближний Восток. Они также отказываются верить в то, что американцы серьезно настроены на установление мира в регионе, и заявляют, что Соединенные Штаты ничего не делают для прекращения боевых действий между ЦАХАЛ и ХАМАС. Соответственно, Вашингтон не может быть честным посредником между Тель-Авивом и Рамаллой. Позорно, что госсекретарь США Энтони Блинкен не смог убедить израильское правительство хотя бы временно прекратить огонь для доставки срочной гуманитарной помощи в Газу.

Помимо всего прочего, арабские страны, например, Ирак и Сирии, стали чаще нападать на американские военные базы на своих территориях. Высока вероятность того, что в случае продолжения войны между Палестиной и Израилем е военные объекты США в обеих странах подвергнутся еще большему количеству нападений. Арабский мир серьезно обеспокоен тем, что война в Газе может перерасти в региональный кризис, особенно на фоне того, что Запад воспринимает борьбу против ХАМАС как противостояние Ирану, а нападение на Тегеран действительно ввергнет весь Ближний Восток в состояние хаоса и дестабилизирует регион. Тогда многие люди повесят на США ярлык истинного врага арабов и мусульман.
Арабские страны считают, что Израиль действует жестоким образом и что Соединенные Штаты ничего не делают, чтобы остановить это. Ближний Восток вот-вот взорвется, а Запад ведет себя совершенно неэтично. Он одобряет преступления Тель-Авива в отношении палестинцев и делает вид, будто защищает права человека и демократию. Таким образом, именно лицемерие США и Европы сделало их соучастниками израильской агрессии.
Между тем Россия усиливает свое влияние в регионе. Москва осуждает массовые убийства невинных палестинцев со стороны Тель-Авива и, следовательно, становится другом арабов и мусульман. Другие страны, такие как Китай, также могут завоевать доверие Ближнего Востока, поскольку его население осуждает политику Соединенных Штатов.

Война в Газе может возродить идею решить палестинский вопрос по принципу создания двух государств. Однако арабы сомневаются, что к этому стремится Вашингтон, так как Конгресс США отказался оказать помощь палестинцам на том основании, что она достанется ХАМАС. Это, конечно, ложь.

С другой стороны, война – это неопределенное развитие событий. Ни один конфликт в истории не имел гарантированного исхода. Следовательно, нужно учитывать не только цели США, которые включают защиту Израиля, но и локальные условия, в которых должна реализовываться стратегия достижения этих целей. Учитывая, что Соединенные Штаты не смогли определить, чего именно они хотят в рамках войны в Газе, любой аналитик должен сосредоточиться на нескольких ближневосточных тенденциях.

Во-первых, Турция попытается сыграть значимую роль в урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной. Анкара выразит солидарность с ХАМАС, что еще больше обострит американо-турецкие отношения.

Во-вторых, продолжение саудовско-иранской разрядки будет неизбежным. Две страны сосредоточат свое внимание на Газе, а не на региональном соперничестве.
В-третьих, на сцену выйдет Катар. Вашингтону до сих пор не удалось убедить Доху прекратить отношения с политическим крылом ХАМАС. Катар будет оказывать давление на США, чтобы заставить Израиль прекратить войну в Газе в обмен на изменение его отношений с лидерами ХАМАС.

В-четвертых, справедливый вопрос заключается в том, насколько успешным и решающим будет наземное наступление ЦАХАЛ. Израиль не объявил о победе, а ранее из-за политических и дипломатических факторов он всегда выходил из предыдущих войн, включая конфликты с ливанской "Хезболлой" в 1996 и 2006 годах, прежде чем достичь свои военные цели. ХАМАС, возможно, надеется на такой же исход в этот раз. Это говорит о том, что палестинское сопротивление все еще может действовать подпольно и поддерживать часть своей военной инфраструктуры, когда война закончится.

В-пятых, какой ущерб могут нанести слова израильских официальных лиц? Например, заявление, приписываемое министру по делам Иерусалима и наследию Амихаю Элияху, который сказал, что сброс атомной бомбы на Газу возможен? Это могло бы быстро побудить Москву прибегнуть к ядерному сдерживанию, подобно тому, что произошло 22-23 октября 1973 года, когда США и Советский Союз повысили свою ядерную боеготовность во время Войны Судного дня. Безусловно, арабские страны одобрят такой ядерный стратегический шаг Кремля.

Сколько споров возникнет, если Тель-Авив предпримет действия в рамках повторной оккупации Газы? Это может вызвать трения между США и Израилем. Блинкен преуменьшил эти перспективы. Тем не менее, похоже, что Израиль полон решимости оставаться в Газе еще долгое время. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил ABC News, что в течение неопределенного периода Израиль будет нести общую ответственность за безопасность анклава.

Война в Газе серьезно подорвала доверие арабов к США. Вашингтон не может убедить Тель-Авив отложить боевые действия в Газе даже на несколько часов. В заключение хочу сказать, что Соединенные Штаты не получат никакого политического или стратегического преимущества от этой войны. Они могут даже проиграть экономически, если конфликт затянется надолго, а цены на нефть поднимутся до рекордно высокого уровня.

Автор: Мария Маалуф (Maria Maalouf) – ливанская журналистка, телеведущая и писательница.

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1700116620


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