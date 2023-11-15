Шантаж Зеленского и Нетаньяху больше не работает, - Петр Акопов

14:39 16.11.2023

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Киеве



Американцев и европейцев очень хотят напугать:

"Если Россия убьет всех нас, она нападет на страны НАТО, и вы, американцы, пошлете туда своих сыновей и дочерей. И это будет - извините, но цена будет выше. [...] Мы стоим на переднем крае борьбы за западную демократию, Европу и наши общие ценности".

"Мы должны победить не только ради нас самих. [...] Если мы не победим сейчас, то Европа и США - следующие. [...] Каждый американец, каждая цивилизованная страна будут под угрозой. Мы должны победить. И ничем нельзя заменить победу. Только полная победа. Мы делаем то, что правильно, и одержим победу в этой войне ради нас и ради человечества и цивилизации".



Это цитаты из Зеленского? Украинский президент не раз говорил о том, что агрессивная Россия угрожает Европе и Западу, что если Украина не победит, то следующей жертвой Путина станут Прибалтика, Грузия, Польша, а потом и Германия. Дайте нам быстрее немецкие танки, просили в Киеве: иначе потом вам придется воевать на них против русских под Берлином.



Но нет, две эти цитаты принадлежат разным людям: первая - из недавнего обращения Зеленского к американскому конгрессу, а вторая - из интервью Fox News израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Израильский лидер говорил о том, что он не остановится в достижении своей цели (уничтожения ХАМАС), а Зеленский просто просил США и Запад не уменьшать поддержку Украины в ее битве с Россией. Но оба при этом апеллируют к одному и тому же: их страны - демократические - стоят на передней линии борьбы с мировым злом, и если они проиграют, то следующей жертвой станет Запад. Европа и Штаты должны испугаться и стоять с Украиной и Израилем до конца, до их полной победы.



Это называется шантаж: западные народы пугают реками крови на их территории, если они сейчас не помогут победить страшных агрессивных варваров, угрожающих цивилизованным демократическим странам. Причем в этом шантаже вранье абсолютно все - от первого до последнего слова.



Ни Украина, ни Израиль не являются ни демократиями, ни цивилизованными государствами - вся разница между ними в том, что оккупация и геноцид в отношении палестинцев продолжаются много десятилетий, а тот же Донбасс обстреливают девять лет. Израиль хочет изгнать палестинцев даже с той небольшой территории, что осталась у них после 75 лет депортаций и захватов, а Киев предлагает тем, кто считают себя русскими, убираться в Россию. При этом переделывая русских в украинцев, то есть осуществляя еще и культурный геноцид.



Ни Россия, ни ХАМАС не являются угрозой Европе и Западу, потому что защищают свой народ и свои земли. От экспансии Запада - на Украине руками манкуртов киевского режима, помогающих оторвать западные русские земли от русской цивилизации, а в Палестине - руками Израиля, выступающего в качестве форпоста англосаксов на Ближнем Востоке. Ни русские, ни палестинские арабы не хотят чужие земли, не хотят подчинить себе чужие народы и уничтожить другие цивилизации - они борются за право жить на своей земле по своим законам, говорить на своем языке и молиться своим богам. Да, у них уже есть ненависть к Западу, но только потому, что именно он выступает агрессором, именно он пытается перекроить карты, отторгнуть исторические территории у русских и арабов.



И не только выступает агрессором, но еще и пытается выставить себя жертвой, а обороняющегося представить исчадием ада и захватчиком. Причем делает это настолько нагло и цинично, что диву даешься: кто в здравом уме поверит в то, что Россия хочет напасть на Польшу и Германию? Россия мешает европейцам увести ее западные земли, сдвинуть историческую границу Европы и русского мира на восток, переделать малороссов-украинцев в антирусских манкуртов - именно так она угрожает Западу?



Кто поверит в то, что палестинские арабы или даже арабы в целом угрожают Европе? Европейские проблемы с мигрантами-мусульманами вызваны не агрессивностью исламского мира, а последствиями западного колониализма прошлого и западных же интервенций недавнего времени, а также отказом самих европейских стран от национального суверенитета и собственного цивилизационного наследия. Израиль пугает Европу "исламистским террором"? Но разве не он сам сейчас делает все для того, чтобы разжечь в мусульманах жажду мщения, а покрывающие его бесчинства западные страны солидаризируются с государственным терроризмом, взяв тем самым и на себя ответственность за преступления Нетаньяху?



При этом в самих западных странах все меньше людей верят в то, что им говорят Зеленский и Нетаньяху, польские лидеры и Байден, Шольц и американские поклонники Израиля, иными словами, в то, что Европе и Западу угрожают "русские империалисты" и "мусульманские террористы". Народы Запада пугают - а им не страшно. А ведь все страшилки Зеленского и Нетаньяху рассчитаны уже исключительно на западный мир, потому что остальной - даже не смеется, а просто негодует, слушая их откровенную ложь.