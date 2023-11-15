Скончался Топчубек Тургуналиев - президент Кыргызской академии "Манас"

14:47 16.11.2023

Бишкек (АКИpress) – Скончался общественный деятель и профессор Топчубек Тургуналиев. Об этом сообщили в театре "Манас".



Ему было 82 года.



Тургуналиев был одним из ведущих руководителей политической партии "Эркин Кыргызстан" в 1991 году. В 2010 году он был назначен советником президента.



Также в 2019 году он был избран президентом Национальной академии "Манас" имени Чингиза Айтматова.



