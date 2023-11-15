Королевство кривых зеркал. "Цивилизованная" Дания насильно стерилизовала гренландских девочек-инуиток

14:55 16.11.2023 Дания стерилизовала девочек-инуитов в Гренландии с 12 лет для сокращения соцвыплат. Это практиковалось до 2018 года



CentralAsia (CA) - Власти Дании тайно и принудительно стерилизовали девочек-инуиток - представительниц коренного населения Гренландии. Это делалось ради сокращения расходов на социальное обеспечение жителей острова, входящего в состав Датского королевства. Практику прекратили только в 2018 году. Об этом рассказывает в материале Daily Mail.



Материал начинается с истории инуитки Арнак, которая в 15 лет устроилась на неполный рабочий день в местный магазин. В течение двух лет ее насиловал менеджер магазина, и девушка забеременела. После аборта врачи тайно вставили ей внутриматочную противозачаточную спираль (ВМС) в рамках организованной датским правительством кампании по контролю над рождаемостью в Гренландии.



ВМС оставалось внутри нее в течение пяти лет, пока его не обнаружили, когда – озадаченная своей неспособностью забеременеть – она обратилась к врачу в 2002 году. Затем, после его удаления, она больше не могла иметь детей из-за повреждения внутренних органов. Сейчас ей 41 год.



"Сегодня я все еще чувствую себя опустошенным – это похоже на плохой сон", – сказала Арнак. "Мне очень больно, что я не смогу стать полноценной женщиной, родив ребенка. Мне потребовались годы, чтобы преодолеть это. Только сейчас я начинаю понимать, почему я так зла".



Ее история не уникальна. Тысячи других гренландских женщин подверглись принудительной установке ВМС в ходе тайной кампании, направленной на сокращение коренного населения Гренландии - инуитов, сокращения количества подростковых беременностей и уменьшения расходов на их соцобеспечение.



Теперь эти гротескные практики, начавшиеся в середине 1960-х годов, в какой-то момент заманившие в ловушку половину женщин, рожающих детей, и продолжающиеся со случаями, зарегистрированными всего пять лет назад, вызывают возмущение, когда становятся очевидными их ужасающие масштабы.



"Я использую слово "геноцид", - сказала Аки-Матильда Хег-Дам, одна из двух депутатов от Гренландии в парламенте Дании, которая говорит, что ее народ стал мишенью из-за расистских опасений, что расходы на щедрую скандинавскую систему социального обеспечения вышли из-под контроля.



Она обвиняет Данию в попытке искоренить культуру и язык инуитов.



"В парламенте заявили, что одной из основных целей является экономия денег и сокращение населения. Нет сомнений, что население значительно сократилось", - сказала она.



Некоторые эксперты предполагают, что число гренландцев – в настоящее время около 70 тыс. – вдвое меньше, чем могло бы быть. "Если бы этого не произошло, сейчас в Гренландии могло бы проживать 150 тыс. человек. Это была очень эффективная политика", - сказала главный врач острова и гинеколог Авиайя Зигстад.



Кампания стерилизации началась после того, как в 1953 году датское правительство, отклонив предложение США о покупке стратегически важного острова, повысило Гренландию до статуса графства, а затем начало политику "данизации" населения. Она включала принудительное переселение в города, закрытие отдаленных небольших охотничьих поселений и отправку маленьких детей в Данию, чтобы они усвоили датский язык и культуру. Детей отбирали у родителей насильно, многие из них после переселения больше никогда не видели свои семьи, а оказывались в приемных.



По рассказам одной из женщин, в возрасте девяти лет ее отправили жить в датскую семью на три месяца, где приемная семья упрекала ее за то, что она писала дома на родном гренландском языке, а в местной школе над ней издевались, называя ее "глупой гренландкой".



Другая вспоминает, что с пяти лет ее заставляли учиться первые три года в школе на датском языке, хотя дома она никогда не говорила на этом языке. "Сначала я ничего не мог понять. Мы должны были следовать их истории, их культуре". - сказала она.



Эти радикальные меры сопровождались резким ростом числа самоубийств: одно время Дания была "рекордсменом" по числу суицидов.



Однако "данизация" дала и положительные плоды: среди инуитов в Гренландии снизился уровень смертности и повысилась рождаемость. К середине 1960-х годов в Гренландии был самый высокий в мире уровень рождаемости, причем почти треть детей рождались вне брака.



Датские власти решили начать кампанию по "планированию семьи". Она стартовала в 1967 году. Девочкам в возрасте 12 лет стали устанавливать ВМС, часто без их согласия или одобрения родителей. Причем им ставили большие модификации ВМС, предназначенные для взрослых рожавших женщин. Исследование исключило использование таблеток на том странном основании, что гренландцам нельзя было доверять их прием, поскольку отсутствие темноты летом и кемпинг на рыболовных участках "не способствуют приему таблеток".



Хедвиг Фредериксен, когда ее выбрали, было 14 лет. Она была наивной девственницей из традиционной деревни. Она была в школе-интернате в 60 милях от дома, когда директор приказал дюжине девочек из ее общежития отправиться в больницу.



Она вспоминала: "Пока я сидела и ждала, другие девочки плакали, когда выходили. Я очень испугалась. Но я ничего не могу вспомнить, кроме слез из-за травмы, хотя помню боль после того, как мне вставили устройство".



Она чувствовала себя оскорбленной. "Это было похоже на изнасилование. Мне стало стыдно. Я даже маме не рассказала. Я плохо себя чувствовала. Когда у меня были месячные, мне было очень больно". Осложнения, возникающие в результате использования ВМС у девочек-подростков и молодых женщин, включали сильное кровотечение, хроническую боль, инфекции и бесплодие.



ВМС оставался внутри Хедвиг, которой сейчас 63 года, в течение десяти лет. К счастью, ей повезло больше, поскольку она смогла иметь детей. "Многие девочки никогда не могли иметь детей из-за этого устройства", - сказала она.



Одна женщина в возрасте 70 лет не знала, что у нее в теле была спираль более 50 лет, пока ее не обнаружили врачи. Часто спирали обнаруживались только после того, как развились серьезные инфекции или женщины пытались забеременеть.



К 1970 году – всего через три года после начала кампании принудительной стерилизации и в последний год сбора официальных данных – половине женщин Гренландии в возрасте от 15 до 45 лет была вставлена ВМС.



"Мне так грустно думать, сколько еще детей могло родиться в Гренландии. Это была преднамеренная попытка уничтожить наших людей", - сказала 61-летняя Сюзанна Тобиассен, работающая в тюремной службе.



Ей дважды устанавливали катушки без согласия – первый раз, когда ей было около 15. "Врач сказал, что мне нужно снять штаны. Это было так страшно. Я помню боль, когда в меня что-то вложили".



Спираль оставалась на месте восемь лет, пока у нее не возникла серьезная инфекция яичников и матки. Но еще один был установлен год спустя во время небольшой операции, когда она родила ребенка.



Возможно, многие медики думали, что у них дела идут хорошо, поскольку уровень рождаемости упал вдвое всего за пять лет, хотя самое большое падение наблюдалось среди пожилых матерей в возрасте от тридцати до сорока лет, а не среди подростков.



Тем не менее, некоторые врачи, как сообщается, пошутили, что если бы женщина из Гренландии обратилась к ним даже по поводу опухшего пальца, они бы отправили ее на операцию ВМС.



Спираль обычно вводили после того, как женщины рожали или делали аборты без обсуждения. "Существовало мнение, что лучше дать молодым женщинам возможность двигаться по спирали, чем предоставить им выбор. Такая медицинская культура была повсюду: врач знает лучше", - говорит гинеколог Авиая Зигстад.



Единственными школами в Дании, которые применяли такую практику, были четыре школы-интерната для девочек из Гренландии – факт, который подчеркивает зловещую этническую направленность. "Эти врачи не имели никакого отношения к Гренландии, поэтому, похоже, им сказали, что они являются частью программы. Они не могли внезапно прийти к одной и той же мысли", - сказала главный врач управления здравоохранения Гренландии Хенрик Хансен.



Одна девочка-подросток, которую отправили в датскую школу, расположенную более чем в 2000 милях от ее дома, отказалась установить ВМС, но директор школы сказал ей, что у нее нет выбора. "Мне пришлось раздвинуть ноги, и когда его вставили, было ужасно больно", - сказала она.



Хансен говорит, что установка ВМС молодым девушкам без информированного согласия их или их родителей была "плохой медицинской практикой и незаконной". По его словам, такие действия стали еще более вопиющими после того, как медицинское согласие было подкреплено законом в 2001 году.



Кампания предположительно закончилась в 1975 году, но многие врачи продолжали эту практику десятилетиями, особенно после проведения хирургических абортов.



Самый последний известный случай произошел с матерью в возрасте 40 лет, которая считает, что спираль была установлена во время операции в 2018 году, из-за чего она страдала от ужасной боли в течение года, пока во время медицинского обследования не было обнаружено, что она проколола ее матку. Другие женщины рассказали о том, как проснулись после операции и обнаружили противозачаточные имплантаты, вставленные им в руки без разрешения, а также о том, как датские медсестры насильно вводили им противозачаточные средства за последнее десятилетие.



Хотя Гренландия взяла под свой контроль свою систему здравоохранения в 1991 году, а в 2009 году установила самоуправление, многие датские медики до сих пор работают там, и тяжелобольных пациентов часто отправляют на лечение в Данию. У Гренландии есть собственный флаг, но Копенгаген управляет валютой, судами, дипломатией и безопасностью.



Ситуацию замалчивали до тех пор, пока женщина по имени Ная Либерт не начала осознавать свое прошлое во время обучения на травматолога, а затем собрала в соцсетях свидетельства жертв принудительной стерилизации. Но полный масштаб появился только в прошлом году после подкаста крупной датской телекомпании, вызвавшего протест и начало правительственного расследования действий по предотвращению беременности, применявшихся к гренландским девушкам и женщинам до 1991 года.



"Это глубоко трагично, и истории женщин произвели на меня глубокое впечатление. Крайне важно, чтобы мы тщательно расследовали этот вопрос", - сказала министр внутренних дел и здравоохранения Дании Софи Леде.



Либерт, которая входит в группу жертв, требующих компенсации, требует извинений. "Премьер-министр и министр здравоохранения - женщины. Они знают, что матка - самая священная часть нашего тела, поскольку она дает жизнь следующему поколению", - сказала она.



Она наблюдала, как модернизация преобразила ее родной город Маниитсок. "Датчане очень быстро купили свое общество всеобщего благосостояния. Внезапно появились многоквартирные дома – квартир мы раньше никогда не видели. Они судили нас – то, как мы жили, потому что мы не были современными, но у нас были свои сообщества со своими ценностями. Нам пришлось следовать их семейной системе, их культуре. Они хотели превратить нас в других людей. Это было ужасно", - сказала она.



Либерт была установлена спираль в возрасте около 13 лет в 1975 году после того, как врач посетил ее школу и посоветовал ей пойти в больницу. "У меня было такое ощущение, будто внутри меня застряли ножи, очень большие, в теле маленькой девочки. Но мне было так стыдно, что я просто закрылась".



Она была шокирована, когда спросила в Facebook, пережила ли кто-либо из женщин такой же опыт.



"Я думала, это только мой урок", - сказала она. "Но я вдруг понял, почему здесь собрались все эти женщины, которые не могли иметь детей".



В число этих женщин входит Арнак, которая в подростковом возрасте подвергалась насилию со стороны своего начальника, когда она работала в местном магазине. Сегодня, после многих лет борьбы с депрессией и прохождения терапии, она счастлива в браке, имеет приемную двухлетнюю дочь и учится на богослова, чтобы стать пастором.



Однако только после того, как она рассказала свою историю, она обсудила ее со своей матерью, которая затем объяснила, что она тоже стала жертвой кампании после операции выкидыша.



"Я все еще чувствую злость по отношению к датчанам. аждый день я думаю об этом. Датчане не хотели, чтобы гренландцев было много. И они сделали это с нами", - сказала Арнак. Источник - centralasia.media

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