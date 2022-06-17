Сионист Зеленский свое получит. Еще при этой жизни.., - Эрсин Челик

14:57 16.11.2023

Yeni Safak

Турция



Избранный клоун и гнусный футуролог!



Зеленский абсолютно искренен в своей поддержке Нетаньяху, пишет Yeni Şafak. Избранный украинским народом клоун и еврей по происхождению во всем следует за Западом, который одобряет израильские преступления в Газе и даже не исключает ее ядерную бомбардировку.



Шел второй месяц военного конфликта. В видеоролике, попавшем в социальные сети, одна украинка сетовала: "Все это можно было предотвратить. У нас не было другого выхода. Мы выбрали клоуна. Теперь веселимся".



"Bir palyaçoyu seçtik. Şimdi de eğleniyoruz" pic.twitter.com/kY2LpPZdcU

- Erkan Trükten 🇹🇷 (@ErkanTrukten) June 17, 2022



С начала конфликта на Украине прошло полтора года. Зеленский, шоумен по профессии, в самый разгар вооруженного противостояния с Россией, в которое он осмелился вступить под покровительством Запада, вдруг оказался на стороне Израиля. Будь у него такая возможность, не сомневаюсь, он отправился бы в Тель-Авив, как европейские лидеры, потому что сам он тоже еврей. А в интервью телеканалу NBC Зеленский также дал понять, что является чистым сионистом.



На вопрос ведущего "Верите ли в то, что Израиль соблюдает международное право" украинский президент ответил на уровне, достойном его шутовского прошлого, а не как лидер страны, сопротивляющейся оккупации. Он назвал ХАМАС "террористами" и сказал, что Израиль "имеет право защищать свой народ и государство". Зеленский был честен. К тому же он сам начал свою речь словами: "Я должен быть искренним", – и как сионист встал на защиту общества, к которому принадлежит.



Он действительно искренен. Ведь его мотивация и принцип, согласно которому Израиль прав при любых условиях, основаны на конкретном убеждении. Если бы это было не так, он не назвал бы ХАМАС, героически сопротивляющийся оккупации, террористами. Что ж, согласно логике Зеленского, Украина – террористическое государство, поскольку противостоит России.



Почему я так критикую Зеленского в разгар конфликта? Дело в том, что он олицетворяет упадок западной морали, уничтоженные ценности и попрание человечности. Война, оккупация и массовые убийства мирных жителей раскрывают реальное, двуличное лицо США и Европы, которые разделяют людей по цвету кожи и убеждениям, а также находят всевозможные оправдания для геноцида. Поэтому ответить на вопрос о том, "насколько еще ниже и аморальнее могут быть западные лидеры", можно так: настолько, как Байден, Сунак, Шольц, Макрон, Мелони.



Сейчас тот же Запад готовится разыграть в Газе новый спектакль геноцида. Зеленский в упомянутом интервью указал на одну страну, которая, как утверждается, поддерживает ХАМАС: это Северная Корея. "Вы видели, сколько северокорейских боеприпасов находится в Газе", – заявил он. Это не просто слова. В западной прессе как бы невзначай пишут, что ХАМАС получил ракеты от Пхеньяна. Давайте оставим в стороне загадку о том, как это оружие было доставлено из КНДР в Газу. Такие СМИ, как AP и NBC, тоже в течение некоторого времени муссируют тезис о том, что силы ХАМАС якобы используют в атаках на Израиль вооружения северокорейского производства, при этом задаваясь вопросом: а могла ли КНРД поставить в том числе ядерные боеголовки?



Иными словами, сейчас в отношении Газы в ход идет такая же большая ложь, какую Америка и Великобритания вместе со своими медиаресурсами состряпали для того, чтобы убедить мир в необходимости вторжения в Ирак. А Зеленский жует отвратительную жвачку, которую положили ему в рот. Но зачем им врать о Газе, которая и так оккупирована всеми силами? Более того, никто не предотвращает и не может предотвратить геноцид, который они совершают.



Может ли за этим информационным заговором стоять идея о полном уничтожении Газы с помощью ядерного оружия?



Например, крайне правый министр наследия Израиля Амихай Элияху (Amihai Eliyahu) заявил, что одним из возможных вариантов является сброс атомной бомбы на сектор Газа. Судя по всему, сионистский разум хочет совершить такое ужасное массовое убийство и полностью уничтожить Газу.



Источником идеи "ядерного геноцида" может быть Ной Харари (Noah Harari), который уже много лет позиционируется в качестве "величайшего гуманиста нашего времени", чьи книги входят в список бестселлеров в Турции. Известный еврейский писатель, оказавшийся у всех на устах после того, как сайт Kitapyurdu выбрал его писателем месяца, и сионистские идеи Харари получили распространение. В интервью японскому телеканалу Asahi он заявил, что Израилю, возможно, придется применить ядерное оружие в Газе. Известный своими футурологическими мыслями автор обращает внимание на опасность "Хезболлы" и Ирана, добавляя: "Теоретически до ядерной войны осталось 24 часа". Глядя в глаза японцам, пережившим Хиросиму, величайшую антропогенную катастрофу, Харари сказал, что в Газе необходимо применить ядерное оружие. Уверен, что выбор японского канала был неслучайным.



Мы начали с избранного президентом клоуна Зеленского и закончили идеей массового убийства с применением ядерного оружия Ноя Харири. Запад разрабатывает в секторе Газа план, который выходит за рамки оккупации и включает не только Газу. Мы остро переживаем боль палестинцев, но нам также необходимо видеть и обсуждать ужасные сценарии, по которым может развиваться ситуация на Ближнем Востоке и в мире в целом.



Автор: Эрсин Челик (Ersin Çelik)