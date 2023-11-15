КырСпецслужбы схватили главарей узбекских сузакских сепаратистов

15:00 16.11.2023

ГКНБ задержал организаторов нападений в июньских событиях 2010 года в Сузаке. У них изъяты снайперское оружие, карабин и ружье. Видео



"Сводка" (АКИpress) – ГКНБ задержал лидеров и организаторов массовых беспорядков во время июньских событий 2010 года в городе Жалал-Абад.



Пресс-служба ГКНБ сообщает, что 13 ноября в рамках имеющихся материалов уголовных дел в селе Таш-Булак Сузакского района задержан кыргызстанец Г.Т.У.



По версии комитета, в июне 2010 года он был одним из лидеров сепаратистских групп на территории Сузакского района, призывал к организации массовых беспорядков с перекрытием дорог, установкой блокпостов, нападением на мирных жителей, пытавшихся выехать из контролируемых сепаратистами районов.



Также ГКНБ получил данные о причастности к сепаратистской деятельности другого гражданина Р.А. Во время июньских событий 2010 года он был ответственным за так называемый участок "Круговое" Сузакского района.



Во время обыска дома Р.А. обнаружили и изъяли:

- снайперскую винтовку "SAKO TRG-22" (состоит на вооружении подразделений специального назначения многих стран мира) калибра 6,5 мм с оптическим прицелом Prazise Jagen и прибором ночного видения Pulsar,

- карабин SAUER 101 (нарезное оружие),

- гладкоствольное оружие FABARM XLR 12 калибра, а также боеприпасы к ним в количестве 76 штук.



В настоящее время ведется следствие.







В июне 2010 года на юге Кыргызстана произошли события, в которых погибли сотни людей. По официальным данным, погибло 446 человек, около 2 тыс. человек получили травмы.



В 2021 году возобновили следствие по июньским событиям по уголовному делу по статье 304 части 4 (злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса. Дело возбуждено в отношении должностных лиц Временного правительства по факту содействия беспрепятственному незаконному выезду за пределы страны Кадыржана Батырова.



Кадыржан Алимжанович Батыров родился 9 марта в 1956 году. Он являлся предпринимателем, экс-депутатом Жогорку Кенеша и лидером узбекской общины Кыргызстана.



В отношении Батырова было возбуждено уголовное дело по факту организации событий в июне 2010 года на юге Кыргызстана. В 2011 году он был приговорен к пожизненному заключению с конфискацией имущества и отбыванием срока наказания в колонии усиленного режима.



В том же году стало известно, что он получил политическое убежище в Швеции, а в декабре 2018 года Батыров скончался в Одессе.