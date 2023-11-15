Внук Шарля де Голля планирует получить гражданство РФ

15:01 16.11.2023

Пьер де Голль - внук основателя Пятой Французской республики генерала Шарля де Голля рассматривает для себя возможность получить российское гражданство. Об этом он заявил ТАСС на полях Форума объединенных культур, который 16-18 ноября проходит в Санкт-Петербурге.



"Да, точно так", - сказал де Голль, отвечая на соответствующий вопрос. "Для меня было бы честью получить российское гражданство", - добавил он.



"Ваша страна предлагает большие возможности, - продолжил де Голль. - Я люблю вашу глубокую и мощную культуру, интеллект и русский дух".



IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит в этом году с 16 по 18 ноября после трехлетнего перерыва. Мероприятие, которое организуют правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга, признано событием мирового уровня. В нем ежегодно участвуют тысячи экспертов в области культуры со всего мира: выдающиеся деятели театра, оперы и балета, режиссеры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества.