Россия русских из Прибалтики не ждет

15:03 16.11.2023

Почему соотечественники выбирают другие страны для жительства, а не Россию



Дмитрий Родионов

Материал комментируют:

Вадим Трухачев

Всеволод Шимов



За десять месяцев этого года восемьдесят восемь человек отказались от эстонского гражданства, из них только 24 - в пользу гражданства России, сообщает портал государственного телерадиовещания ERR.



"По данным Департамента полиции и пограничной охраны, за десять месяцев этого года от эстонского гражданства отказались 88 человек. Из них 32 человека стали гражданами Финляндии, 24 человека взяли российское гражданство, девять - британское, семь - шведское. По три человека стали гражданами Нидерландов и Норвегии. Еще по два человека сменили эстонское гражданство на ирландское и немецкое", - говорится в сообщении. Также отмечается, по одному человеку взяли гражданство США, Израиля, Испании, Франции, Белоруссии и Швейцарии.



Известно, что в прошлом году от эстонского гражданства освободили 81 человека, 31 из которых получил гражданство России, а 20 - Финляндии. В 2021 году от эстонского паспорта отказались 111 человек, из них 36 стали гражданами России, 30 - Финляндии.



Финляндия начинает опережать Россию в предпочтениях граждан Эстонии? Почему? Вообще речь о каких-то единичных случаях, или это уже тенденция?



- Нет, судя по приведенным данным, число подобных переходов довольно стабильно, - говорит советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов.



- Кроме того, в российское гражданство, скорее всего, переходят этнические русские, а не эстонцы.



"СП": Большинство все же предпочло Финляндию. Почему? В предыдущие годы Россия тут лидировала. Что случилось?



- Финское гражданство берут как раз в основном эстонцы. Что касается России, то, возможно, просто большинство тех, кто хотел перейти в российское гражданство, уже сделали это.



"СП": Среди получателей российского гражданства, речь идет о приобретенном гражданстве? Среди этих людей преобладают этнические русские?



- Безусловно, русские. Среди этнических эстонцев такие случаи, конечно, тоже возможны, но они единичны.



"СП": А от эстонского гражданства отказываться обязательно? Двойное запрещено? А как это проверить? Многие ли тайно живут с двумя-тремя паспортами?



- В отношении России двойное гражданство запрещено, хотя де-факто это действительно сложно проверить. В Белоруссии, к примеру, приняли закон, обязывающий граждан сообщать о наличии у них иностранных документов. В Эстонии, насколько я знаю, даже такого нет.



"СП": Почему отказываются от эстонского? В этой стране все так плохо? А в сравнении с другими прибалтийскими республиками?



- Из прибалтийских Эстония как раз самая развитая и зажиточная. Поэтому причины отказа от гражданства в основном политические - нежелание жить под властью этнократического режима, притесняющего и ограничивающего в правах русских



"СП": Эта тенденция будет продолжаться? А что будет потом, когда снова наступит мир и благополучие? Кто в итоге окажется в выигрыше, мы или Европа?



- Уезжать из Прибалтики будут в основном русские. Соответственно, с сокращением их численности будет снижаться и спрос на российские паспорта. Россия интересна прежде всего тем, кто чувствует с ней глубинную связь. Ожидать интереса к российским паспортам от прибалтов и прочих европейцев не стоит…



"СП": А почему эти русские не перешли в российское гражданство раньше? Ведь этнократический режим в Эстонии начали строить не вчера. Почему процесс идет медленно? Россия не создала условий для приема этих людей?



-Да, Россия долгое время вела себя в отношении прибалтийских русских очень пассивно, если не сказать равнодушно. Кроме того, у многих были иллюзии, что с местными режимами как-то удастся ужиться. Степень давления на русское население раньше действительно была ниже. Да и в целом эмиграция - очень тяжелое и стрессовое мероприятие, на которое непросто решиться. Поэтому многие тянут до последнего



"СП": А по-вашему, это "до последнего" уже произошло? Что изменилось в последние годы, и когда наступит предел терпения русских, что ни одного из них не останется в Эстонии?



- Полная ликвидация образования на русском языке, обсуждения в парламенте полного запрета русского языка в публичных местах - такого раньше не было. Конечно, это заставляет многих задуматься и начать что-то предпринимать. Но, опять же, это не значит, что все русские возьмут и уедут в Россию. Кто-то останется, а кто-то двинется в Европу. У людей могут быть самые разные мотивации, и национальная далеко не всегда определяющая.



"СП": А Россия, по-вашему готова принять этих людей? Готова что-то сделать, чтобы стимулировать их к переезду?



- Я считаю, что у русских должен быть приоритет при переезде и получении гражданства.



Прежде всего, необходимо максимально упростить процедуру получения ВНЖ и гражданства. Причем это должно касаться не только русских Прибалтики, но и других постсоветских государств.



- Никакой тенденции массового отказа от эстонских паспортов здесь нет, - подчеркивает доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.



- Это обычный, правильно сделанный заголовок у новости, за которой ничего не стоит.



Россия не предлагает русским жителям Эстонии условия жизни, сравнимые с теми, которые у них есть в Прибалтике. Столь низкая популярность российских паспортов при наличии в Эстонии государственной русофобии - это наш позор.



При этом предположу, что большинство отказников - как раз русские, предпочитающие переехать в другие страны Европы. Этнические эстонцы от своих паспортов вряд ли откажутся. Они и с ними могут свободно работать и жить в любой стране Шенгенской зоны.



Это полный провал политики привлечения русских из Прибалтики, и больше ничего.



"СП": Зачем эти люди вообще получали эстонский паспорт, чтобы потом от него отказаться? Почему сразу не уехали в Россию?



- Наверняка им был нужен эстонский паспорт для свободного перемещения по Европе. В Россию не уехали, потому что уровень и качество жизни в Эстонии заметно выше, чем в подавляющем большинстве регионов России.



Вероятно, речь идет о тех, кого все-таки достала государственная эстонская русофобия. Но их очень мало.



"СП": А отказ от эстонского паспорта означает необходимость покинуть страну? И если придется покинуть, готова ли Россия принять, разместить этих людей, дать работу?



- Ничего Россия не готова - иначе бы большинство из 300 тысяч эстонских русских уже бы перебрались в Россию. Россия не может их разместить, дать им работу, создать те же условия для бизнеса, что и Эстония. Дать тот же доход, что и Эстония. В итоге большинство из тех, кто Эстонию покидает, перебирается дальше на Запад.