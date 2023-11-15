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Кадровые перестановки в Таджикистане: президент меняет судей в регионах
15:04 16.11.2023

В октябре 2023 года кадровые ротации остаются на периферии политической повестки Таджикистана. Большая часть перестановок коснулась приграничных регионов страны. Возможно, это связано с непростыми отношениями с соседями - Киргизией и Афганистаном. Подробнее - в обзоре Ia-centr.ru.

Перестановки в судейском корпусе

Осенью 2023 года фокус кадровой политики президента Таджикистана продолжает смещается в сторону регионов. Особое внимание уделяется судам районов и областей. Так, Одилбой Усмонзода покинул пост зампреда Джаббор Расуловского районного суда. Председатель этого суда уволен еще в мае 2023 года за "поступок, порочащий честь и достоинство судьи" (позднее появилась информация, что Садриддинзода принимал взятки в крупных размерах. - Прим. Ia-centr.ru).

За последние годы в Таджикистане с похожей формулировкой уволили более 30 судей. Часть из них судили и приговорили к различным срокам тюремного заключения. О характере преступлений обычно не сообщается, но чаще всего они связаны с коррупцией.

Региональные суды и другие местные органы власти, по статистике Агентства по финансовому контролю и борьбе с коррупцией, являются второй наиболее коррумпированной сферой Таджикистана (на первом месте находятся банки. - Прим. Ia-centr.ru).

Эксперты связывают частые ротации в региональных судах и органах власти с ростом социального недовольства на низовом уровне. Для того чтобы сбить подобные настроения населения и снизить риски, "проще всего поменять руководителя района или суда".

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Согдийская область на передовой кадровых ротаций

В 2023 году Душанбе уделяет особое внимание чиновникам и судьям Согдийской области Таджикистана. В октябре президент освободил от должности заместителя председателя областного суда Исмоила Рахматзоду. Официальная причина отставки - "достижение предельного возраста". О том, кто займет место Рахматзоды, не сообщается.

Ранее в этом году Эмомали Рахмон отстранил Бахтиера Окилзоду, председателя суда Согдийской области, с формулировкой "в связи с переходом на другую работу". По прошествии нескольких месяцев новое место работы судьи по-прежнему не разглашается.

Окилзода известен вынесением обвинительных приговоров в отношении граждан Киргизии, незаконно пересекающих границу с Таджикистаном. В конце 2021 года в отношении нарушителей возбудили 27 уголовных дел, киргизстанцев приговорили к различным тюремным срокам. Подробности уголовных процессов в официальных источниках отсутствуют.

Большая часть событий по теме границы Таджикистана и Киргизии имеет политическую окраску и зачастую становится поводом для спекуляций. Случаи незаконного пересечения границ гражданами двух стран, контрабанда и даже бытовые конфликты широко освещаются в прессе и усложняют и без того непростой процесс переговоров Душанбе и Бишкека.

Так, по не официальной статистике, за последние десять лет между двумя странами произошли более 140 различных конфликтов. Эксперты прогнозируют негативную динамику развития приграничного вопроса - увеличение количества столкновений и их большую интенсивность. На этом фоне Таджикистан проводит процесс перевооружения армии, рассчитанный до 2025 года.

Повышение обороноспособности страны происходит и на уровне усиления кадрового состава силовых структур. Так, в октябре 2023 года отправлен в отставку начальник военного суда Худжандского гарнизона Шогуфрон Усмонзода.

На протяжении всей своей карьеры Усмонзода регулярно менял места работы. С 2016 по 2019 год он занимал пост первого заместителя главы областного суда Горно-Бадахшанской автономной области, а впоследствии возглавил его. Уже в 2020 году Эмомали Рахмон назначил Усмонзоду начальником военного суда Худжандского гарнизона. Примечательно, что руководство страны не огласило имена преемников судей, отправленных в отставку.

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Подробнее о причинах кадровых перестановок Ia-centr.ru рассказал старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Грозин.

- В чем причина частых ротаций в региональных судах?

- Это сложносоставной процесс. Чаще всего формальным фактом, который является началом решений по отставке того или иного представителя судебной ветви власти, выступает коррупция. С другой стороны, многие должности продаются и покупаются.

Для функционирования этой системы необходимо как можно больше ротаций, чтобы она оставалась профицитной. Такая ситуация характерна для судов более низких инстанций, например, на уровне района.

На республиканском уровне появляются также и другие факторы в виде привязанности к общереспубликанской кадровой политике и более высокого уровня компетенций. Однако частые ротации в районных судах не прерогатива Душанбе, решения диктуются представителями областной власти.

- В последнее время Рахмон все чаще обращает внимание на Согдийскую область. Ранее в этом регионе уже меняли глав пограничной службы, а также местных руководителей. Чем объяснить повышенное внимание президента к этому региону?

- На первый взгляд сложно сказать, чем Согдийская область отличается от других регионов. Можно предположить, что перестановки связаны с возможными перспективами развития экономики страны.

Ранее уже была информация, что в регионе работают китайские инвесторы, которые планируют расширять инициативу "Пояса и пути". Сообщалось об их планах по созданию на территории региона целого спектра зон по обслуживанию различных товарных потоков.

Если проекты будут реализованы, то можно без преувеличения сказать, что в регионе образуется кластер, ориентированный на транзит и перевалку товаров. В случае успеха Таджикистану удастся вписаться в китайскую инициативу и взять часть транзита на себя.

На мой взгляд, с этим могут быть связаны частые ротации чиновников. Ситуацию можно сравнить с туркменским городом Аркадаг. Руководству нужны одновременно и квалифицированные, и лояльные чиновники, а это редкое сочетание для любой страны.

- Кадровая активность Душанбе продолжает снижаться. Тенденция продолжается еще с середины лета. В чем заключается причина такого затишья?

- Это достаточно странная тенденция. Можно предположить, что возникшая пауза необходима для того, чтобы руководство сосредоточилось на тех вопросах, которые требуют немедленных ответов. Таковыми сейчас являются вопросы международной повестки. Когда необходимость в активных действиях на международной арене отпадет, Душанбе вернется к стандартному режиму ротаций.

Во внутриполитической жизни страны нет никаких тенденций, которые могли бы привести к приостановке кадровой активности.

- Перестановки в руководстве погранвойск, а также процессы по перевооружению армии и укреплению границ совпали с обострением на границах Таджикистана с Киргизией и Афганистаном. Душанбе опасается конфликта?

- Ключевую роль в перестановках пограничников сыграли внутриведомственные процессы, о которых мы только можем догадываться. Однако совпадение этих перестановок с всплеском активности на границах действительно стоит отметить.

Что касается киргизского рубежа, на мой взгляд, руководство страны среди прочего решает свои внутриполитические задачи. Процесс переговоров по делимитации границы тормозится, и чиновникам хочется на него повлиять.

Говоря об афганско-таджикской границе, следует отметить, что подобные явления там происходят регулярно. Вполне возможно, что лица в погранвойсках решили обратить внимание на то, что игнорировалось их предшественниками.

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1700136240


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