Израиль хочет выселить палестинцев в Египет и Иорданию, - Деян Новакович

15:05 16.11.2023 Политика

Сербия



Нашел ли Израиль новую страну для палестинцев

"Политика": в Израиле предложили переселить палестинцев в Египет и Иорданию



В Израиле вернулись к идеям, благодаря которым можно навсегда решить палестинский вопрос, пишет "Политика". Тель-Авив хочет массового переселения палестинцев на территорию двух соседних стран, одна из которых идеально подходит под эту задумку.



Война Израиля против ХАМАС открыла широкий фронт конфликта, в котором больше всех страдают мирные жители. Усилилось давление на палестинское самоуправление на Западном берегу, из-за чего к жизни опять вернулись планы, существование которых, кроме израильских правых, никто не хочет признавать.



Речь идет о двух идеях, благодаря которым Израиль смог бы навсегда решить палестинский вопрос. Во-первых, это почти библейский исход населения, массовое изгнание и, во-вторых, переселение палестинцев на территорию Иордании и Египта.



Что интересно, ХАМАС своим террористическим ударом вызвал такую реакцию, которая в широком геополитическом плане полностью крайне выгодна Израилю.



После первоначального шока пришло ясное понимание, что арабский мир и другие мусульманские "братья" не будут молча взирать на страдания палестинцев в Газе и что любое израильское действие будет сопровождаться резкой критикой, возражениями правозащитников, призывами сохранить жизнь мирных людей, что практически невозможно на войне.



Может оказаться, что удар ХАМАСа не принес никаких военных результатов, а лишь послужил алиби для Израиля. У него появился шанс еще раз поквитаться с соперниками и выйти из этого конфликта с новыми территориями, на которых будет меньше палестинцев. Тут следует добавить интересный факт: именно Израиль сыграл важную роль в укреплении позиций ХАМАС. Любая фундаменталистская исламская организация на самом деле только дискредитировала светское сопротивление палестинцев и их позиции в борьбе за создание собственного государства в соответствии с планом ООН. Однако время идет, и вскоре, по всей видимости, палестинцам уже будет негде, да и не с кем создавать государство, и планы ООН останутся словами на бумаге, ровной и гладкой, как будто по ней прошелся каток неумолимой силы.



Пока лидеры ХАМАС проматывают миллионы долларов, которые хранятся на счетах в Катаре, палестинское население брошено на произвол израильской армии. Их дальнейшая судьба зависит от того, решились ли они на эвакуацию или остались под угрозой превратиться в "сопутствующую жертву" конфликта.



Палестинскому народу грозит новое изгнание и массовое расселение.



Удар ХАМАСа



Седьмого октября ХАМАС напал на Израиль, не вступив в бои с израильской армией. Боевики устроили расправу над мирным населением, захватывали заложников, которых вывезли затем в Газу и смешали с местными мирными жителями, подвергнув их опасности ожидаемой мести. Кроме того, ХАМАС обстрелял Израиль ракетами, запущенными с кустарных установок и не способными нанести ущерб израильской армии. Пострадало только мирное население.



После явного сбоя оборонных систем, провала армии и спецслужб, который все меньше выглядит случайным и ненамеренным, Израиль начал масштабную военную операцию с целью полного уничтожения ХАМАСа. В перспективе это могло вывести войну и на новый этап.



Сейчас Израиль критикуют за нарушение правил ведения войны, за убийство мирного населения и этнические чистки, а палестинцы вынуждены бежать в двух возможных направлениях: или в Египет, или в Иорданию.



Таким образом, палестинцы стали жертвой происходящего, и уже в который раз изгнанники стоят перед незавидным выбором: либо остаться и рисковать жизнью, либо укрыться в якобы безопасных частях на юге сектора Газа, где они снова превратятся в мишень для израильских ударов.



Поэтому снова встал вопрос о переселении палестинцев на египетский Синай и в Иорданию.



Немецкий канцлер Олаф Шольц тоже, якобы по гуманитарным соображениям, предложил открыть коридор из Газы в Египет и из Западного берега в Иорданию.



Идею о переселении палестинцев отверг и египетский президент, и иорданский король. Оба они заявили, что подобный шаг означал бы включение их государств в войну с Израилем, ведь, скорее всего, таким образом из Газы бежали бы и члены ХАМАСа.



Египет и Иордания понимают, что расправа Израиля над палестинцами может продолжиться и за границами, и тогда они окажутся в трудном положении, поскольку им придется защищать свою территориальную целостность.



Израильтян, в свою очередь, полностью устраивает выселение палестинцев, к которому они призывают под предлогом борьбы против ХАМАСа.



Иордания



Израиль уже несколько десятилетий пытается объявить Иорданию палестинским государством



Сторонники этой идеи утверждают, что Королевство Иордания уже стало палестинским государством, ведь 60% его населения составляют палестинцы. Поэтому и нет никакой необходимости создавать еще какое-то государственное образование для палестинцев на территории, которую правительство в Иерусалиме считает израильской. Такое решение удобно не только Израилю, но и некоторым арабским государствам. Одобряет идею и администрация США.



Палестинское государство было бы создано при включении частей Западного берега в состав Иордании и создании некой формы федерации или конфедерации под верховным управлением династии Хашемитов.



Западный берег



Западный берег с 1948 года, то есть с Первой по Третью арабско-израильскую войну 1967 года и так являлся частью Иордании. Король Иордании Абдалла Первый аннексировал Западный берег и назвал его Западной Иорданией.



Таким образом, Иордания сама подала повод для идеи превратить ее в палестинское государство. В конце 1947 года, еще до принятия резолюции ООН о разделе тогдашней Палестины на еврейское и арабское государство и о создании государства Израиль, король Абдалла Первый провел переговоры с председателем израильского правительства Голдой Меир о разделе Палестины. Этот шаг теперь может вернуться его потомкам бумерангом.



Хранители Иерусалима



По решению папы Иоанна Павла Второго иорданский король был объявлен хранителем святых мест христиан в Иерусалиме. Поэтому Амман резко раскритиковал администрацию Дональда Трампа, которая поддержала идею провозгласить Иерусалим столицей Израиля.



Изменение статуса города изменило и статус иорданского короля и династии, а также самой Иордании. Потом появились и другие вопросы, например, как династия Хашемитов может быть хранительницей Иерусалима, если это столица другого государства, и может ли Иордания из королевства, образованного бедуинскими племенами, трансформироваться в государство палестинцев под властью династии, чьи представители считаются хранителями святых мест христиан и мусульман, а также знаменитой мечети Аль-Акса.



Несомненно, династия из Иордании хотела этого, но со временем ситуация изменилась настолько, что они сами поставили под угрозу даже свой трон.



Наследник Абдаллы Первого, иорданский король Хуссейн Первый, в 1972 году обнародовал план по созданию Объединенного Арабского Королевства под властью династии Хашемитов, которое простиралось бы от Западного берега до границ нынешней Иордании. План провалился, так как его категорически отвергла Организации освобождения Палестины.



После аннексии хашемитское королевство навязало название Западный берег, чтобы символически отделить эту территорию от палестинской идентичности. Затем Иордания по политическим причинам постепенно теряла интерес к возвращению Западного берега и увеличению численности палестинского населения у себя в государстве. Повлиял и крайне негативный опыт конфликтов с палестинскими организациями и фракциями, которые в конце 60-х создали в Иордании параллельные политические и военные структуры и угрожали свергнуть власть Хашемитов. Король Хуссейн Первый затем жестоко силами армии расправился с палестинскими силами и подавил мятеж в 1970 году.



Наконец, в 1988 Иордания навсегда отказалась от Западного берега в пользу Палестинской национальной администрации.



Иордания как Палестина



Израильские СМИ, часть политической элиты и научных институтов уже давно говорят об Иордании как о палестинском государстве.



Политический аналитик и публицист Моше Дан в статье "Иордания как Палестина: смена парадигмы решений о двух державах" откровенно объявляет Иорданию государством палестинцев, что делает бессмысленным план международного сообщества о создании двух государств на территории Палестины.



"Основная проблема решения, предполагающего два государства и создание суверенного палестинского государства к западу от реки Иордан, заключается в том, что палестинское государство уже существует к востоку от реки Иордан. Называется оно Иордания. Население этого государства преимущественно палестинское, и находится оно в восточной части территории, которая некогда звалась Палестиной. Таким образом, и демографически, и исторически Иордания - это палестинское государство", - написал Дан.



Он отметил, что договор, подписанный в Осло, отбросил иорданский вариант.



"Ясир Арафат, Организация освобождения Палестины и палестинская администрация закрепились в качестве управителей там, что должно стать вторым палестинским государством к западу от реки Иордан", - заявил в статье Дан.



Шанс, которого у израильтян не было на переговорах со светскими представителями палестинцев, дали им экстремисты из ХАМАСа, что ставит политиков Ближнего Востока сейчас в очень сомнительное положение, если говорить об интересах, которые они преследуют.



"Создание второго палестинского государства или третьего, если в такие процессы включится и сектор Газа, неизбежно приведет к дестабилизации и возрастет угроза того, что разные образования будут конкурировать между собой, тем самым также подвергая опасности и Израиль. Неизбежно начнутся нападения с той стороны границы. С другой стороны, Иордания может выслать своих палестинских граждан в это новое палестинское государство. Последует борьба за власть, за то, что представляет Палестину и ее национальную идентичность. Исламистские силы только и ждут, чтобы воспользоваться вакуумом власти, из-за которого регион окунется в хаос подобный сомалийскому", - убежден автор статьи.



В заключение Дан написал, что вместо идеи палестинского самоопределения через создание еще одного безуспешного государства проблему легко было бы решить иначе.



"Стоит принять во внимание тот факт, что Иордания отвечает критериям палестинского государства, и забыть о токсичном требовании создать второе палестинское государство в Иудее и Самарии, то есть на Западном берегу. Признание Иордании арабско-палестинским государством соответствует международному праву и британскому мандату над Палестиной, которым в 1922 году была создана Иордания в соответствии с решением о двух государствах".



Подобные идеи о переселении палестинцев, несомненно, будут набирать популярность по мере затягивания войны и роста числа ее жертв.



Израиль и Иордания как государства евреев и палестинцев



Издание Breaking Israeli News в статье от 18 сентября 2017 года процитировало слова раввина Йегуды Иешуа Глика, который в то время представлял "Ликуд" в израильском парламенте Кнессет.



На конференции о решении палестинского вопроса, которая прошла в Иерусалиме 17 сентября 2017, заявил, что всем известно: Иордания - палестинское государство.



"Концепции палестинского государства в Иудее и Самарии более нет. Иордания как палестинское государство обладает большим потенциалом, так как большинство иорданцев - палестинцы. До 1967 года палестинцы были частью Иордании", - сказал Глик.



Как говорится в статье, на конференции, которая проходила в Иерусалиме, большинство присутствующих представителей общественно-политической жизни Израиля поддержали тезис о том, что иорданский вариант вполне приемлем для решения израильско-палестинского конфликта.



"Иордания - это решение для Палестины", - таким было заключение.



Автор: Деян Новакович (Дејан Новаковић) Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1700136300





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