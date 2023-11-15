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|Ш.Рахманова: Папины дочки. Какие должности занимают дочери президентов Центральной Азии?
15:09 16.11.2023
Папины дочки. Какие должности занимают дочери президентов Центральной Азии?
Ширин Рахманова, Asia-Plus
И каких высот добились.
В Центральной Азии среди представителей власти ставить на высокие правительственные должности своих детей – обычное дело. И по карьерной лестнице они, конечно же, поднимаются очень быстро. Расскажем, кто из дочерей президентов какие должности занимает и каких высот добились за последние годы.
Таджикистан
Старшая дочь президента Таджикистана Озода Рахмон на данный момент занимает должность руководителя Исполнительного аппарата президента Таджикистана. Свою политическую карьеру она начала еще в 2005 году в возрасте 27 лет. Первым местом работы стало посольство республики в США, где она проработала с до 2007 года, будучи атташе по культуре и образованию.
Озода Рахмон
С 2007 по 2009 гг. Озода была начальником консульского управления МИД, а чуть позже добилась повышения, став заместителем министра иностранных дел Таджикистана.
В 2014 году она была назначена первым заместителем министра иностранных дел. А с 2016 указом президента Таджикистана она возглавляет исполнительный аппарат президента.
В том же году Озода Рахмон была избрана сенатором Таджикистана от Душанбе и возглавила правовой комитет верхней палаты парламента. В 2017 году также по указу президента Озода Рахмон получила чин государственного советника юстиции.
Не отстала от сестры и Рухшона Эмомали, которая в декабре 2021 года была назначена послом в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. До этого она работала в МИД страны на должности заместителя главы Управления международных организаций.
Узбекистан
В августе этого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указы о новых назначениях в своей администрации. Его дочь Саида Мирзиеева была назначена помощником президента.
Саида Мирзиеева
С ноября прошлого года она работала заведующей сектором по коммуникациям и информационной политике исполнительного аппарата Администрации президента. Этот сектор входил в структуру системы заместителя руководителя администрации Комила Алламжонова, ответственного за изучение общественного мнения и информационную политику.
Младшая дочь Шахноза Мирзиеева является первым заместителем директора Национального агентства социального обеспечения. Ранее она занимала пост замначальника Главного управления организации деятельности дошкольных учреждений и стратегического развития министерства дошкольного образования. О своей деятельности Шахноза активно рассказывает на своей странице в Instagram.
Шахноза Мирзиеева
Дочь экс-президента Узбекистана Ислама Каримова больше известна многочисленными скандалами, связанными с коррупцией, вымогательством и хищениями. Но в политической сфере Гульнара Каримова тоже успела оставить след. В 2008 году она получила пост постоянного представителя Узбекистана при ООН и других международных организациях в Женеве. В 2010-12 гг. была послом в Испании, но уже в 2013 Гульнару лишили дипломатического иммунитета.
Младшая дочь первого президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева работала на посту постоянного представителя Узбекистана при ЮНЕСКО с 2008 по 2018 годы, а также являлась президентом Федерации гимнастики Узбекистана с 2005 по 2018гг.
Лола Каримова-Тилляева
Сегодня она руководит 3 благотворительными организациями и известна благодаря активной роли в поддержке образования и спорта, защите прав детей-сирот и детей с ограниченными возможностями.
Казахстан
У нынешнего президента страны нет дочерей, у него есть есть Тимур Токаев. Среди детей же бывшего главы Казахстана Нурсултана Назарбаева своей политической деятельностью больше всего известна его старшая дочь Дарига, которая за всю карьеру была депутатом мажилиса 3 раза. Первый в 2004 году по списку от республиканской партии "Асар".
Дарига Назарбаева
Дарига Назарбаева тогда занималась вопросами социально-экономического развития, возглавляла комитет по социально-культурному развитию и была руководителем фракции партии в мажилисе.
В 2015-2016 гг. она была заместителем премьер-министра, а также курировала социальный блок. После этого Дарига перешла на работу в верхнюю палату парламента, где занималась вопросами международных отношений, обороны и безопасности.
С сентября 2016 года Дарига была депутатом сената парламента Казахстана, а с марта 2019 занимала должность председателя (спикера) сената. Эту должность старшая дочь Назарбаева покинула в 2020 году указом нового президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.
А в феврале 2022 года Дарига приняла решение сложить и полномочия депутата мажилиса парламента Казахстана. Она являлась депутатом VII созыва и членом комитета по экономической реформе и региональному развитию с января 2021 года.
В настоящий момент Дарига Назарбаева занимается общественной деятельностью, возглавляет Фонд Нурсултана Назарбаева, а также является председателем попечительского совета объединения женских сил "Альянс женских сил Казахстана".
Кыргызстан
У нынешнего главы Кыргызстана помимо трех сыновей есть и дочь, но достоверной информации о том, чем она занимается, нет.
Дочь бывшего президента страны Аскара Акаева Бермет в 2005 году вместе с братом Айдаром выиграла в выборах в парламент и пыталась баллотироваться уже при Бакиеве в 2007 году. Это стало одной из причин "тюльпановой" революции, когда отпрыски Акаева лишились мандатов. Женщину называют основательницей пропрезидентской партии "Алга, Кыргызстан!", которая прекратила свое существование после революции.
Бермет Акаева
Бермет Акаева - старшая из четверых детей Аскара и Майрам Акаевых. Много лет она состояла в браке с гражданином Казахстана Адилем Тойгонбаевым, которого после революции 2005 года заочно обвинили в рейдерстве, коррупции и мошенничестве.
В 2017 году Первомайский райсуд столицы приговорил его к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества и выплатой штрафа в размере 20 тысяч сомов. Также суд принял решение взыскать с Тойгонбаева 677 миллионов в пользу ОАО "Международный аэропорт "Манас".
На данный момент Бермет Акаева живет за рубежом, в 2017 году вместе с отцом написала книгу о будущем Кыргызстана. В конце прошлого года она и ее родители встретились в Германии с соотечественниками, тогда в Аскара Акаева швырнули яйцом. Бермет заступилась за отца.