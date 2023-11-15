Yeni Safak: Эрдоган готовит дипломатическую атаку на Израиль. Вот его план

15:13 16.11.2023

Yeni Safak

Турция



Особое внимание к 45 воздержавшимся членам ООН

Yeni Safak: Эрдоган поговорит с лидерами 45 стран, воздержавшимися в ООН по Газе



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры с главами 45 стран, которые воздержались от голосования в ООН по резолюции о прекращении огня в Газе, пишет YŞ. В рамках предстоящей телефонной дипломатии он намерен сделать упор на африканские страны, отмечается в статье.



Турция в стремлении остановить массовые убийства Израиля сосредоточилась на убеждении 45 стран, "воздержавшихся" при голосовании в ООН. Президент Эрдоган в этой связи предпримет новые дипломатические шаги. Приоритет будет отдан Африке. В частности, планируется вести переговоры с такими странами, как Албания, Австралия, Болгария, Камерун, Финляндия, Эстония, Эфиопия, Украина, Замбия. Вторым этапом дипломатии убеждения станут государства, которые поддержали Украину в российско-украинском конфликте и воздержались при голосовании по Газе.



Турция, продолжающая предпринимать дипломатические инициативы в попытке остановить массовые убийства Израиля и вернуть границы 1967 года, начинает второе дипломатическое наступление. Президент Реджеп Тайип Эрдоган и министр иностранных дел Хакан Фидан (Hakan Fidan) активизируют телефонную дипломатию для достижения урегулирования в регионе. Чтобы положить конец израильской оккупации в Газе и установить долгосрочный мир путем создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, Турция проведет переговоры с лидерами стран. Вслед за достижением устойчивого прекращения огня будет идти работа по началу мирных переговоров.



И по телефону, и лицом к лицу



Приоритет будет отдан 45 странам, воздержавшимся при голосовании на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН). В центре внимания – такие государства, как Албания, Австралия, Болгария, Камерун, Финляндия, Эстония, Эфиопия, Украина, Замбия. С каждым из них будут проведены переговоры. Африканские страны станут первыми, с кем планируется вести дипломатию убеждения. Наряду с телефонными беседами также состоятся и личные встречи.



Не молчите



В рамках этих дипломатических шагов также будет продвигаться тезис о том, что "Турция своей инициативой зернового коридора спасла многие страны от продовольственного кризиса". Государства, поддержавшие Украину в российско-украинском конфликте, Анкара теперь призовет не молчать и в отношении Палестины. В этом контексте она будет использовать свое растущее влияние на африканские страны в последнее время для того, чтобы изменить их позицию с "воздержавшихся в ООН" на "выступающие за Палестину".



Сначала Германия, затем Алжир



Наряду с этим Эрдоган отправится в Германию 17 ноября и в Алжир 21 ноября. А 28 ноября президент Ирана Ибрахим Раиси посетит Турцию. Эрдоган в ходе этих контактов также будет проводить дипломатию в направлении прекращения массовых убийств в Газе.



Можем ли мы привлечь их на свою сторону?



Президент Эрдоган в своих прошлых заявлениях обращал внимание на воздержавшиеся страны, отметив: "Мы сосредоточились на вопросе о том, чего еще мы можем добиться от воздержавшихся стран. Речь может идти о телефонной дипломатии или встречах с ними. Например, в числе воздержавшихся – Венгрия. Если мы поговорим с ними, сможем ли мы привлечь их на свою сторону? Кроме того, есть ли среди воздержавшихся те, кого мы можем привлечь на свою сторону, или нет? Над этим мы сейчас и работаем".



Поговорил с катарским коллегой



Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (Hakan Fidan) поговорил по телефону с премьер-министром и министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абдуррахманом Аль Тани (ŞeyhMuhammed bin Abdurrahman Al Tani). Согласно информации, полученной из дипломатических источников, министры в ходе переговоров обсудили последние события в секторе Газа и обменялись мнениями о том, что можно сделать для реализации решений, принятых на внеочередном совместном саммите Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств, состоявшемся в Эр-Рияде в субботу, 11 ноября.



Автор статьи: Нур Бану Арас (Nur Banu Aras)