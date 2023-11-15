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"Исторический прецедент": власти Франции выдали ордер на арест президента Сирии Асада
15:16 16.11.2023

Франция выдала ордер на арест президента Сирии Асада за использование химоружия

Алена Фомина

Власти Франции выдали ордер на арест сирийского президента Башара Асада. Его обвиняют в причастности к преступлениям с использованием химического оружия летом 2013 года в Сирии. Обвинения против Асада, его брата и двух генералов подкреплены свидетельскими показаниями "из первых рук", а также сотнями документов, которые включают фото- и видеоматериалы. Подробности – у "Газеты.Ru".

Парижский суд выдал ордер на арест действующего президента Сирии Башара Асада по обвинению в применении химического оружия в 2013 году. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на источник.

Расследование началось после подачи гражданского иска Сирийским центром СМИ и свободы выражения мнений (SCM), Правовой инициативой открытого общества (OSJI) и Сирийским архивом.

"Это решение представляет собой исторический юридический прецедент. Это новая победа жертв, их семей и выживших, а также шаг к справедливости и прочному миру в Сирии", - заявил Мазен Дарвиш, основатель и генеральный директор SCM.

Администрация сирийского лидера пока не прокомментировала происходящее.

Французские правоохранительные органы считают, что к применению химического оружия причастны еще три человека, против них тоже выдали ордеры. В их числе брат действующего сирийского президента Махер Асад - фактический лидер элитного подразделения сирийской армии, генерал Гасан Аббас - директор отделения 450 Центра научных исследований (CERS), и генерал Бассам аль-Асад - глава службы безопасности президента.

Всех четверых обвиняют в причастности к химическим атакам с использованием зарина . По предварительным данным, газ применили в Восточной Гуте около Дамаска 21 августа 2013 года, в результате чего погибли более тысячи местных жителей.

По словам Дарвиша, обвинения против Асада, его брата и двух генералов подкреплены свидетельскими показаниями "из первых рук", а также сотнями документов, которые включают фото- и видеоматериалы.

В чем еще обвиняли власти Сирии

В Европе было подано несколько судебных исков против сирийских властей. Так, например, в феврале 2021 года в Германии экс-сотрудника спецслужб Сирии признали виновным в пособничестве преступлениям против человечности. Правозащитники сочли это решение приговором "режиму Башара Асада" и спрогнозировали рост количества подобных дел.

С 21 по 24 мая в Париже перед судом предстанут три высокопоставленных сирийских чиновника, обвиняемых в преступлениях против человечности и военных преступлениях. В числе прочего их обвиняют в причастности к убийству двух граждан Франции сирийского происхождения. В рамках другого расследования, касающегося взрыва в городе Дараа в 2017 году, в октябре были выданы ордера на арест четырех бывших высокопоставленных руководителей армии Сирии.

Химоружие в Сирии

Гражданская война в Сирии началась в 2011 году. С тех пор погибли более полумиллиона человек. Западные политики и международные организации неоднократно обвиняли Асада в применении химического оружия, однако Дамаск обвинения опровергает.

В ООН заявляли о получении десятков сообщений, свидетельствующих о применении химического оружия в Сирии, - например, в 2013 году в Восточной Гуте. Власти страны и оппозиция обвинили друг друга. После этого США предупредили, что любое использование химоружия будет рассматривать как пересечение красной линии, и не исключили военного вмешательства в конфликт в этом случае.

После произошедшего РФ предложила свой план поэтапной ликвидации химического оружия в Сирии: республика присоединится к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), задекларирует места хранения и производства опасных газов, допустит на свою территорию экспертов организации и уничтожит запасы химоружия.

Сирия и ООН поддержали эту инициативу, и в 2013 году страна стала членом ОЗХО.

К 2014 году из республики вывезли все задекларированное химоружие.

В апреле 2017 года химоружие было использовано при атаке в городе Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб. США возложили ответственность за произошедшее на режим президента Башара Асада. Власти республики заявили о непричастности к инциденту.

Источник - Газета.Ru
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