|МВД России в аэропортах Москвы начнет проводить дактилоскопию прибывающих мигрантов
18:40 16.11.2023
МВД в аэропортах Москвы начнет проводить дактилоскопию прибывающих мигрантов
Благодаря этому, лица, меняющие установочные данные, не смогут заехать на территорию РФ, заявили в ведомстве
МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. МВД России в ближайшее время начнет проводить дактилоскопию и фотографирование прибывающих мигрантов в аэропортах столицы. Об этом сообщила начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова.
"Пока, к сожалению, на границе мы не дактилоскопируем, но с учетом предложений правительства Москвы мы в ближайшее время, я думаю, эксперимент этот начнем проводить. Когда уже в каждом аэропорту московского авиаузла будут дактилоскопироваться, фотографироваться [приезжие]. И те "перевертыши", как мы их называем, то есть лица, меняющие установочные данные, не смогут заехать на территорию РФ", - сказала она на пленарном заседании IV Всероссийского форума "Народы России - национальная политика: современный этап".
Казакова напомнила, что въезжающие в Россию иностранцы проходят обязательную процедуру дактилоскопии, фотографирования и медицинского освидетельствования с конца 2021 года. "Уже по итогам такого тотального дактилоскопирования раскрыто более 2 тыс. преступлений", - отметила начальник главка.
Согласно вступившему в силу 29 декабря 2021 года закону, иностранцы, прибывшие в РФ в целях осуществления трудовой деятельности, обязаны пройти дактилоскопическую регистрацию и фотографирование в течение 30 календарных дней со дня въезда, либо при обращении с заявлением об оформлении патента или разрешения на работу, прибывшие на длительный период (более 90 суток) в других целях - в течение 90 календарных дней со дня въезда. Иностранцы, которые имеют право работать в РФ без разрешения на работу или патента, должны пройти дактилоскопию и фотографирование в течение 30 календарных дней со дня заключения трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ, но не позднее 90 календарных дней со дня въезда в страну.
Всего, по словам Казаковой, в России находятся порядка 6,5 млн иностранцев, 4 млн из них прошли процедуру дактилоскопирования.
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У мигрантов хотят брать отпечатки пальцев в России прямо в аэропортах
Алина Валамат-Заде, Asia-Plus
16 ноября
Объясняем, что важно при этом знать трудовым мигрантам из Таджикистана.
У прилетающих в Россию мигрантов начнут брать отпечатки пальцев прямо в аэропорту. Однако на деле это не так страшно, как звучит. Если, конечно, вы не планировали остаться нелегалом…
МВД России в ближайшее время начнет проводить дактилоскопию (снятие отпечатков пальцев) и фотографирование прибывающих мигрантов в аэропортах столицы.
Зачем это нужно и как повлияет на таджикистанцев?
Так ведь у мигрантов давно уже берут отпечатки, разве нет?
Да, это так. С 2021 года все мигранты, въезжающие в Россию на срок более чем на три месяца, обязаны сдать отпечатки пальцев, а также предоставить медицинские справки об отсутствии опасных заболеваний (например, ВИЧ или сифилис).
Все эти процедуры иностранный гражданин должен пройти в течение 90 дней со дня въезда в РФ. Ну а если вы приехали, чтобы работать (а не учиться или отдыхать) – то в течение 30 дней.
И в чем тогда изменения?
Отпечатки пальцев снимали и ранее, однако теперь хотят начать делать это прямо на въезде в страну – в аэропортах.
С одной стороны, это хорошо. Вам не придется тратить время и нервы, чтобы куда-то ехать. К тому же всегда есть риск попросту забыть приехать на процедуру и пропустить отпущенный на нее срок.
А вот трудности начнутся у тех, кто планировал остаться в стране нелегальным мигрантом или имел горький опыт нарушения закона.
Это уже началось?
Пока еще нет – только планируется. Начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова сообщила следующее:
"Пока, к сожалению, на границе мы не дактилоскопируем, но с учетом предложений правительства Москвы, мы в ближайшее время, я думаю, эксперимент этот начнем проводить".
То есть официальное решение начать проводить дактилоскопию прямо в аэропорту еще не принято – есть только предпосылки. Более того, если такая практика и начнется, то на начальных этапах только в Москве.
А где тогда сдают отпечатки сейчас?
Сейчас снимают отпечатки и фотографируют в миграционных центрах (если вы трудовой мигрант) или в районных управлениях ГУ МВД России (если вы не трудовой мигрант, а приехали на учебу или просто пожить).
Зачем вообще это нужно?
Отпечатки пальцев хранятся в специальной базе и позволяют проверить нет ли у человека сомнительной предыстории с нарушением законодательства. По данным МВД, с 2021 года дактилоскопия позволила раскрыть более 2 тысяч преступлений.
При этом снятие отпечатков пальцев иностранных граждан не только повышает безопасность в стране, но и может помочь самому иностранцу: например, в случае утери паспорта иностранца можно будет легко идентифицировать по отпечаткам.
Нарушает ли дактилоскопия права человека?
В мировой практике биометрические данные служат для обеспечения общественной безопасности.
Базы с отпечатками пальцев как своих, так и зарубежных граждан – распространенный инструмент повышения эффективности правоохранительных органов. Такие базы создаются во многих странах, не только в России.
Конечно, ведутся споры на тему того, что дактилоскопия может нести угрозу правам человека. Например, к базе могут получить доступ третьи лица и украсть ваши персональные данные.
Однако существующие методы сбора и хранения личных данных направлены на предотвращение подобных случаев.
Есть ли в этой ситуации ущемление именно таджикистанцев?
Нет, требование сдать отпечатки распространяется на всех иностранных граждан, въезжающих в РФ как из СНГ, так и из ЕС. Исключение только для граждан Беларуси.
Кроме того, дактилоскопия в России проводится не только для иностранных граждан, но и для самих россиян, например, при оформлении биометрического загранпаспорта.
Тем не менее, несмотря на то, что конкретно эта мера (дактилоскопия) распространена в мировой практике и не является дискриминирующей, в целом эксперты отмечают ужесточение пребывания мигрантов в России.
А если не проводить эту процедуру?
Если вы забыли или намеренно не сдали отпечатки пальцев, то ваш срок временного пребывания в России будет сокращен. Вы должны будете покинуть Россию в течение 3-х рабочих дней. Иначе – депортация.
А в Таджикистане отпечатки пальцев у людей берут?
Да. Это регламентируется законом "О государственной дактилоскопической регистрации". В первой же статье говорится, что отпечатки снимают как у граждан Таджикистана, так и у приезжих иностранцев.
Например, каждый гражданин Таджикистана по достижении 16-летнего возраста обязан сдать отпечатки при оформлении паспорта, водительских прав и других документов, удостоверяющих личность. Приобретение сим-карт и мобильных телефонов разрешено только тем лицам, которые уже прошли дактилоскопию.