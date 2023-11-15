МВД России в аэропортах Москвы начнет проводить дактилоскопию прибывающих мигрантов

18:40 16.11.2023

МВД в аэропортах Москвы начнет проводить дактилоскопию прибывающих мигрантов

Благодаря этому, лица, меняющие установочные данные, не смогут заехать на территорию РФ, заявили в ведомстве



МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. МВД России в ближайшее время начнет проводить дактилоскопию и фотографирование прибывающих мигрантов в аэропортах столицы. Об этом сообщила начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова.



"Пока, к сожалению, на границе мы не дактилоскопируем, но с учетом предложений правительства Москвы мы в ближайшее время, я думаю, эксперимент этот начнем проводить. Когда уже в каждом аэропорту московского авиаузла будут дактилоскопироваться, фотографироваться [приезжие]. И те "перевертыши", как мы их называем, то есть лица, меняющие установочные данные, не смогут заехать на территорию РФ", - сказала она на пленарном заседании IV Всероссийского форума "Народы России - национальная политика: современный этап".



Казакова напомнила, что въезжающие в Россию иностранцы проходят обязательную процедуру дактилоскопии, фотографирования и медицинского освидетельствования с конца 2021 года. "Уже по итогам такого тотального дактилоскопирования раскрыто более 2 тыс. преступлений", - отметила начальник главка.



Согласно вступившему в силу 29 декабря 2021 года закону, иностранцы, прибывшие в РФ в целях осуществления трудовой деятельности, обязаны пройти дактилоскопическую регистрацию и фотографирование в течение 30 календарных дней со дня въезда, либо при обращении с заявлением об оформлении патента или разрешения на работу, прибывшие на длительный период (более 90 суток) в других целях - в течение 90 календарных дней со дня въезда. Иностранцы, которые имеют право работать в РФ без разрешения на работу или патента, должны пройти дактилоскопию и фотографирование в течение 30 календарных дней со дня заключения трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ, но не позднее 90 календарных дней со дня въезда в страну.



Всего, по словам Казаковой, в России находятся порядка 6,5 млн иностранцев, 4 млн из них прошли процедуру дактилоскопирования.



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У мигрантов хотят брать отпечатки пальцев в России прямо в аэропортах



Алина Валамат-Заде, Asia-Plus

16 ноября



Объясняем, что важно при этом знать трудовым мигрантам из Таджикистана.



У прилетающих в Россию мигрантов начнут брать отпечатки пальцев прямо в аэропорту. Однако на деле это не так страшно, как звучит. Если, конечно, вы не планировали остаться нелегалом…



МВД России в ближайшее время начнет проводить дактилоскопию (снятие отпечатков пальцев) и фотографирование прибывающих мигрантов в аэропортах столицы.



Зачем это нужно и как повлияет на таджикистанцев?



Так ведь у мигрантов давно уже берут отпечатки, разве нет?



Да, это так. С 2021 года все мигранты, въезжающие в Россию на срок более чем на три месяца, обязаны сдать отпечатки пальцев, а также предоставить медицинские справки об отсутствии опасных заболеваний (например, ВИЧ или сифилис).



Все эти процедуры иностранный гражданин должен пройти в течение 90 дней со дня въезда в РФ. Ну а если вы приехали, чтобы работать (а не учиться или отдыхать) – то в течение 30 дней.



И в чем тогда изменения?



Отпечатки пальцев снимали и ранее, однако теперь хотят начать делать это прямо на въезде в страну – в аэропортах.



С одной стороны, это хорошо. Вам не придется тратить время и нервы, чтобы куда-то ехать. К тому же всегда есть риск попросту забыть приехать на процедуру и пропустить отпущенный на нее срок.



А вот трудности начнутся у тех, кто планировал остаться в стране нелегальным мигрантом или имел горький опыт нарушения закона.



Это уже началось?



Пока еще нет – только планируется. Начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова сообщила следующее:



"Пока, к сожалению, на границе мы не дактилоскопируем, но с учетом предложений правительства Москвы, мы в ближайшее время, я думаю, эксперимент этот начнем проводить".



То есть официальное решение начать проводить дактилоскопию прямо в аэропорту еще не принято – есть только предпосылки. Более того, если такая практика и начнется, то на начальных этапах только в Москве.



А где тогда сдают отпечатки сейчас?



Сейчас снимают отпечатки и фотографируют в миграционных центрах (если вы трудовой мигрант) или в районных управлениях ГУ МВД России (если вы не трудовой мигрант, а приехали на учебу или просто пожить).



Зачем вообще это нужно?



Отпечатки пальцев хранятся в специальной базе и позволяют проверить нет ли у человека сомнительной предыстории с нарушением законодательства. По данным МВД, с 2021 года дактилоскопия позволила раскрыть более 2 тысяч преступлений.



При этом снятие отпечатков пальцев иностранных граждан не только повышает безопасность в стране, но и может помочь самому иностранцу: например, в случае утери паспорта иностранца можно будет легко идентифицировать по отпечаткам.



Нарушает ли дактилоскопия права человека?



В мировой практике биометрические данные служат для обеспечения общественной безопасности.



Базы с отпечатками пальцев как своих, так и зарубежных граждан – распространенный инструмент повышения эффективности правоохранительных органов. Такие базы создаются во многих странах, не только в России.



Конечно, ведутся споры на тему того, что дактилоскопия может нести угрозу правам человека. Например, к базе могут получить доступ третьи лица и украсть ваши персональные данные.



Однако существующие методы сбора и хранения личных данных направлены на предотвращение подобных случаев.



Есть ли в этой ситуации ущемление именно таджикистанцев?



Нет, требование сдать отпечатки распространяется на всех иностранных граждан, въезжающих в РФ как из СНГ, так и из ЕС. Исключение только для граждан Беларуси.



Кроме того, дактилоскопия в России проводится не только для иностранных граждан, но и для самих россиян, например, при оформлении биометрического загранпаспорта.



Тем не менее, несмотря на то, что конкретно эта мера (дактилоскопия) распространена в мировой практике и не является дискриминирующей, в целом эксперты отмечают ужесточение пребывания мигрантов в России.



А если не проводить эту процедуру?



Если вы забыли или намеренно не сдали отпечатки пальцев, то ваш срок временного пребывания в России будет сокращен. Вы должны будете покинуть Россию в течение 3-х рабочих дней. Иначе – депортация.



А в Таджикистане отпечатки пальцев у людей берут?



Да. Это регламентируется законом "О государственной дактилоскопической регистрации". В первой же статье говорится, что отпечатки снимают как у граждан Таджикистана, так и у приезжих иностранцев.



Например, каждый гражданин Таджикистана по достижении 16-летнего возраста обязан сдать отпечатки при оформлении паспорта, водительских прав и других документов, удостоверяющих личность. Приобретение сим-карт и мобильных телефонов разрешено только тем лицам, которые уже прошли дактилоскопию.