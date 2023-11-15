 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 16.11.2023
18:49  Комитет по промышленности Казахстана возглавил очередной "южный киндер" - Азамат Панбаев
18:48  Один пояс, один путь, пара изюминок, - Софья Гер
18:41  В Казахстане ликвидирована очередная ячейка исламистов-террористов
18:40  МВД России в аэропортах Москвы начнет проводить дактилоскопию прибывающих мигрантов
15:16  "Исторический прецедент": власти Франции выдали ордер на арест президента Сирии Асада
15:13  Yeni Safak: Эрдоган готовит дипломатическую атаку на Израиль. Вот его план
15:09  Ш.Рахманова: Папины дочки. Какие должности занимают дочери президентов Центральной Азии?

15:05  Израиль хочет выселить палестинцев в Египет и Иорданию, - Деян Новакович
15:04  Кадровые перестановки в Таджикистане: президент меняет судей в регионах
15:03  Россия русских из Прибалтики не ждет
15:01  Внук Шарля де Голля планирует получить гражданство РФ
15:00  КырСпецслужбы схватили главарей узбекских сузакских сепаратистов
14:57  Сионист Зеленский свое получит. Еще при этой жизни.., - Эрсин Челик
14:55  Королевство кривых зеркал. "Цивилизованная" Дания насильно стерилизовала гренландских девочек-инуиток
14:53  Доклад Узбекистана по правам человека на 44-сессия Рабочей группы ООН
14:50  Алматинская школьница Настя Цай разработала инновационный cпособ повышения урожайности
14:47  Скончался Топчубек Тургуналиев - президент Кыргызской академии "Манас"
14:39  Шантаж Зеленского и Нетаньяху больше не работает, - Петр Акопов
14:23  Электронная власть евразийским комиссарам, - "Къ"
09:46  Формирующийся многофронтовой мир и уходящая гегемония Запада, - The Economist
09:37  В войне в Газе главным проигравшим станут США, а победителем - Россия, - Мария Маалуф
09:22  12-ый пакет санкций Евросоюза: какие казахстанские компании могут попасть под ограничения
09:15  "Винни-Пух" Си - "потерял лицо". Байден хвастается как продуктивно обул диктатора
08:49  Руководителей казахского "ОзенМунайГаза" обвинили в нарушениях закона почти на миллиард тенге
08:47  Токаев сообщил, что родился 20-миллионный казахстанец
08:41  К чему приводит отказ преследовать преступников из-за национальности, - Сергей Худиев
00:27  Реальный слабак. Байден издевается над прогнувшимся Си
00:25  "Это двухформатная полюбовная сделка". Тайные смыслы встречи Байдена и Си Цзинпина
00:17  Россия и Киргизия объединяются под одним ПВО-зонтиком
00:16  "Лобби Армагеддона". Как христианские сионисты влияют на политику США, - Л.Савин
00:13  Расширение спроса и увеличение госрасходов как стимулы экономического роста КНР, - В.Пироженко
00:05  В кузне иноагентов МГИМО разборки - кто привел на лекцию Урганта
00:04  Процветание Израиля пошло под откос, - "Взгляд"
00:02  В Казахстане запустили цифровой тенге
00:00  США – Китай: встреча на высшем уровне, - Владимир Малышев
Среда, 15.11.2023
15:37  Что мешает иностранцам покупать казахстанские предприятия
15:34  "Перевернутая Дженни": редкая почтовая марка продана за рекордную сумму в $2 млн
15:32  Газа побеждает Байдена. Рейтинг безумного старца рухнул в яму, - "Al Modon"
15:29  Питер Гудман: АмероКитай. Взлет и падение самого успешного совместного предприятия в мире
15:25  Израиль может столкнуться с открытием третьего фронта
15:19  Какой вклад внесли в развитие финансовой системы Казахстана председатели Нацбанка
15:14  Саммит АТЭС в вонючем гадюшнике Сан-Франциско. Чего ждать?
15:12  Под израильской бомбежкой погибла палестинская писательница Хиба Камаль Абу Нада
15:00  Московские терки. Легендарный VIP-Фрик Батурин (брат жены Лужкова) посажен на 6 лет
14:57  Сооснователь группы "Алиса" Андрей Шаталин умер на 64-м году жизни
14:42  Проломленная стена. Как обделались все израильские спецслужбы, - Р.Пухов
14:41  Кадровые перестановки в Казахстане: кто займется возвратом активов?
14:40  Болезненный удар: означает ли рост заражений COVID-19 новую эпидемию
14:31  Сестру Дональда Трампа нашли мертвой у нее дома: начато расследование
14:27  Дети гор. Как живут современные ягнобцы, - А.Хамидуллина
13:59  В Бишкеке задержан экс-депутат Парламента Бакчиев. За создание... нарколаборатории
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Таджикистан   | 
МВД России в аэропортах Москвы начнет проводить дактилоскопию прибывающих мигрантов
18:40 16.11.2023

МВД в аэропортах Москвы начнет проводить дактилоскопию прибывающих мигрантов
Благодаря этому, лица, меняющие установочные данные, не смогут заехать на территорию РФ, заявили в ведомстве

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. МВД России в ближайшее время начнет проводить дактилоскопию и фотографирование прибывающих мигрантов в аэропортах столицы. Об этом сообщила начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова.

"Пока, к сожалению, на границе мы не дактилоскопируем, но с учетом предложений правительства Москвы мы в ближайшее время, я думаю, эксперимент этот начнем проводить. Когда уже в каждом аэропорту московского авиаузла будут дактилоскопироваться, фотографироваться [приезжие]. И те "перевертыши", как мы их называем, то есть лица, меняющие установочные данные, не смогут заехать на территорию РФ", - сказала она на пленарном заседании IV Всероссийского форума "Народы России - национальная политика: современный этап".

Казакова напомнила, что въезжающие в Россию иностранцы проходят обязательную процедуру дактилоскопии, фотографирования и медицинского освидетельствования с конца 2021 года. "Уже по итогам такого тотального дактилоскопирования раскрыто более 2 тыс. преступлений", - отметила начальник главка.

Согласно вступившему в силу 29 декабря 2021 года закону, иностранцы, прибывшие в РФ в целях осуществления трудовой деятельности, обязаны пройти дактилоскопическую регистрацию и фотографирование в течение 30 календарных дней со дня въезда, либо при обращении с заявлением об оформлении патента или разрешения на работу, прибывшие на длительный период (более 90 суток) в других целях - в течение 90 календарных дней со дня въезда. Иностранцы, которые имеют право работать в РФ без разрешения на работу или патента, должны пройти дактилоскопию и фотографирование в течение 30 календарных дней со дня заключения трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ, но не позднее 90 календарных дней со дня въезда в страну.

Всего, по словам Казаковой, в России находятся порядка 6,5 млн иностранцев, 4 млн из них прошли процедуру дактилоскопирования.

*****

У мигрантов хотят брать отпечатки пальцев в России прямо в аэропортах

Алина Валамат-Заде, Asia-Plus
16 ноября

Объясняем, что важно при этом знать трудовым мигрантам из Таджикистана.

У прилетающих в Россию мигрантов начнут брать отпечатки пальцев прямо в аэропорту. Однако на деле это не так страшно, как звучит. Если, конечно, вы не планировали остаться нелегалом…

МВД России в ближайшее время начнет проводить дактилоскопию (снятие отпечатков пальцев) и фотографирование прибывающих мигрантов в аэропортах столицы.

Зачем это нужно и как повлияет на таджикистанцев?

Так ведь у мигрантов давно уже берут отпечатки, разве нет?

Да, это так. С 2021 года все мигранты, въезжающие в Россию на срок более чем на три месяца, обязаны сдать отпечатки пальцев, а также предоставить медицинские справки об отсутствии опасных заболеваний (например, ВИЧ или сифилис).

Все эти процедуры иностранный гражданин должен пройти в течение 90 дней со дня въезда в РФ. Ну а если вы приехали, чтобы работать (а не учиться или отдыхать) – то в течение 30 дней.

И в чем тогда изменения?

Отпечатки пальцев снимали и ранее, однако теперь хотят начать делать это прямо на въезде в страну – в аэропортах.

С одной стороны, это хорошо. Вам не придется тратить время и нервы, чтобы куда-то ехать. К тому же всегда есть риск попросту забыть приехать на процедуру и пропустить отпущенный на нее срок.

А вот трудности начнутся у тех, кто планировал остаться в стране нелегальным мигрантом или имел горький опыт нарушения закона.

Это уже началось?

Пока еще нет – только планируется. Начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова сообщила следующее:

"Пока, к сожалению, на границе мы не дактилоскопируем, но с учетом предложений правительства Москвы, мы в ближайшее время, я думаю, эксперимент этот начнем проводить".

То есть официальное решение начать проводить дактилоскопию прямо в аэропорту еще не принято – есть только предпосылки. Более того, если такая практика и начнется, то на начальных этапах только в Москве.

А где тогда сдают отпечатки сейчас?

Сейчас снимают отпечатки и фотографируют в миграционных центрах (если вы трудовой мигрант) или в районных управлениях ГУ МВД России (если вы не трудовой мигрант, а приехали на учебу или просто пожить).

Зачем вообще это нужно?

Отпечатки пальцев хранятся в специальной базе и позволяют проверить нет ли у человека сомнительной предыстории с нарушением законодательства. По данным МВД, с 2021 года дактилоскопия позволила раскрыть более 2 тысяч преступлений.

При этом снятие отпечатков пальцев иностранных граждан не только повышает безопасность в стране, но и может помочь самому иностранцу: например, в случае утери паспорта иностранца можно будет легко идентифицировать по отпечаткам.

Нарушает ли дактилоскопия права человека?

В мировой практике биометрические данные служат для обеспечения общественной безопасности.

Базы с отпечатками пальцев как своих, так и зарубежных граждан – распространенный инструмент повышения эффективности правоохранительных органов. Такие базы создаются во многих странах, не только в России.

Конечно, ведутся споры на тему того, что дактилоскопия может нести угрозу правам человека. Например, к базе могут получить доступ третьи лица и украсть ваши персональные данные.

Однако существующие методы сбора и хранения личных данных направлены на предотвращение подобных случаев.

Есть ли в этой ситуации ущемление именно таджикистанцев?

Нет, требование сдать отпечатки распространяется на всех иностранных граждан, въезжающих в РФ как из СНГ, так и из ЕС. Исключение только для граждан Беларуси.

Кроме того, дактилоскопия в России проводится не только для иностранных граждан, но и для самих россиян, например, при оформлении биометрического загранпаспорта.

Тем не менее, несмотря на то, что конкретно эта мера (дактилоскопия) распространена в мировой практике и не является дискриминирующей, в целом эксперты отмечают ужесточение пребывания мигрантов в России.

А если не проводить эту процедуру?

Если вы забыли или намеренно не сдали отпечатки пальцев, то ваш срок временного пребывания в России будет сокращен. Вы должны будете покинуть Россию в течение 3-х рабочих дней. Иначе – депортация.

А в Таджикистане отпечатки пальцев у людей берут?

Да. Это регламентируется законом "О государственной дактилоскопической регистрации". В первой же статье говорится, что отпечатки снимают как у граждан Таджикистана, так и у приезжих иностранцев.

Например, каждый гражданин Таджикистана по достижении 16-летнего возраста обязан сдать отпечатки при оформлении паспорта, водительских прав и других документов, удостоверяющих личность. Приобретение сим-карт и мобильных телефонов разрешено только тем лицам, которые уже прошли дактилоскопию.

Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1700149200


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис принял поправки о социальной защите лиц, занятых на работах с вредными условиями труда
- Рост экономики Казахстана за 10 месяцев составил 4,9%
- Нацкомиссия по делам женщин инициировала широкое экспертное и общественное обсуждение вопросов семейно-бытового насилия
- Откат в средневековье
- Министр внутренних дел освободил от должности начальника ДП области Жетісу
- Фракция "Ак жол" в третий раз (!) предлагает правительству, акимам и маслихатам понизить ставку розничного налога на малый бизнес
- Письма и телеграммы соболезнования в связи с кончиной брата Первого Президента Казахстана Болата Назарбаева
- Об эвакуации казахстанцев из сектора Газа
- История возрождения нефтегазохимического производства в Казахстане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  