В Казахстане ликвидирована очередная ячейка исламистов-террористов

18:41 16.11.2023

О задержании членов экстремистской группы

Пресс-служба КНБ

15 ноября 2023



15 ноября 2023 года Комитетом национальной безопасности при координации Генеральной прокуратуры в рамках досудебного расследования нейтрализованы ячейки радикальной религиозной группировки в городах Астана, Атырау и Жезказган.



По подозрению в пропаганде терроризма, а также создании, руководстве и участии в деятельности экстремистской группы единовременно задержано 12 ее членов.



По версии следствия, они преследовали цель свержения светского строя в Казахстане. Для этого распространяли экстремистскую идеологию и вербовали новых сторонников.



В ходе обысков по местам жительства фигурантов изъята запрещенная литература и другие вещественные доказательства.



Ряд членов группировки имеют судимость за совершение тяжких преступлений, в том числе убийство сотрудника полиции, бандитизм, разбои, грабежи, кражи и изнасилования.



Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.



