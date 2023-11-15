 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Казахстане ликвидирована очередная ячейка исламистов-террористов
18:41 16.11.2023

О задержании членов экстремистской группы
Пресс-служба КНБ
15 ноября 2023

15 ноября 2023 года Комитетом национальной безопасности при координации Генеральной прокуратуры в рамках досудебного расследования нейтрализованы ячейки радикальной религиозной группировки в городах Астана, Атырау и Жезказган.

По подозрению в пропаганде терроризма, а также создании, руководстве и участии в деятельности экстремистской группы единовременно задержано 12 ее членов.

По версии следствия, они преследовали цель свержения светского строя в Казахстане. Для этого распространяли экстремистскую идеологию и вербовали новых сторонников.

В ходе обысков по местам жительства фигурантов изъята запрещенная литература и другие вещественные доказательства.

Ряд членов группировки имеют судимость за совершение тяжких преступлений, в том числе убийство сотрудника полиции, бандитизм, разбои, грабежи, кражи и изнасилования.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Источник - КНБ Казахстана
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1700149260


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