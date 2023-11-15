Один пояс, один путь, пара изюминок, - Софья Гер

18:48 16.11.2023

Журнал "Хан-Тенгри" – о главных итогах Третьего международного форума "Один пояс, один путь".



В середине октября в Пекин съехались представительные делегации почти что со всего мира. И в этом "почти что" скрывалась особая восточная "изюминка", вкус которой могут оценить только специалисты-международники.



Приветственный банкет Си Цзиньпина, приуроченный к открытию Третьего международного форума "Один пояс, один путь", начался следующим образом: главные двери золотистого цвета, больше напоминающие огромные ворота, распахнули два человека в парадной форме, и внутрь прошла делегация, состоящая из представителей почти 130 стран. Возглавлял ее Си Цзиньпин – и, как ни странно, не только он, что и стало главной сенсацией. По правую руку от него шел Владимир Путин, который приветствовался китайским лидером как главный гость.



Это была крайне яркая политическая демонстрация. Подобное отношение – особенно со стороны Китая, для которого так важен деловой этикет и все связанное с ним невербальное – выражает безусловную политическую поддержку России. Это также было прямым посланием Западу: в условиях политической неопределенности и международного напряжения Китай стоит на стороне России. В эту демонстрацию было включено и недоверие к прозападным СМИ – несмотря на их старания разнести дезинформацию об ослаблении России, о том, что ее экономика "сыпется с тыла", Пекин не ставит под сомнение ее военную и экономическую мощь.



Владимир Путин также выступил на церемонии открытия форума; формат выступления, как и весь формат пребывания Президента России в Пекине, должны были продемонстрировать – и продемонстрировали – что Китай твердо уверен в успехе России в ее противостоянии с блоком НАТО. Эта демонстрация также говорит о том, что в странах Глобального Юга намечается перестройка: формируются новые центры влияния, и это шествие, возглавляемое В. Путиным и Си Цзиньпином, словно бы определило его будущих лидеров.



Здесь важно и то, что В. Путин выступил сразу после хозяина форума: Си Цзиньпин символически позволил ему задать направление будущей дискуссии и ее общий тон. Именно здесь стали гораздо более явными планы о формировании стратегической оси Россия-Иран. Глава РФ заявил: "От нашего северного города Мурманска до иранского Бендер-Аббаса – будет обеспечено […] бесшовное железнодорожное сообщение". Он также выразил поддержку и Китаю: "…Конечно, при таких глобальных размерах, которые были инициированы Председателем КНР десять лет назад, откровенно говоря, трудно было рассчитывать на то, что все получится. У наших китайских друзей получается. Мы очень рады этим успехам, потому что это касается очень многих из нас". Все остальное на форуме также было пронизано символическими знаками: на официальной фотографии, например, В. Путин находился справа от Си Цзиньпина, что является самым значимым положением из возможных, а все СМИ Китая цитировали слова российского президента сразу после выступления главы КНР.



Надо сказать, что вертикальная иерархия в Китае очень строга: это связано с конфуцианством, своеобразной подкладкой китайского мироощущения. Оно предполагает четкое деление на "старших и младших" и рассматривает государство как одну большую семью, в которой все обязанности четко распределены: старшие наблюдают за младшими и управляют ими, а младшие с почтением заботятся о старших. Глава государства в этом понимании рассматривается как "отец". Это находит отражение не только в государственном устройстве, но и в деловой культуре, которая предписывает соблюдении негласных правил. Именно это делает шествие бок о бок при открытии форума еще более ярким событием: если для представителей западных стран нет ничего необычного в том, чтобы пройти рядом друг с другом, то для Китая это несет особый, более глубокий смысл, и подобное приемлемо только с равными партнерами. В этом смысле КНР ставит РФ на один уровень с собой, признавая ее особую роль в глобальном мироустройстве.



Конечно, китайская поддержка не закончилась лишь на открытии форума: В. Путин провел с Си Цзиньпином и конфиденциальную встречу. В обращении к прессе он вспоминал: "Мы беседовали с глазу на глаз именно за чашкой чая. Говорили еще часа полтора, может быть два. […] Это была очень продуктивная и содержательная часть разговора".



Здесь, несомненно, нужно вспомнить о феномене гуаньси в культуре китайских деловых отношений. Это понятие охватывает собой сеть знакомств и связей, необходимых для построения сотрудничества, основанного на доверии. Правда, если в России все, что называется связями, имеет скорее негативную окраску и ассоциируется с "блатом", то в Китае все наоборот: искусство заводить правильные знакомства, вести задушевный разговор, не обязательно связанный с главной проблемой, налаживать связь с партнерами – все это стоит в центре построения деловых отношений. Крайне важна пара чашек чая, за которыми ведутся разговоры обо всем, отстраненном от главного вопроса обсуждения. Таким образом, постепенно вместо формальных отношений зарождаются и неформальные: считается, что такое доверие позволяет вести сотрудничество более плодотворно. Эта сторона диалога крайне важна для Китая. Судя по всему, именно этот принцип имел в виду Владимир Путин, упоминая о беседе с глазу на глаз за чашкой чая.



Здесь также заметен яркий контраст между китайской и западной деловой культурой: на Западе принято считать, что тесное знакомство лишь мешает человеку плодотворно вести бизнес или переговоры, в то время как китайцы, как правило, добиваются именно укрепления неформальной связи, опираясь на фактор доверия. Такая модель стояла в центре на протяжении столетий: можно видеть, что она до сих пор актуальна и для самого верхнего звена.



Выразительным жестом протеста со стороны КНР в ответ на действия стран блока НАТО стало полное отсутствие на форуме западных лидеров, что напрямую говорит о ее поддержке РФ в сложившейся геополитической обстановке. Если на прошлые форумы приглашались лидеры Австрии, Германии, Франции и других государств, то в этом году в Пекине нарисовался лишь премьер-министр Венгрии, у которого в целом достаточно напряженные отношения с Западом. В китайской газете Beijing Times на вопрос, почему на форуме нет западных лидеров, появился очень простой и бесхитростный ответ: им просто не направили приглашения. С возникшими вопросами Китай разобрался крайне лаконично: это была не ошибка, а совершенно осознанный и проработанный до мелочей политический жест в противовес давлению блока НАТО на Россию.



Целенаправленное и крайне ощутимое присутствие Москвы может показаться немного странным менее посвященным партнерам Пекина, так как напрямую в глобальном проекте "Один пояс, один путь" Россия не участвует: лишь как составная часть организаций, как, например, Евразийский экономический союз. Однако, это имеет более весомое значение на глобальном уровне – уровне двусторонних отношений: в первую очередь Китай нуждается в России как в геополитическом партнере на фоне стремления США и их союзников к глобальному доминированию и повышению их военной активности. Это является болезненным вопросом для Китая в таких зонах, как Тихий океан и Восточная Азия – а потому ему необходимо было заручиться поддержкой северного соседа. Это, безусловно, выгодно и России – уже прозвучали планы по поставкам в Китай газа на уровне, близком по объему к поставкам в Западную Европу прошлых годов.



Политические жесты Китая всегда символичны, и этим символизмом было пронизано все происходящее на Международном форуме: от церемонии открытия до расположения гостей на официальной фотографии. Похоже, что демонстрация обоюдной поддержки России и Китая была одной из важнейших целей Третьего форума.



Софья Гер