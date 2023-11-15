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|Комитет по промышленности Казахстана возглавил очередной "южный киндер" - Азамат Панбаев
18:49 16.11.2023
Азамата Панбаева назначили главой комитета промышленности
Азамат Панбаев назначен председателем Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства Казахстана, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы правительства, Азамат Серикович Панбаев родился в 1987 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова.
Трудовую деятельность начал в 2008 году делопроизводителем Комитета промышленности Министерства индустрии и торговли РК.
С 2009 по 2016 годы занимал различные должности в структуре Министерства по инвестициям и развитию РК.
С 2016 по 2019 годы работал консультантом в отделе социально-экономического мониторинга Администрации президента РК.
2019-2022 гг. – директор Департамента анализа, статистики и управления рисками Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.
2022-2023 гг. – заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.
С мая 2023 года работал председателем Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
Анастасия Московчук