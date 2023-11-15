|В Таджикистане отметили День президента
22:37 16.11.2023
В Таджикистане отметили День президента
Собрали 10 фактов о жизни и деятельности Эмомали Рахмона.
Эмомали Рахмон
Ежегодного 16 ноября в Таджикистане отмечается "День Президента Республики Таджикистан", который является общегосударственным праздником. В этот день в 1994 году Эмомали Рахмон впервые принял присягу. Тогда же в стране была установлена президентская форма правления.
Считается, что переход к президентской системе не только стал фактором стабильного развития всех сфер госуправления, стало новым этапом развития государственности и солидным шагом на пути утверждения элементов разделения госвласти.
Официальным праздничным днем эта дата стала 15 апреля 2016 года, когда решением парламента страны была включена в перечень государственных праздников республики (не является выходным днем).
Миротворческая деятельность Эмомали Рахмона была неоднократно отмечена государственными наградами, а также наградами иностранных держав, признавших и оценивших его усилия по установлению и поддержанию мира в регионе.
По этому случаю во многих ведомствах, учреждениях, организациях и компаниях проходят конференции, основная цель которых отметить значительный вклад и заслуги президента в становлении новой государственности таджиков, повышении престижа Таджикистана на международной арене.
Празднование Дня Президента в стране проходит не как чествование личности главы государства, а как один из государственных праздников.
Сам Эмомали Рахмон проводит этот день в рабочей атмосфере. Накануне вечером он вернулся после рабочей поездки по Согдийской области. Кстати, именно там, в Худжанде, 16 ноября 1992 года в крайне сложных для таджикского народа условиях состоялась XVI сессия Верховного Совета республики, на которой Эмомали Рахмон и был избран председателем Верховного Совета, а затем на выборах в 1994 году - президентом.
Мы сегодня приводим 10 фактов о жизни и деятельности президента страны Эмомали Рахмоне.