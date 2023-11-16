Дипломатия от Бабы Вали. Росспикерша Матвиенко фестивалит в Бишкеке

00:00 17.11.2023

В. Матвиенко провела заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ в Бишкеке16 ноября 2023 г.

Спикер СФ вновь избрана на должность Председателя МПА СНГ.



В Бишкеке прошло заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (МПА СНГ).



СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

Делегация Совета Федерации во главе с В. Матвиенко принимает участие в мероприятиях осенней сессии МПА СНГ в Бишкеке



16 ноября 2023 года, 15:43г.

Мероприятие провела Председатель Совета МПА СНГ, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В заседании приняли участие Председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сагиба Гафарова, Председатель Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова, Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев, Председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали, Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева, заместитель Председателя Национального Собрания Республики Армения Рубен Рубинян, парламентарии России и стран Содружества.



На заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества согласно Регламенту организации обсуждался вопрос о Председателе Совета МПА СНГ. Члены Совета Ассамблеи единогласно вновь избрали на эту должность Валентину Матвиенко. Ее кандидатуру представил Маулен Ашимбаев.



Выступление Председателя СФ Валентины Матвиенко на заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств

Председатель Совета Федерации назвала программу мероприятий осенней сессии Ассамблеи в Бишкеке очень насыщенной как многосторонними диалоговыми форматами, так и общением "на полях" форума. Она выразила признательность Президенту Киргизии, киргизским коллегам за приглашение провести сессию МПА СНГ в Бишкеке, а также за высокий уровень организации мероприятий. "Расширение географии заседаний Ассамблеи становится хорошей и полезной традицией", - сказала Валентина Матвиенко. Она отметила, что диалог членов МПА СНГ отличает атмосфера открытости, нацеленности на конкретный результат.



Председатель Жогорку Кенеша Киргизской Республики Нурланбек Шакиев акцентировал внимание на важной роли Межпарламентской Ассамблеи как востребованной эффективной площадки сотрудничества. Он указал на большое значение работы по укреплению потенциала МПА СНГ, основанной на доверии и взаимопонимании. "Парламентское взаимодействие создает основу взаимовыгодного партнерства по всем направлениям – политическому, экономическому, культурно-гуманитарному", - сказал спикер киргизского парламента.



Участники Совета обсудили повестку 56-го пленарного заседания МПА СНГ, заслушали информацию о решениях Совета глав государств Содружества от 13 октября 2023 года и Совета глав правительств СНГ от 26 октября 2023 года, а также о деятельности ряда Постоянных комиссий МПА СНГ.



Нурланбек Шакиев проинформировал о ходе и приоритетах председательства Киргизии в Содружестве Независимых Государств в 2023 году.



О совершенствовании правового регулирования контртеррористической и антиэкстремистской деятельности в СНГ доложил руководитель Антитеррористического центра государств - участников СНГ Евгений Сысоев.



По вопросу повышения устойчивости систем здравоохранения для достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения выступил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.



Была заслушана информация об участии международных наблюдателей от МПА СНГ в мониторинге референдума по проекту Конституции Республики Узбекистан и мониторинге досрочных выборов Президента Узбекистана.



Члены Совета утвердили председателем Постоянной комиссии МПА СНГ по изучению опыта государственного строительства и местного самоуправления избранного членами комиссии Валентина Семеняко - председателя профильной Постоянной комиссии Палаты Представителей белорусского парламента. Его кандидатуру представил генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий.



Об итогах проведения десятого Невского международного экологического конгресса сообщил заместитель председателя Постоянной комиссии МПА СНГ по политическим вопросам и международному сотрудничеству, заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев.



Он отметил, что состоявшийся в мае в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце конгресс на тему "Экология: право, а не привилегия" подтвердил статус авторитетной международной экологической площадки. "Конгресс посетило более 1500 участников из 52 стран – это почти в 2 раза больше, чем в 2021 году. Прошли круглые столы и дискуссионные площадки, впервые в рамках Конгресса был проведен Молодежный день, в мероприятиях которого приняли участие более 2 тысяч представителей молодежных экологических организаций. Прошла серия экологических акций. По итогам Конгресса было принято обращение, в котором участники призвали расширять сотрудничество и внешнеполитическую координацию по вопросам экологического суверенитета, безопасности и развития в рамках международных организаций, а также содействовать деятельности парламентариев по обеспечению равно и неделимой экологической безопасности и имплементации общепризнанных норм международного права по этой тематике в национальное законодательство", - сообщил вице-спикер СФ.



Константин Косачев также рассказал о реализации культурно-образовательного проекта "Поезд Памяти". "В прошлом году география проекта расширилась. Есть предложение сделать его проектом Содружества Независимых Государств. Каждая из стран СНГ сможет принять в нем участие".



Об итогах проведения международной конференции "Русский язык - основа интеграционного диалога в регионе Содружества Независимых Государств" рассказала председатель Постоянной комиссии МПА СНГ по науке и образованию, председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Она сообщила, что в очном формате участие в конференции приняли представители всех стран Содружества, а также Германии, Грузии, Китая, Кореи, Сирии и Турции. "По результатам выступлений и обсуждений участники конференции приняли итоговую резолюцию, среди основных рекомендаций которой - способствовать посредством модельного законотворчества совершенствованию и гармонизации нормативной базы, регулирующей использование и развитие русского языка в странах, где он имеет официальный правовой статус. Также рекомендовано рассмотреть вопрос о типовых правилах разработки и оформления нормативных правовых актов, ходатайствовать перед руководством МПА СНГ о проведении ежегодного профессионального конкурса для учителей, преподающих русский язык в школах стран Содружества. Кроме того, отмечена необходимость рассмотреть вопрос о регулярном проведении по инициативе МПА СНГ международных конференций, круглых столов, семинаров, конкурсов, просветительских и иных мероприятий, направленных на развитие русского языка и других языков народов стран Содружества".



Лилия Гумерова также представила информацию о законотворческой деятельности Постоянной комиссии МПА СНГ по науке и образованию.



В ходе заседания Совета прозвучали доклады об итогах проведения восьмого международного культурно-образовательного форума государств –– участников СНГ "Дети Содружества", о результатах международного форума "Устойчивое развитие горных территорий" и международного туристического форума Travel Hub "Содружество". Представлена информация о присуждении премии Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ имени Чингиза Айтматова в 2023 году.



По итогам заседания состоялась церемония награждения. Орденом Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств "Содружество" награждены Председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сагида Гафарова и Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.



Юбилейной медалью "МПА СНГ. 30 лет" награжден Председатель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбек Шакиев.