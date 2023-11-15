Президент Садыр Жапаров улетел с визитом в Японию

00:01 17.11.2023

Президент Садыр Жапаров с официальным визитом вылетел в Японию. Состав делегации



Президент Садыр Жапаров 16 ноября с официальным визитом вылетел в Японию.



В рамках визита глава государства проведет ряд двусторонних встреч на высшем уровне, а также переговоры с представителями ведущих японских компаний.



В ходе встреч будут обсуждены вопросы по развитию и расширению кыргызско-японского сотрудничества, сообщили в пресс-службе президента.



В составе официальной делегации Кыргызстана:



- первая леди Айгуль Жапарова;



- министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев;



- заведующий отделом внешней политики Администрации президента Муратбек Азымбакиев;



- посол Кыргызстана в Японии Эркинбек Осоев;



- депутат Жогорку Кенеша Талайбек Масабиров;



– депутат Жогорку Кенеша Улан Примов;



- депутат Жогорку Кенеша Азизбек Турсунбаев;



- министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев;



– министр финансов Алмаз Бакетаев;



- министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев;



– министр юстиции Аяз Баетов.