В Кыргызстане бурно обсуждают законопроект о никабах и объемной бороде

00:02 17.11.2023

На общественное обсуждение в Кыргызстане 15 ноября вынесен законопроект о внесении в Кодекс о правонарушениях двух новых статей - "Идентификация личности в общественных местах" и "Ношение объемных бород в общественных местах".



Проект инициирован депутатом Жогорку Кенеша Шарапаткан Мажитовой, передает "Азаттык".



В справке-обосновании к законопроекту отмечается, что поправки разработаны "в целях предупреждения и пресечения государственными органами ношения паранджи, которая ограничивает идентификацию личности в общественных местах".



Согласно законопроекту, ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо и не позволяющей обеспечить возможность идентификации личности, будет наказываться штрафом в 2 тысяч сомов (более $20) или общественными работами до 30 часов.



По закону и по традициям. В каких странах женщин могут наказать за отсутствие хиджаба?

При повторном нарушении штраф составит 4 тысячи сомов (более $40), общественные работы – 40 часов.



Такие же меры депутат предлагает применять за ношение объемной бороды, не позволяющей идентифицировать гражданина в общественных местах.



Отмечается, что предлагаемые изменения "направлены на поддержание общественного порядка и безопасности в стране".



Муфтий Кыргызстана Замир Ракиев, отвечая на вопросы "Азаттыка", отметил, что женщины, придерживающиеся ислама, не обязаны носить паранджу и никабы.



"Обязанностью мусульманки является ношение хиджаба, необходимо прикрывать голову, но закрывать при этом лицо полностью нет необходимости. Ношение хиджабов мы изначально поддерживаем. То, что покрывает все лицо, называют никабом. Носить его или нет, право каждой, но не обязанность. Совет улемов пришел к заключению, что мы не можем ограничивать ничьи права", - отметил муфтий.



Хиджаб – самый популярный головной убор мусульманок. Хиджабом принято называть платок, который покрывает голову женщины. Одежда, скрывающая лицо и все тело женщины, обязательна в Афганистане (бурка) и Саудовской Аравии (никаб). В нескольких странах ЕС приняты законы, запрещающие в определенных местах носить головные уборы и элементы одежды, закрывающие лицо, а в странах Центральной Азии хиджабы запрещены в школах. В Кыргызстане несколько раз высказывалась инициатива введения запрета на хиджабы в школах, но эта норма не была принята.