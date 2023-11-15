 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 17.11.2023
00:50  Обещать - не значит мириться: чем завершились переговоры Байдена и Си на АТЭС? - "Известия"
00:47  Лидеры США и Китая сошлись и разошлись. "Конструктивно" посидели, - "Къ"
00:39  Гагаузы боятся ликвидации своей автономии, - Светлана Гамова
00:37  Конфликт в Газе довел Иран до внутриэлитных разборок, - Игорь Субботин
00:36  Пекин и Вашингтон договорились не задирать друг друга, - В.Скосырев
00:31  Слон и пешка: палестинская проблема и мировая реакция, - Илья Титов
00:27  "Краткий курс" истории создания Израиля и ХАМАСа: радикализация неизбежна, - В.Овчинский

00:24  Русский солдат под Авдеевкой и палестинский стрелок в Газе - это воины одного батальона, воюющего с Америкой, - А.Проханов
00:02  В Кыргызстане бурно обсуждают законопроект о никабах и объемной бороде
00:01  Президент Садыр Жапаров улетел с визитом в Японию
00:00  Дипломатия от Бабы Вали. Росспикерша Матвиенко фестивалит в Бишкеке
Четверг, 16.11.2023
18:49  Комитет по промышленности Казахстана возглавил очередной "южный киндер" - Азамат Панбаев
18:48  Один пояс, один путь, пара изюминок, - Софья Гер
18:41  В Казахстане ликвидирована очередная ячейка исламистов-террористов - 12 боевиков в Астане, Атырау и Жезказгане
18:40  МВД России в аэропортах Москвы начнет проводить дактилоскопию прибывающих мигрантов
15:16  "Исторический прецедент": власти Франции выдали ордер на арест президента Сирии Асада
15:13  Yeni Safak: Эрдоган готовит дипломатическую атаку на Израиль. Вот его план
15:09  Ш.Рахманова: Папины дочки. Какие должности занимают дочери президентов Центральной Азии?
15:05  Израиль хочет выселить палестинцев в Египет и Иорданию, - Деян Новакович
15:04  Кадровые перестановки в Таджикистане: президент меняет судей в регионах
15:03  Россия русских из Прибалтики не ждет
15:01  Внук Шарля де Голля планирует получить гражданство РФ
15:00  КырСпецслужбы схватили главарей узбекских сузакских сепаратистов
14:57  Сионист Зеленский свое получит. Еще при этой жизни.., - Эрсин Челик
14:55  Королевство кривых зеркал. "Цивилизованная" Дания насильно стерилизовала гренландских девочек-инуиток
14:53  Доклад Узбекистана по правам человека на 44-сессии Рабочей группы ООН
14:50  Алматинская школьница Настя Цай разработала инновационный cпособ повышения урожайности
14:47  Скончался Топчубек Тургуналиев - президент Кыргызской академии "Манас"
14:39  Шантаж Зеленского и Нетаньяху больше не работает, - Петр Акопов
14:23  Электронная власть евразийским комиссарам, - "Къ"
09:46  Формирующийся многофронтовой мир и уходящая гегемония Запада, - The Economist
09:37  В войне в Газе главным проигравшим станут США, а победителем - Россия, - Мария Маалуф
09:22  12-ый пакет санкций Евросоюза: какие казахстанские компании могут попасть под ограничения
09:15  "Винни-Пух" Си - "потерял лицо". Байден хвастается как продуктивно обул диктатора
08:49  Руководителей казахского "ОзенМунайГаза" обвинили в нарушениях закона почти на миллиард тенге
08:47  Токаев сообщил, что родился 20-миллионный казахстанец
08:41  К чему приводит отказ преследовать преступников из-за национальности, - Сергей Худиев
00:27  Реальный слабак. Байден издевается над прогнувшимся Си
00:25  "Это двухформатная полюбовная сделка". Тайные смыслы встречи Байдена и Си Цзинпина
00:17  Россия и Киргизия объединяются под одним ПВО-зонтиком
00:16  "Лобби Армагеддона". Как христианские сионисты влияют на политику США, - Л.Савин
00:13  Расширение спроса и увеличение госрасходов как стимулы экономического роста КНР, - В.Пироженко
00:05  В кузне иноагентов МГИМО разборки - кто привел на лекцию Урганта
00:04  Процветание Израиля пошло под откос, - "Взгляд"
00:02  В Казахстане запустили цифровой тенге
00:00  США – Китай: встреча на высшем уровне, - Владимир Малышев
Среда, 15.11.2023
15:37  Что мешает иностранцам покупать казахстанские предприятия
15:34  "Перевернутая Дженни": редкая почтовая марка продана за рекордную сумму в $2 млн
15:32  Газа побеждает Байдена. Рейтинг безумного старца рухнул в яму, - "Al Modon"
15:29  Питер Гудман: АмероКитай. Взлет и падение самого успешного совместного предприятия в мире
15:25  Израиль может столкнуться с открытием третьего фронта
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
В Кыргызстане бурно обсуждают законопроект о никабах и объемной бороде
00:02 17.11.2023

На общественное обсуждение в Кыргызстане 15 ноября вынесен законопроект о внесении в Кодекс о правонарушениях двух новых статей - "Идентификация личности в общественных местах" и "Ношение объемных бород в общественных местах".

Проект инициирован депутатом Жогорку Кенеша Шарапаткан Мажитовой, передает "Азаттык".

В справке-обосновании к законопроекту отмечается, что поправки разработаны "в целях предупреждения и пресечения государственными органами ношения паранджи, которая ограничивает идентификацию личности в общественных местах".

Согласно законопроекту, ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо и не позволяющей обеспечить возможность идентификации личности, будет наказываться штрафом в 2 тысяч сомов (более $20) или общественными работами до 30 часов.

По закону и по традициям. В каких странах женщин могут наказать за отсутствие хиджаба?
При повторном нарушении штраф составит 4 тысячи сомов (более $40), общественные работы – 40 часов.

Такие же меры депутат предлагает применять за ношение объемной бороды, не позволяющей идентифицировать гражданина в общественных местах.

Отмечается, что предлагаемые изменения "направлены на поддержание общественного порядка и безопасности в стране".

Муфтий Кыргызстана Замир Ракиев, отвечая на вопросы "Азаттыка", отметил, что женщины, придерживающиеся ислама, не обязаны носить паранджу и никабы.

"Обязанностью мусульманки является ношение хиджаба, необходимо прикрывать голову, но закрывать при этом лицо полностью нет необходимости. Ношение хиджабов мы изначально поддерживаем. То, что покрывает все лицо, называют никабом. Носить его или нет, право каждой, но не обязанность. Совет улемов пришел к заключению, что мы не можем ограничивать ничьи права", - отметил муфтий.

Хиджаб – самый популярный головной убор мусульманок. Хиджабом принято называть платок, который покрывает голову женщины. Одежда, скрывающая лицо и все тело женщины, обязательна в Афганистане (бурка) и Саудовской Аравии (никаб). В нескольких странах ЕС приняты законы, запрещающие в определенных местах носить головные уборы и элементы одежды, закрывающие лицо, а в странах Центральной Азии хиджабы запрещены в школах. В Кыргызстане несколько раз высказывалась инициатива введения запрета на хиджабы в школах, но эта норма не была принята.

Источник - asiaplustj.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1700168520


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис принял поправки о социальной защите лиц, занятых на работах с вредными условиями труда
- Рост экономики Казахстана за 10 месяцев составил 4,9%
- Нацкомиссия по делам женщин инициировала широкое экспертное и общественное обсуждение вопросов семейно-бытового насилия
- Откат в средневековье
- Министр внутренних дел освободил от должности начальника ДП области Жетісу
- Фракция "Ак жол" в третий раз (!) предлагает правительству, акимам и маслихатам понизить ставку розничного налога на малый бизнес
- Письма и телеграммы соболезнования в связи с кончиной брата Первого Президента Казахстана Болата Назарбаева
- Об эвакуации казахстанцев из сектора Газа
- История возрождения нефтегазохимического производства в Казахстане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  