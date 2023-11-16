Русский солдат под Авдеевкой и палестинский стрелок в Газе - это воины одного батальона, воюющего с Америкой, - А.Проханов

00:24 17.11.2023

Надень арафатку

Русский солдат под Авдеевкой и палестинский стрелок в Газе - это воины одного батальона, воюющего с Америкой

Александр Проханов



Газа - эшафот, на котором казнят Палестину. Палачи с шестиконечными звездами выводят на эшафот босоногих женщин, грудных детей, немощных стариков, выводят мулл, православных священников, врачей, журналистов и казнят их страшной казнью. Отрывают им руки, ноги, ломают кости, выкалывают глаза, огненными клещами рвут языки. На эшафоте крики, стон, хруст, реки крови.



Народы мира столпились у эшафота и глазеют на казнь. Иные охают, скрежещут зубами, другие от ужаса закрывают глаза, третьи угрюмо молчат. И никто не в силах схватить руку палача, вырвать из нее шестиконечный топор. Кровь Газы на всех народах. В Газе вместе с Палестиной казнят все человечество.



Быть может, политологи перестанут говорить о конце однополярного мира. Вот он - однополярный, приславший свои гигантские авианосцы к берегам Ливана, навесивший над Ближним Востоком свои космические группировки. Вот он - однополярный мир, американский град на холме, откуда американский циклоп обозревает все человечество, пасет народы жезлом железным, вбивая в головы непокорных свой кованый гвоздь. Газу убивает Америка. Израиль - это коготь на скрюченном пальце Америки. Этим когтем Америка скребет множество стран, скребет и Россию.



Российские войска на Украине сражаются с Америкой, как палестинские бойцы в туннелях Газы отстреливаются своими рукодельными ракетами от гигантского чудища - Америки. Русский солдат под Авдеевкой и палестинский стрелок в Газе - это воины одного батальона, воюющего с Америкой. Спасибо Газе, она своими мучениями, своей болью и кровью отвлекла от России часть смертоносных сил.



Россия, не медли с выбором, определись, ты с кем - с Газой или с Израилем. Время компромиссов подходит к концу. К концу подходит зыбкое, мутное время, в котором трудно было различить, кто свой, кто чужой. Газа - огненный кровавый прожектор, брызнувший на мир своим ослепительным светом. Исчезли полутени. Есть свет и есть тьма. В этом побоище в Газе одна половина человечества торопливо надевает кипы, другая - обматывает себя арафаткой.



Арафатка - как знамя, под которым идут в бой палестинцы. Арафатка - как саван, в который кутают убитых героев. Арафатка - как бинт, которым обматывают кровавые раны Газы. Арафатка - как скатерть с блюдами поминальных трапез.



Человек, посмотри на свое отражение. Что на тебе - кипа или арафатка?



Как прекрасен Ближний Восток - край мудрецов и пророков, дивных стихов и песнопений, изумрудных вод и благоухающих садов. Как любил я странствовать по Ближнему Востоку. Это путь от каменной громады сфинкса, чей нос разбит ядрами наполеоновских пушек, через Синай, через Суэцкий канал, раскаленные пустыни, где когда-то перед Моисеем расцвел неопалимый куст купины.



Иран, смуглый, как плод граната, страна зеркальных мечетей, толкователей древних заветов, бесстрашных воинственных стражей, вскормленных гением Сулеймани.



Триполи, куда я добирался по черной ледяной ливийской пустыне. На кромке зеленого Средиземного моря стояли античные города, и в огромном, гудящем от ветра шатре меня принимал Каддафи.



Багдад с дворцами и райскими садами, где я сидел на берегу Тибра, ел запеченную рыбу, а мимо меня катили военные грузовики, и солдаты строили из мешков с песком баррикады, готовились к близкой войне.



Божественная Сирия с мечетью Омейядов, вонзившая в лазурь свой минарет, откуда, по пророчествам, сойдет Мессия, и состоится второе пришествие.



Турция с бирюзой Босфора и с пленной Святой Софией, вокруг которой, как караул со штыками, высятся минареты. Я смотрел, как поднимается над Босфором солнце, и висячий мост казался тончайшей паутиной, соединяющей два континента.



Ливан с долиной Бекаа и виноградной лозой у подножия Баальбека - таинственной античной громады, где дышат духи цезарей и фараонов.



Катар с его золотой Аравийской пустыней и чудесной Дохой, где каждое строение - это волшебный сосуд, изделие восхитительного стеклодува.



Но всех милее - Газа. В Газе свечу с расплавленным воском я прилепил к темному камню православного храма и пьянел от сладких кадильных дымов. В Газе я сажал в красноватую землю росток оливы, поливал мое дерево прохладной водой и сам пил ее из глиняной чаши. В Газе я шел по подземному туннелю, и рядом со мной мускулистые палестинцы несли на спинах загадочные тюки.



В Газе я встречался с мучениками, прошедшими через израильские застенки. Их огромные черные глаза сверкали непроходящим страданием. В Газе я выступал перед студентами университета, и на меня смотрело множество умных, чутких, вопрошающих глаз. В Газе я пил вкусный чай в обществе русских женщин, чьи мужья, палестинские врачи, увезли их когда-то из русских земель, и мне было странно и чудесно слышать московское аканье и вологодское оканье под этими восточными небесами.



Газа, я думаю о тебе и отираю слезы арафаткой.



16.11.23