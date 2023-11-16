"Краткий курс" истории создания Израиля и ХАМАСа: радикализация неизбежна, - В.Овчинский

00:27 17.11.2023 "Краткий курс" истории создания Израиля и ХАМАСа: радикализация неизбежна

Владимир Овчинский



Чтобы понять беспрецедентную эскалацию конфликта Израиля и ХАМАСа после 7 октября 2023 года, необходимо проследить длинную траекторию радикализации ХАМАСа в сторону насилия, что само по себе отражается в радикализации конфликта в более широком смысле.



Такой анализ проделан Акилом Н. Аван (директором Исследовательского центра конфликтов, насилия и терроризма в Королевском университете Холлоуэя в Лондоне) в статье в The National Interest "Скрытая история Хамаса" (14.11.2023):



"Истоки насилия



Истоки конфликта коренятся в насилии. Это началось с растущей волны антисемитизма и преследований евреев в Европе в конце девятнадцатого века, от дела Дрейфуса 1894 года во Франции до массовых погромов против евреев в России после убийства царя Александра II в 1881 году. Эта враждебная среда стала свидетелем возникновения сионизма, политического движения, стремившегося создать национальную родину, на которой еврейский народ мог бы жить безопасно. Первый Сионистский Конгресс в 1897 году нацелился на создание этого дома в Османской Палестине. Однако они столкнулись с немедленным моральным затруднением: земля уже была населена палестинскими арабами, и создание еврейского государства неизбежно повлекло бы за собой вынужденные демографические изменения.



Некоторые сионисты выразили беспокойство по поводу перспективы насильственной экспроприации земель у арабов. Исраэль Зангвилл писал в 1905 году: "Настоящая Палестина уже имеет своих жителей... Мы должны быть готовы либо изгнать мечом арабские племена, которыми они владели, как это делали наши предки, либо бороться с проблемой большого чужеродное население, в основном мусульмане, привыкшее веками ненавидеть нас". Другие, пытаясь смягчить когнитивный диссонанс, вызванный насильственным лишением арабов их земли, будучи беженцами от преследований, приняли умиротворяющий миф о том, что Палестина была "землей без народа для народа без земли".



Дебаты были прекращены после принятия Декларации Бальфура 1917 года. Стремясь заручиться международной поддержкой во время Первой мировой войны, Великобритания обязалась поддержать создание еврейского национального дома в рамках того, что впоследствии стало ее палестинским мандатом - военной добычей, полученной от завоеванных османов. Британское правительство, помня об аналогичных обещаниях, данных арабам (в обмен на их поддержку против османов), добавило оговорку, что "ничего не должно быть сделано, что могло бы нанести ущерб гражданским и религиозным правам существующих нееврейских общин в Палестине". В ответ евреи, спасаясь от бича антисемитизма в Европе, устремились в Палестину, безвозвратно изменив ее демографический состав. Евреи в Палестине выросли с 4 процентов населения в 1897 году до 17 процентов в 1931 году, а к 1948 году, накануне рождения Государства Израиль, они составляли одну треть из двух миллионов человек, проживающих в Палестине.



В этот период местное арабское население, встревоженное перспективой вытеснения прибывающими еврейскими мигрантами, становилось все более беспокойным. Палестинский мэр Иерусалима Ареф-паша Даджани уловил лихорадочные настроения в 1919 году, написав: "Мы не можем достичь взаимопонимания с ними евреями или даже жить с ними вместе… Если Лига Наций захочет не прислушайтесь к призывам арабов, эта страна станет рекой крови". Это кипящее недовольство в конечном итоге переросло во все более ожесточенное межобщинное насилие, приведшее к сотням смертей с обеих сторон, причем ключевыми горячими точками стали беспорядки в Яффо в 1921 году и беспорядки у Стены Плача в 1929 году.



Взаимная радикализация



Еврейская иммиграция достигла своего апогея во время Пятой алии: в период с 1929 по 1939 год в Палестину прибыло более 250 000 евреев, многие из которых бежали от нацистских преследований. Новоприбывшие усугубили существующую напряженность в отношениях с местными жителями, особенно с арабскими фермерами-арендаторами, которые оказались вынуждены покинуть свои земли и оказаться в нищете.



Шейх Иззеддин Аль-Кассам, исламский проповедник, возмущенный тяжелым положением фермеров, организовал жестокое сопротивление как еврейским, так и британским объектам, представив это как религиозный "джихад" против оккупантов. Его смерть в 1935 году от рук британцев взволновала палестинское население: только в Хайфе его похоронная процессия собрала три тысячи скорбящих.



Сегодня собственная литература ХАМАСа рассматривает это событие как часть мифической истории происхождения группировки. Они являются законными наследниками непрерывной воинственной линии, которая началась с "мученичества" Кассама. Неудивительно, что в его честь также названо военное крыло ХАМАСа - бригады Изз ад-Дин аль-Кассам и печально известная ракета "Кассам".



Смерть Аль-Кассама воодушевила его последователей, спровоцировав дальнейшее насилие как против евреев, так и против британской колониальной администрации и завершившееся арабским восстанием 1936-1939 годов.



Появление подпольных сионистских военизированных группировок, таких как "Иргун", которые проводили кампании "активной обороны", осуществляя неизбирательные террористические взрывы на арабских рынках, только усилило поляризацию этого периода.



Британцы, которые в конечном итоге подавили арабское восстание с помощью сионистских ополченцев, убив при этом не менее 5000 арабов , стремились сократить еврейскую иммиграцию как источник напряженности.



"Иргун", возмущенный "предательством Британии", теперь обратил свой гнев против британцев, самым позорным образом осуществив в 1946 году разрушительный террористический взрыв против британской штаб-квартиры в иерусалимском отеле "Царь Давид".



На фоне растущего насилия и беспорядков Великобритания решила прекратить действие своего неработоспособного мандата и передать его недавно созданной Организации Объединенных Наций. Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала разделить Палестину на два государства в 1947 году. Хотя арабы превосходили евреев по численности в соотношении 2:1, предлагаемому еврейскому государству было предоставлено 56 процентов земли, большая часть которой находилась в наиболее плодородных районах. Арабы, посчитав такое разделение несправедливым, категорически отвергли этот план, положив начало гражданской войне, которая поглотит обе общины.



Травматические воспоминания о Накбе



В марте 1948 года Еврейское агентство реализовало план Далет, призванный обеспечить контроль над максимальной территорией Подмандатной Палестины в рамках подготовки к созданию еврейского государства, одновременно изгоняя или нейтрализуя палестинские силы и население. Израильский историк Илан Паппе назвал План Далет "планом этнической чистки". Всего за несколько месяцев этот интенсивный период насилия послужил своего рода акушеркой, помогая рождению Государства Израиль 14 мая 1948 года.



Для палестинцев этот период представлял собой явную трагедию. К 1949 году:



15 000 палестинцев были убиты, многие из них - в результате массовых зверств, совершенных в таких деревнях, как Дейр-Ясин и Тантура;



более 400 палестинских городов и деревень обезлюдели;



Израиль увеличил свою земельную долю до 78 процентов территории;



750 000 палестинцев стали апатридами в результате так называемой Накбы, или "Великой катастрофы".



Накба стала важнейшим событием, формирующим палестинскую идентичность и коллективную память. Непреходящим образом Накба остается одним из длинных караванов оборванных беженцев, несущих свое скудное имущество и, что особенно важно, ключи от своей собственности, отчаянно бегущих в безопасное место в соседних государствах, терпящих по пути постоянные преследования со стороны сионистских ополченцев. Даже по сей день почти каждая палестинская семья ревностно охраняет ключ от своего исторического дома в Палестине, драгоценной семейной реликвии, передаваемой из поколения в поколение в абсурдной надежде, что однажды они вернутся и откроют дверь дома в деревне, которая более не существует.



Память о Накбе продолжает вспоминаться в ходе нынешних военных действий. Массовое перемещение Израилем жителей Газы к египетской границе на юге в преддверии кампании воздушных бомбардировок было названо палестинцами "второй Накбой".



По странному совпадению, некоторые голоса с израильской стороны также признали исторические параллели с нынешним тяжелым положением в Газе. Ави Дихтер, министр сельского хозяйства Израиля, бывший министр внутренней безопасности и директор ШАБАКа, недавно заявил: " Сейчас мы разворачиваем Газа Накба… Газа Накба 2023. Вот чем это закончится". Действительно, трудно переоценить центральное значение Накбы на протяжении всей истории этого конфликта.



Ахмеду Ясину было двенадцать лет, когда в 1948 году в его деревне Аль-Джура произошла этническая чистка, вынудившая его семью бежать в лагерь беженцев Аль-Шати в секторе Газа. Травма Накбы оказала решающее влияние на его отношение к врагу, когда он четыре десятилетия спустя основал ХАМАС.



"ХАМАС – детище Израиля"



Истоки Хамаса были явно ненасильственными. Ее материнская организация "Аль-Муджамма аль-Исламия" была основана в 1973 году Ясином как исламская благотворительная организация, связанная с палестинским отделением египетского "Братьев-мусульман". Группа долгое время занимала аполитичную позицию, и даже после Шестидневной войны 1967 года, когда Израиль аннексировал и оккупировал палестинские территории, или войны Судного дня 1973 года, "Братство" категорически отказывалось участвовать в вооруженной борьбе против Израиля. Соответственно, аль-Муджамма сосредоточился на предоставлении социальных, религиозных и образовательных услуг и благосостояния палестинцам в секторе Газа. Эта позиция расходилась с другими светскими палестинскими группами того времени, которые активно участвовали в жестоком сопротивлении израильской оккупации внутри страны или террористическим атакам за рубежом, таким как резня на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году. Напротив, пацифистские взгляды Аль-Муджаммы привели к тому, что Израиль признал его в качестве благотворительной организации в 1979 году, позволив ему действовать свободно, а также финансировать и поддерживать развитие сети исламистских социальных институтов по всей Газе.



В более широком смысле Израиль стал рассматривать религиозные группы, подобные предшественнику ХАМАСа, как безобидные, считая их эффективным противовесом своему светскому националистическому сопернику, Организации освобождения Палестины (ООП) во главе с Ясиром Арафатом. В качестве одного из первых примеров "ответного удара" Авнер Коэн, советник израильского командующего сектором Газа, в 1984 году назвал ХАМАС "големом", подразумевая, что группа напоминала существо из еврейского фольклора, созданное для помощи евреям сообщество, но в конечном итоге угрожало его создателю. Годы спустя Арафат выдвинул аналогичное обвинение, заявив: " ХАМАС – порождение Израиля".



Утверждают, что премьер-министр Израиля Ицхак Рабин признал, что поддержка ХАМАСа была прискорбной стратегической ошибкой.



Интифады и подъем ХАМАСа



В 1987 году начало Первой интифады все изменило. Первое массовое восстание простых палестинцев, пытающихся "избавиться от двадцатилетней израильской военной оккупации" - Интифада повлекла за собой протесты, забастовки, бойкоты и забрасывание камнями израильских солдат. ХАМАС, аббревиатура от "Движение исламского сопротивления", был основан в том же месяце и возник непосредственно из благотворительной организации Ясина "Аль-Муджамма". Предлагая религиозную альтернативу светской ООП, ХАМАС стремился взять на себя руководство Интифадой. Несмотря на гиперболическую риторику ХАМАСа (их учредительный устав призывал к уничтожению Израиля), Ясин выразил первоначальную готовность к переговорам, но при условии, что Израиль сначала "признает право палестинского народа на самоопределение и право на возвращение на свою землю". Израиль пренебрег этими усилиями и продолжил подавлять протесты.



В результате Первой Интифады 1200 палестинцев погибли , 15 000 были заключены в тюрьму и более 130 000 получили ранения – многие из них стали результатом политики израильского правительства, направленной на преднамеренное переломание костей протестующим. За тот же период были убиты 180 израильтян.



Наблюдение за жестоким подавлением этих, в основном ненасильственных, народных восстаний приведет к радикализации взглядов ХАМАСа на конфликт и приведет к тому, что группировка скатится к насилию.



Подписание соглашений Осло в 1993 году, представляющих собой предварительное частичное мирное соглашение между Израилем и ООП, формально положило конец Первой интифаде. Экстремисты с обеих сторон выступили против этих попыток мира.



Ицхак Рабин, израильский лидер, подписавший Соглашения, через два года сам будет убит израильским правым экстремистом.



С палестинской стороны ХАМАС, продемонстрировав первые признаки своей непримиримости, отказался признать Израиль или отказаться от насилия. Хотя ранее в том же году группировка совершила свой первый теракт-смертника, лидеры ХАМАС, тем не менее, выразили некоторую двойственность по поводу нападения на израильских гражданских лиц. Ситуация изменилась после резни в мечети Хеврона в 1994 году - акции, совершенной другим израильским экстремистом, пытавшимся саботировать соглашения в Осло.



Барух Гольдштейн, рожденный в США поселенец и последователь радикальной сионистской политической партии "Ках", надел свою израильскую военную форму и убил двадцать девять палестинских верующих во время ночной молитвы Рамадана, ранив еще 125 человек. Правительство Израиля быстро осудило нападение и запретило "Ках", назвав его террористической организацией. Пять лет спустя правительство также демонтирует святыню, воздвигнутую вокруг могилы Гольдштейна и освященную еврейскими экстремистами как объект почитания и паломничества. В отличие от этого и в качестве доказательства ползучей радикализации сменяющих друг друга израильских правительств в сторону крайне правых, нынешний министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир выставлял портрет Гольдштейна в своей гостиной вплоть до 2020 года, убрав его перед своим вхождением в израильскую политику.



В отместку за резню Гольдштейна ХАМАС начал кампанию смертоносных террористических взрывов смертников, без разбора нацеленных на израильское гражданское население на протяжении всего конца 90-х годов. Неудивительно, что в 1997 году Соединенные Штаты быстро признали эту группу иностранной террористической организацией, а вскоре после этого и другие западные страны.



Цикл насилия и ответного насилия не ослабевал на протяжении всей Второй интифады, спровоцированной в 2000 году провокационным визитом Ариэля Шарона в мечеть Аль-Акса. Политик правого толка, который впоследствии станет следующим премьер-министром Израиля, Шарон широко подвергался критике со стороны палестинцев за его жестокое военное участие в резне в Кибии 1953 года и резне в Сабре и Шатиле в 1982 году. Вторая интифада оказалась гораздо более смертоносной для обеих сторон, в результате чего погибло 4200 человек, но, что особенно важно, 25 процентов этих жертв теперь составили израильтяне – потери, во многом обусловленные новой смертоносной стратегией самоубийств и ракетных обстрелов, применяемых такими группами, как ХАМАС. Израиль также преследовал руководство ХАМАСа во время Интифады, особенно за поддержку взрывов смертников.



Подчеркивая роль визуальной политики в конфликте, асимметрия боевого вертолета "Апач", стреляющего ракетами "Хеллфайр" и убивающего Ясина - хрупкого, частично слепого, парализованного, прикованного к инвалидному креслу - в 2004 году стала одним из устойчивых образов этого периода.



ХАМАС у власти



Насилие утихло в 2005 году, после чего последовал односторонний уход Израиля из Газы, включая демонтаж там незаконных поселений. ХАМАС вышел из Интифады с заявлением о победе, представив "освобождение Газы" как полное подтверждение своей стратегии вооруженной борьбы, заявив, что "четыре года сопротивления превзошли 10 лет переговоров". Ее неожиданная победа на выборах 2006 года подтвердила народную поддержку группы среди палестинской общественности, главным образом благодаря ее многолетним инвестициям в благотворительную деятельность и ощутимому отсутствию коррупции. Однако избирательный мандат ХАМАСа так и не был принят ни Израилем, ни западными державами, которые поддерживали конкурирующую партию Фатх. Последовала жестокая борьба за власть, в ходе которой ХАМАС вырвал контроль над сектором Газа у Палестинской автономии, которая затем продолжала управлять оккупированным Израилем Западным берегом.



В ответ на захват власти ХАМАСом Израиль заблокировал Газу, разрушив ее экономику.



Находясь у власти, ХАМАС пытался смягчить свою позицию, отказавшись от взрывов террористов-смертников и время от времени делая вялые предложения Израилю. В 2008 году группа "предложила перемирие, если Израиль отойдет к границам 1967 года, перемирие сроком на десять лет в качестве доказательства признания государства Израиль".



ХАМАС также стремился сосредоточить свое внимание на управлении, несмотря на тяжелые экономические условия, возникшие в результате блокады и решения западных правительств приостановить финансовую помощь. Кризис был частично смягчен за счет создания туннельной экономики черного рынка с Египтом и поддержки со стороны Ирана, Турции и Катара.



После 7 октября Нетаньяху подвергался критике за его центральную роль в поддержке ХАМАС, позволяя ему получать финансирование из Катара. Сообщается, что Нетаньяху защищал эту политику еще в 2019 году, утверждая, что "любой, кто хочет помешать созданию палестинского государства, должен поддерживать поддержку ХАМАСа и переводить деньги ХАМАСу". Это часть нашей стратегии - изолировать палестинцев в Газе от палестинцев на Западном Берегу". Эта цитата оказалась откровенной и в других отношениях, подтвердив неприятие Нетаньяху любого подобия палестинской государственности.



Находившийся у власти ХАМАС стал настоящей катастрофой для палестинцев Газы. Мало того, что группировка потерпела полную неудачу с точки зрения управления, ХАМАС также оставался ревностно преданным борьбе против Израиля. Их контрпродуктивная политика периодических обстрелов неизбирательных ракет и минометов через границу, казалось, только вызвала непропорциональную реакцию Израиля, которая часто следовала уже удручающе знакомой модели коллективного наказания в крупномасштабных военных операциях, таких как операция "Литой свинец" (2008 г.), Операция "Столп обороны" (2012 г.) и Операция "Несокрушимая грань" (2014 г.).



В период с 2008 по 2023 год, до начала недавних боевых действий 7 октября, Израиль убил 6400 палестинцев, подавляющее большинство из которых проживало в секторе Газа. За тот же период 300 израильтян также погибли в результате палестинского насилия.



Жизнь на палестинских территориях становилась все хуже и в других отношениях, благодаря жесточайшему режиму безопасности, состоящему из контрольно-пропускных пунктов, осад, арестов, сносов домов и массовых арестов.



За этот период более 155 000 палестинцев получили ранения в результате насилия израильских военных или поселенцев. Однако 60 процентов этих жертв произошли на Западном Берегу, которым управляла Палестинская администрация и который не имел никакого отношения к ХАМАС.



В этот период также продолжалась аннексия палестинских земель на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме посредством строительства незаконных израильских поселений, число которых к 2023 году увеличилось более чем в четыре раза, насчитывая около 300 и в которых проживает около 700 000 поселенцев.



Пытаясь привлечь внимание международного сообщества, ХАМАС в последние годы, похоже, смягчил свою риторику. Его пересмотренный манифест в 2017 году одобрил создание независимого палестинского государства по принципам 1967 года - молчаливое признание права Израиля на существование.



ХАМАС также проводил различие между евреями и сионистами, заявляя, что борется только с последними, избегая антисемитских формулировок в своем первоначальном учредительном документе. Эта иллюзия была разбита 7 октября".



"Какими бы ни были геополитические причины недавнего конфликта, несомненно то, что все действующие лица, вероятно, выйдут из этого переломного момента более радикальными, чем когда-либо, возможно, для будущего поколения".



Развитие Хамаса во многом отражает более широкую историю израильско-палестинского конфликта.



16.11.23 Источник - zavtra.ru

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