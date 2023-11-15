Палестино-израильская трясина затягивает Запад, - Ирина Алкснис

00:28 17.11.2023

Израильские военные во время наземной операции внутри сектора 15.11.2023



В глазах мира Запад своим лицемерием, лживостью и двойными стандартами нанес очередной мощнейший удар как по собственной репутации

Турция подала иск в Международный уголовный суд в Гааге (тот самый, что выдал ордер на арест Владимира Путина) против Биньямина Нетаньяху, обвинив израильского премьер-министра в геноциде и преступлениях против человечности в секторе Газа.

И практически одновременно с этой новостью Олаф Шольц прокомментировал высказывания турецкого президента в адрес действий Израиля и его властей, пишет колумнист РИА Новости.

Среди прочего Эрдоган назвал происходящее в Газе "израильской резней", а действия Тель-Авива "фашистскими". Так вот, канцлер Германии счел все эти обвинения "абсурдными", поскольку, по его словам, Израиль в своих действиях соблюдает международные нормы и права человека.

В последние дни в экспертных оценках по поводу палестино-израильского конфликта все отчетливее звучит разочарование (или, наоборот, злорадство - в зависимости от убеждений человека): после начала израильской операции в Газе и совершенно вопиющих в своей неизбирательности действий ЦАХАЛ повсеместно звучали прогнозы, что вот теперь-то арабский (и даже весь мусульманский) мир как объединится - и покажет Израилю (а вместе с ним и американцам) кузькину мать.



Чем больше проходит времени, тем очевиднее, что никакого по-настоящему мощного совместного ответа не будет.

Это заставляет многих бросаться в противоположную крайность и утверждать, что США с Израилем снова победили, прогнув под себя Ближний Восток. Ведь понятно же, что все эти иски Анкары в Гаагу - пустое сотрясение воздуха, поскольку МУС полностью контролируется Западом и обслуживает исключительно его интересы и заказы.



А между тем ошибочными были как первоначальная избыточно оптимистичная точка зрения, так и излишне пессимистичная нынешняя.

Для понимания и оценки ситуации необходимо постоянно держать в голове полную картину происходящего. А она хорошо известна всем минимально интересующимся политикой: мир находится в процессе глобального геополитического передела - перехода от однополярной системы к многополярной.



Запад (в первую очередь, конечно, США) является главным бенефициаром старой системы, и, разумеется, он готов на любые крайние меры, чтобы не допустить утраты своего доминирующего положения, поскольку это грозит ему не просто крупными потерями, а полным крахом.



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При этом, с одной стороны, ослабление и деградация Запада уже идут полным ходом. Но с другой - он по-прежнему обладает колоссальными ресурсами и возможностями, так что прямое столкновение с ним - как военное, так и экономическое - крайне опасно и даже может быть смертельным для любой самой мощной державы.



В результате за последние годы сформировалась стратегия противодействия Западу, которой придерживается весь остальной мир, заинтересованный свалить гегемона и перестроить глобальную систему на более справедливых основаниях, но сделать это с наименьшими потерями для себя. Данная стратегия предполагает максимальную гибкость политики и уклонение (насколько только возможно) от прямого конфликта.



С учетом того, что время и сам ход событий работают против американцев и их союзников, стратегия весьма эффективна, но, к сожалению, у нее есть пределы. Россия их достигла: восемь лет (с 2014 года) она оттягивала переход противостояния с Западом в горячую фазу, но к 24 февраля 2022-го все возможности для этого были исчерпаны - и мы были вынуждены начать СВО.

И по итогам уже почти двух прошедших лет можно уверенно говорить, что в мире нет больше ни одной страны, которая бы не просто выдержала то запредельное давление, которому подверглось наше государство по всем направлениям, но и стала бы сильнее. Даже Китаю это бы вряд ли удалось.



Миссия выполнима: Запад превратил исламский мир в своего врага

Экономически он по-прежнему слишком сильно связан с 3ападом, так что "санкции из ада" нанесли бы ему тяжелейший социально-экономический удар, оправляться от которого ему бы пришлось намного сложнее и дольше. Про прочие государства и говорить не приходится. На тот же Ближний Восток за последние годы навалилось огромное количество проблем, от финансовых до продовольственных, - и это безо всякой войны с Израилем.



В таких обстоятельствах неготовность арабского мира "вписаться за Газу" вполне понятна. Очевидно, по мнению большинства лидеров региона, пока еще рано вступать в радикальную и тем более военную конфронтацию с израильтянами и американцами, поскольку таковая обойдется слишком дорого.



Однако глубоко ошибочно записывать текущую эскалацию в актив Израилю и Западу, поскольку своими нынешними действиями они вносят огромный вклад в собственное ослабление и приближение своего краха.



Штаты оказались в поперечном шпагате: они должны делить и так заметно оскудевшие ресурсы между Киевом и Тель-Авивом (притом что главной мишенью для них по-прежнему остается Пекин). Вынужденный занять жестко произраильскую позицию западный истеблишмент подвел очередную мину под внутреннюю стабильность в своих странах, что может ему аукнуться неприятнейшим образом в самый неожиданный момент.



Бомбежки Газы лишают Байдена последних шансов на переизбрание

Вопиющие действия Израиля в Газе уничтожают в глазах большей части человечества все симпатии к нему и ту "неприкосновенность", которую обеспечивала ему память о холокосте. В конце концов геополитическая ситуация созреет и Израиль таки окажется один на один с арабским миром - никто не протянет руку помощи, и ему будет некого винить, кроме себя самого.

А еще в глазах мира Запад своим лицемерием, лживостью и двойными стандартами нанес очередной мощнейший удар как по собственной репутации, так и по всей умирающей глобальной системе, которую он столь яростно защищает.



И не надо считать это неважной мелочью: власть Запада над миром в значительной степени строилась на том притяжении, которое испытывали к нему сотни миллионов и даже миллиарды людей по всей планете. Маска спала и обнажила такое мурло, что эти же люди теперь в ужасе отшатываются.



Так что нет, ни при каких раскладах текущее палестино-израильское обострение не стоит записывать в западные победы. Это очередное вязкое болото, тянущее дефицитные ресурсы и вредящее Западу сразу по множеству направлений.



Остается только один вопрос: все эти сложные политические материи, конечно, важны, но как же жители Газы, как же тысячи погибших детей и тысячи, которым еще предстоит погибнуть?

К сожалению, хорошего ответа на него нет. Каждый делает то, что считает нужным, и то, что требует его совесть. Россия спасает тех, кого может. Спасает своих.