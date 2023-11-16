Слон и пешка: палестинская проблема и мировая реакция, - Илья Титов

00:31 17.11.2023 Слон и пешка:

палестинская проблема и мировая реакция

Илья Титов



В Лондоне 11 ноября прошел большой митинг. Его организаторы утверждают, что с требованием о прекращении бомбежек Газы по британской столице шествовал миллион человек. Полиция же утверждает, что демонстрантов было около трехсот тысяч. По подсчетам тех, кем не двигало желание накрутить или скрутить цифры, на митинге было около 700 тысяч человек, что для мероприятия подобного рода все равно неожиданно много. Собрались, помахали флагами, подрались с полицией - словом, хорошо провели время, надо бы как-нибудь повторить… Но параллельно со столпотворением живых людей в центре Лондона прошел и парад мертвецов. Бывший премьер Борис Джонсон провыл зловещим ветром в коридорах старого замка, что митинги против бомбардировок Газы "морально оправдывают действия ХАМАС". Бывший лидер лейбористов троцкист Джереми Корбин в ответ на требования осудить ХАМАС прошумел листвой кладбищенских ив, что осуждает насилие против гражданских в принципе. То есть понятно, на кого тут был намек. Бывший светоч правого политического активизма Томми Робинсон - не тот инфоцыган с керамическими зубами, а другой - проскрипел дверьми заброшенной больницы, что левакам не позволят рулить в Лондоне. Для полной компании звезд английской политики образца 2016 года не хватает разве что Найджела Фараджа. Но тот, не будь дурак, с партийными дрязгами завязал, переоделся в модный розовый пиджак, уехал в Австралию сниматься в дурацких телешоу, и правильно сделал. Нам же, лишенным такой возможности, остается смотреть за тем, что за толпа собралась на митинге в Лондоне. Глобальная пресса назовет вам цифры, сочувствующие Израилю публицисты расскажут об антисемитском настрое акции, а русскоязычные блогеры, фейсбук*-аналитики и твиттер*-эссеисты со смешными фамилиями поведают, что ни о чем такие масштабы акции не говорят, ведь это просто местные мусульмане беснуются. Такая ложь отлично заходит публике на фоне того, что Лондон - действительно очень исламизированный город, полный не только мигрантов из Пакистана, Индии и стран Ближнего Востока, но и потомков мигрантов, переформатировавших этот мегаполис под себя и сделавших его идеальным мультикультурным городом будущего, управляемым мэром Садиком Ханом. Но если присмотреться к лицам на фотографиях с митинга, можно увидеть, что где-то 60% протестующих - совсем не Зухра с Паджитом, а вполне себе Барри с Терезой.



Если слишком долго пытаться объяснить такую солидарность лондонского национального меньшинства (45% населения, по данным переписи 2011 года) с Палестиной понятными аудитории примитивными лозунгами и тупыми идеологемами, то получится, что британцы - вовсе не на правильной стороне истории. Поэтому от греха подальше идеологически правильные источники в очередной раз описали лондонский протест как дежурное беснование мусульман. Но и в нормальных местах очень мало внимания уделили единодушию англичан. В самом деле, Лондон, испокон веков бывший еврейской столицей Европы, не смог в однозначно произраильском ключе возразить на большие манифестации. Да, были альтернативные митинги. Но на них футбольные фанаты и настроенные вправо обыватели собирались с целью не дать испортить британские памятники. Тем, собственно, отметился упомянутый выше Томми: он был в одной из групп на пару десятков человек, которые окружили памятник павшим в Первой мировой, чей день памяти как раз совпал с датой проведения пропалестинского митинга, и мемориал Черчиллю, дабы сторонники Палестины не вешали свои флаги где не надо. Прошлись, толкнули пару фанатских зарядов, подрались с полицией - в общем, опять хорошо провели время, надо бы как-нибудь повторить. То есть это не жест поддержки Израиля, это политический шаг напоминания о себе и красивый, пусть и практически бесполезный ритуал защиты памяти предков.



Словом, вместо "ой-вей" та часть Лондона, что не пошла на большой митинг, сказала: "Oi mate" - так англичане из рабочих районов окликают друг друга. Но вопрос о солидарности с Палестиной широких масс британцев остается открытым. Кто-то объясняет его абстракциями в духе "усталости от войны", популярностью исламских нарративов в большом городе или хорошей погодой, располагающей к прогулкам, - такая трактовка тоже правдоподобна. Но больше всего похоже на правду то, что ситуация в Газе - вопрос, на который Вестминстер, как и полагается всякому уважающему себя западному правительству, дал однозначный произраильский ответ - стала моментом слишком громкого обнаружения себя правительством Сунака. Видите ли, Риши действует по заветам Конфуция, который как-то ляпнул, что лучший правитель - тот, кого люди не знают. Хотелось бы похвастаться, что именно это предсказывалось в материале "Завтра", посвященном его назначению, но на самом деле это было очевидно почти всем - тихий и в меру корректный, он соответствовал западному стереотипу о спокойном и исполнительном клерке и своей задачей имел тихое выправление ситуации для консерваторов от катастрофы к просто беде. Сложно сказать, как на рейтингах отражается подлая реальность - всякий агрегатор рисует свои цифры, которые слабо соотносятся с важными событиями типа забастовок или повышений цен, но Риши Сунак отличается от предыдущих четырех премьеров-консерваторов тем, что не влипает в еженедельные позорные скандалы: такой характеристикой зачастую не может похвастаться даже Карл III. И вот Риши поддержал Израиль в его священной войне против больниц, церквей, лагерей беженцев и колонн с гражданскими.



В целом он не сделал ничего особенно резкого, не сказал ничего слишком грубого и вообще никак не выбился из череды лидеров стран НАТО, высказавшихся примерно в том же духе. Но внутри Британии поднялось недовольство. Сначала его раскручивали слева - те самые троцкисты, которых выдавили из Лейбористской партии (но не из поля общественного интереса), поддержали ХАМАС. Потом возникли правые, которым не нашлось места в Консервативной партии - им бы по примеру заокеанских коллег пообещать воевать за Израиль до последней капли крови, но они тоже почему-то не стали поддерживать Тель-Авив. Потом возникли и довольно широко разошлись по британской прессе интересные контексты. В одном из них Израиль очень вовремя, 29 октября, передал BP права на разработку огромных территорий газового месторождения в Средиземном море - рядом с месторождениями "Левиафан" и "Катлан", откуда газ вовсю продается в Египет, а в перспективе будет продаваться в Европу. Вся эта история, напоминающая типично английский отжим под шумок и покупку острова за бусы, отозвалась в местной публицистике недовольством или на тему бессовестности условий сделки (приводимых в меру богатства фантазии авторов), или на тему аморальности ведения дел с Израилем. Итог один - палестинский вопрос стал редким поводом для политически активного городского обывателя проявить активную гражданскую позицию на фоне самого неинтересного и бедного на события кризиса в британской истории.



За океаном все ровно наоборот. Когда людям становится скучно, они начинают слишком пристально смотреть на многопартийность, которая слишком подозрительно напоминает однопартийность. Поэтому главная задача американской политики - не давать людям скучать и лепить шоу из всего на свете. В периоды событийной голодухи всегда можно вспомнить право на оружие или запрет абортов - американский аналог памятника Дзержинскому работает безотказно. Но сейчас таким поводом для шоу стал палестинский вопрос. Политтехнологи Демократической партии подставляют под удар седую пешку, чтоб нанести урон рыжему слону. Удар по Байдену здесь состоит в том, что левое крыло Демократической партии объявило о солидарности с Палестиной. И это не конфликт демократов и республиканцев, а столкновение молодых и старых, городских и провинциалов, индоктринированных образованием и избежавших этого. Претензии к Байдену сыплются не только со стороны палестинских сторонников, на прошлой неделе устроивших большой марш на Вашингтон (далеко не такой большой, как в Лондоне, всего на пару десятков тысяч человек, но все же), но и со стороны надпартийной верхушки, пропитанной нитями израильского лоббизма и требующей выделять на защиту Израиля все необходимые им деньги.



Интересный момент можно вспомнить в связи с избранием Байдена в 2020 году: противники как раз упрекали его в продолжении курса Обамы, чьим вице-президентом был нынешний глава Белого дома. Обама выделял палестинцам огромные деньги, активно строил мосты с Ираном, а отношения с Израилем, пусть и не были забыты (столп американской государственности, как-никак), но оказались отодвинуты на периферию интересов администрации. Вспомнить это стоит не только потому что Байдена в чем-то там обвиняют (уже сейчас видно, что палестинская тема не слишком трогает американское общество и что пара десятков тысяч сторонников Палестины и жиденькие митинги в поддержку Израиля в Нью-Йорке - весь интерес, который американское общество готово проявить), но еще и из-за того, что человек, игравший в администрации Обамы одну из главных ролей и точно так же имеющий ключевое значение в администрации уже Байдена, сейчас пытается разрулить кризис.



Мы уже рассказывали о том, как со стороны США пожар большой войны тушат и сам президент, и главный дипломат Блинкен. Но, во-первых, далеко не все в Вашингтоне уверены в необходимости тушить этот самый пожар. Находясь в плену вечных стереотипов о решении любых внутренних и внешних проблем печатью денег и раздачей оружия всем вокруг, они убеждены, что Штаты спокойно вытянут еще один кризис. А во-вторых, госсекретарь является главным дипломатом лишь формально, на деле самым надежным человеком Байдена в делах дипломатии уже давно считается директор ЦРУ Билл Бернс. Билл, это средство последней надежды, сразу понял, что увещевания Нетаньяху не сработают - для Биби, теряющего остатки популярности даже в военное время, критически важно разобраться с Газой и сделать это быстро, пока негативные последствия войны не перевесили угара патриотического подъема. Поэтому 9 ноября Билл встретился в Дохе с коллегой из "Моссада" Дэвидом Барни. Во-первых, шпион шпиону глаз не выклюет, а во-вторых, в ходе переговоров, в которых участвовали еще и катарцы, договорились о гуманитарной паузе на пять дней. Там можно будет и помощь подвезти, и раненых вывезти, и заложников освободить, да и в целом голову остудить. Само собой, на следующий же день израильское правительство с этим решением не согласилось (словно принимавший его глава Моссада относится к какому-то другому правительству), но давление на Нетаньяху растет с каждым днем. Одним из признаков этого стали усилившиеся по всей Европе к концу минувшей недели разговоры про "решение в виде двух государств". Это самое "решение" - древняя, как сама ООН, шутка внутри ООН. Упоминание two-state solution в абсолютно любом контексте и при любых обстоятельствах превращает всякий разговор на этой площадке в балаган. Говорить реально о признании странами Запада Палестины пока не приходится вообще - из-за мощнейшей сети лоббирования, десятилетиями действовавшей на всех уровнях сразу, столпом государственной власти помощь Израилю стала не только в США, но и во многих других странах "цивилизованного мира". Иными словами, премьера Израиля банально берут на понт угрозой признания западными странами Палестины и разговора в совсем других выражениях.



Сложно сказать, воспринимает ли кто-то эти угрозы всерьез, но сам факт, что такие слова впервые за много десятков лет посетили речи высоких шишек с Запада, уже интересен. Кстати, некоторые связали слова Сунака про "два государства" с масштабной поддержкой Палестины в Лондоне. Сказано это было действительно в тот же день, только с подобными словами в последнее время выступали и президент США, и президент Франции и даже папа римский - ни у кого из них больших протестов под боком не было. В начале этой недели в Каире Бернс и Барни должны встретиться уже с представителями ХАМАС, что в перспективе рисует схему еще большего давления на Нетаньяху.



Наиболее занятным аспектом всего палестинского вопроса внутри США стало молчание Трампа. Тот поначалу, конечно, горячо поддержал свою любимую страну, но потом как-то поумерил пыл и сейчас лишь время от времени обещается наладить мир между всеми на свете, как только станет президентом. У него, дескать, есть хитрый план помирить всех со всеми, но он вам его не расскажет, потому что вы не президент. Сейчас Трамп в прямом эфире наблюдает крах своих попыток наладить связи Израиля с арабским миром. Соглашения Авраама, открытие посольств, подписание договоров и установление дипотношений - все ушло в небытие, осталось в далеком прошлом и получило однозначный ответ на любые разговоры о перспективах восстановления в случае возвращения Дональда в Белый дом. Если любитель "Больших сделок" снова возникнет с предложением денег или преференций в случае нормализации отношений с Тель-Авивом, арабский мир ему заломит такую цену, что дипломатическая победа явно не будет того стоить.



Несправедливо обвинять страны региона в бездействии - так кажется лишь на первый взгляд в мире очевидных и однозначных выводов, происходящих из слов. Но недавно мы видели, как "Хезболла", формально не вступавшая в войну, вовсю воюет, как Израиль, не объявлявший о начале наземной операции, ее уже проводит и как страны Персидского залива, которые стабильно смешат новости грозными декларациями и бесполезными встречами, начали предпринимать действия. Нет, это не атомные бомбардировки Тель-Авива, как того желают иные комментаторы, упрекающие исламский мир в беззубости, это даже не еврейские погромы в богатых на еврейское население Эр-Рияде, Кабуле и Махачкале. Но это давление в перспективе 2024 года может пошатнуть уверенность очень многих в Вашингтоне и сделать позицию тушителей войны более популярной среди западных элит. Газета Financial Times в начале октября сообщала, что Саудовская Аравия с Россией готовятся сократить объемы добычи нефти на 2024 год. Сейчас, судя по тому, что пишут на эту тему профильные СМИ со ссылкой на источники в делегациях, готовится дополнительное сокращение добычи, и обсуждаться оно будет на встрече ОПЕК+ в Вене 25 ноября. То есть время на претворение в жизнь замечательных миротворческих инициатив двух шпиков и примкнувших к ним катарцев все еще есть. В остальном же все выглядит так, словно конфликт в Газе волнует из глобальных сил только США, - это их дипломаты прыгают блохами по Амманам, Дохам и Анкарам, это их президент суетится, предлагая решения палестинского вопроса, это их пресса ездит в зону конфликта, как к себе домой, иногда показывая то, чего Тымчуки из ЦАХАЛ показывать не хотят.



Палестинская проблема, является, в сущности, проблемой одних только США. Три центра евразийского влияния - Китай, Индия и Россия - не вмешиваются в конфликт напрямую. С Индией, кстати, есть занятный аспект: рядовые индусы, если верить опросам телевидения на улицах или публикациям в соцсетях, безответно влюблены в Израиль. Объяснить это никто не может, трактовки про негативный опыт соседства с мусульманами звучат не очень убедительно. Израильские же власти планируют заменить палестинских рабочих, которым теперь почему-то на израильских стройках не очень рады, на индусов. От этого в свою очередь не слишком счастливы уже рядовые израильтяне, которым, очевидно, любой брат-семит, каким бы палестинцем он ни был, ближе индуса. При этом солидарны с ними индийские профсоюзы, которые, во-первых, держат в уме отношение исламского мира к Израилю, а во-вторых, помнят о скотских условиях, в которых израильские прорабы держали братьев-семитов. Пока история с наймом ста тысяч индусов упирается во взаимные возражения, Индия начала голосовать за перемирие в ООН - важный шаг, показывающий отсутствие солидарности с Израилем на уровне государства.



Что же касается Китая, то его активно будут склонять на правильную сторону истории уже в ближайшие дни. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), ради которого из центра Сан-Франциско даже выгнали всех бомжей и наркоманов, оставив город безлюдным, будет строиться вокруг встречи Байдена и Си. Глобально говорить им особо не о чем - разве что в очередной раз жевать все то, что уже разжевали американские топ-чиновники, летавшие в Китай миллионами. Но конкретно в применении к текущей ситуации можно представить, что Джо надавит на Китай, чтобы тот надавил на Иран и Саудовскую Аравию, чтобы те надавили на ХАМАС, чтобы тот согласился на перемирие. Но такая схема мало того, что слишком сложна, так еще и требует ответных шагов. А пространства для этих шагов у США нет и предложить Китаю им почти что нечего. Ну а насчет России можно вспомнить, что президент Путин заговорил про "решение в виде двух государств", еще когда на Западе это было моветоном. С тех пор ничего нового со стороны наших властей сказано не было, если не считать подтверждения постпредом при ООН Небензей того факта, что Израиль вышел за рамки допустимой самообороны. Но там, где молчат кабинеты, говорит улица. Речь не только о событиях в Махачкале, вскрывших целую сеть агентов вражеского влияния, которые в один голос подняли вой о невиновности погромщиков. Речь еще и о тех, кого наша страна выставила на улицу в прошлом году. 5 ноября бывшие наши звезды марафонили - в смысле "выступали непрерывно", а не так, как они привыкли марафонить, - на портале "Русская Нетания" 15 часов кряду. БИ-2**, Гребенщиков***, Покровский***, Слепаков***, Хаматова, Шац***, Макаревич*** и даже бывший Noize MC***, который ныне шугается буквы в своем старом имени и называется Noiзe MC - всех этих достойнейших личностей можно только поздравить с долгожданным обретением родины. Но дело даже не в том, о чем они там навыступали. Самое интересное здесь - оправдание своего патриотического угара. Скажи они что-то вроде "это наша родина, и мы ее поддерживаем несмотря ни на что" - все бы все поняли. Но даже таких заявлений от вчерашних пацифистов не пришло. Зато оно пришло от первого заместителя пресс-секретаря Госдепартамента США: отвечая на вопрос о том, почему администрация Байдена поддерживает Израиль, уничтоживший за месяц гражданских больше, чем Россия - за без малого два года на Украине, Ведант Патель ответил, что сравнение совершенно неуместно. В этом он прав. Сравнивать военную операцию с истреблением, жертвами которого, по данным Минздрава Газы на 12 ноября, стали 11 180 человек и пострадали от которого больше 28 тысяч человек, действительно неуместно.



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** Солист данной группы Лева "БИ-2" является иностранным агентом



*** Иностранный агент



16.11.23 Источник - завтра

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