 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пекин и Вашингтон договорились не задирать друг друга, - В.Скосырев
00:36 17.11.2023

16.11.2023

Лидер Китая разглядел в отношениях двух стран блестящее будущее
Владимир Скосырев

На прогулке с Си Цзиньпином Джозеф Байден дал понять репортерам, что переговоры прошли очень хорошо.
Говоря об американо-китайских переговорах в Калифорнии, и президент США Джозеф Байден, и председатель КНР Си Цзиньпин сделали упор на их конструктивном характере. Байден назвал встречу самой продуктивной с тех пор, как он занял свой пост. Си тоже сказал, что две державы вполне могут поладить друг с другом. Но по проблемам, которые подвели их чуть ли не к конфликту, особого прогресса не было достигнуто. Единственным конкретным результатом стали соглашения о возобновлении связей между военными и о пресечении производства наркотика на базе фентанила.

Главным же стало обещание продолжать контакты, в том числе по телефону в момент кризиса. Если сопоставить официальный отчет Белого дома о встрече и высказывание Си после нее, то они вроде бы кардинально отличаются по тону.

Байден, согласно американскому релизу, подчеркнул, что США и Китай – это конкуренты, причем США будут продолжать инвестировать в укрепление американской мощи, а также укреплять союзников и партнеров. США всегда будут отстаивать свои интересы и интересы своих партнеров.

А в отчете китайского государственного агентства "Синьхуа" говорится, что Си выразил твердую уверенность в блестящем будущем отношений двух держав. Для этого нужно не так много – "уважать друг друга, мирно сосуществовать и осуществлять взаимовыгодное сотрудничество".

На деле же глубинные причины разногласий никуда не делись. Никакой структуры для продолжения диалога на высшем уровне не было создано. Вместо этого, пишет The New York Times, Джейк Салливан, помощник президента США по национальной безопасности, будет общаться с главой МИД Китая Ван И.

Еще один штрих к беседе двух лидеров добавили слова Байдена на пресс-конференции о том, что он по-прежнему считает Си диктатором. В подтверждение своего тезиса он назвал Си "парнем, который управляет коммунистической страной".

В преддверии саммита помощники американского президента толковали о том, что спад в экономике впервые поставил Китай в невыгодное положение по сравнению с США. Но в действительности лидеры в основном повторили свои прежние аргументы по Тайваню. Си выразил тревогу, что предстоящие выборы на острове могут породить призывы к провозглашению независимости. А это для Китая "красная линия". В этом случае Китай может применить силу.

Как на это отреагировал Байден? В релизе Белого дома говорится, что позиция США о том, что существует "один Китай", осталась неизменной. США выступают против изменения статус-кво любой из сторон. Иными словами, президент не повторил своих прежних высказываний, точнее намеков, что США станут на защиту Тайваня от нападения Китая.

В беседе с "НГ" Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "Вашингтон сохраняет стратегическую неопределенность по Тайваню. Он никогда не говорил открыто, вмешается он или не вмешается. Эта двусмысленность должна сдерживать Китай. С другой стороны, выборы на острове могут принести неожиданности. Их результат кому-то не понравится. Если на Тайване проиграет правящая Демократическая прогрессивная партия, то в этом обвинят Пекин".

Впрочем, согласно отчету Белого дома, Байден высказался и по Украине, повторив свой тезис, что США будут продолжать поддерживать ее суверенитет. А по Ближнему Востоку президент США подтвердил поддержку права Израиля защищать себя от терроризма. Ломанов сказал, что эти высказывания Байдена продиктованы его стремлением не оттолкнуть часть своего электората перед президентскими выборами, а не желанием переубедить Пекин.

Позиция Пекина по Украине, да и по войне Израиля с ХАМАС была ранее четко сформулирована, сказала представитель МИД Китая прессе в Пекине. Так что осталось неизвестным, высказался ли Си по этим конфликтам в Сан-Франциско.

Как бы то ни было, по окончании переговоров не было опубликовано совместное заявление. Тут, по мнению американских комментаторов, сыграло роль то, что Южно-Китайское море остается ареной довольно опасного противостояния вооруженных сил двух государств. Американцы утверждают, что их военные самолеты летают в международном воздушном пространстве. Пекин считает, что они вторгаются в зону контроля КНР. Поэтому китайские истребители нередко перехватывают воздушные суда США, что чревато катастрофой. Не спадает напряженность и вокруг отмели, из-за которой спорят Филиппины и Китай. Вашингтон в этом случае занял прямо-таки вызывающую позицию. Он сообщил, что будет оборонять своего союзника Манилу.

Тем не менее, как комментирует Reuters, обе стороны в оценках события сделали акцент не на противоречиях, а на "примирении и диалоге".

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1700170560


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