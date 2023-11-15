Конфликт в Газе довел Иран до внутриэлитных разборок, - Игорь Субботин

00:37 17.11.2023

В Тегеране спорят о вариантах участия в войне против Израиля

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



15.11.2023

От министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна потребовали уйти в отставку на фоне обострения ситуации в секторе Газа. Член комиссии Меджлиса (парламента) по внешней политике и нацбезопасности Махмуд Аббасзаде Мешкини выступил с обвинением, что дипведомство Исламской Республики утратило центральную роль в урегулировании ситуации вокруг Палестины и отказалось от курса на уничтожение Израиля. Некоторые депутаты хотят активного вступления Тегерана в боевые действия, однако высшее руководство смотрит на ситуацию иначе.

Попытку запустить отстранение Абдоллахияна с должности предпринял Махмуд Аббасзаде Мешкини. Депутат, представляющий консервативный лагерь, раскритиковал МИД за неумение "сыграть центральную и эффективную роль" в урегулировании вооруженного конфликта в секторе Газа. Одной из претензий стало то, что дипломатическое ведомство Ирана, являющегося, по словам законодателя, "самой могущественной страной оси сопротивления", не предложило созвать саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС), прошедший недавно в Саудовской Аравии, на собственной площадке, хотя иранская сторона, как утверждал ее официоз, выступала одним из вдохновителей встречи.



Кроме того, Мешкини обвинил МИД Ирана в отказе от видения лидера исламской революции имама Рухоллы Хомейни, который говорил о необходимости "стереть Израиль с лица земли". Законодателя возмутило то, что на международных площадках Тегеран поддерживает документы, которые отталкиваются в палестино-израильском конфликте от принципа создания двух государств. Так, 27 октября Генеральная Ассамблея ООН одобрила арабскую резолюцию, которая призывала к "гуманитарному перемирию" на территории сектора Газа, но продвигала решение на основе двух государств. К резолюции присоединились и иранские дипломаты, однако им пришлось подыскивать этому решению публичное оправдание.



"У Исламской Республики определенно есть проблемы с отдельными частями резолюции", –заявили тогда в постпредстве Ирана при ООН, но подчеркнули, что любое альтернативное решение сыграло бы в интересах Израиля.



Отдельную критику в адрес правительства за политику по Газе развил реформистский лагерь. Бывший глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в двух отдельных выступлениях заявил, что вступать в широкий региональный конфликт, углубляя конфронтацию с США и Израилем, Исламской Республике было бы неправильно. По его словам, лучший способ защитить Газу – это не давать Западу повода утверждать, что палестинский народ действует как марионетка Ирана. Бывший шеф Зарифа экс-президент Хасан Рухани на прошлой неделе также предостерег действующее правительство от участия в войне между Израилем и ХАМАС. "Ошибка, неправильное решение или неточное действие могут перенести к нам пламя войны", – отмечал он.



Обоих политиков представители консервативной элиты успели обвинить в предательстве национальных интересов.



Голоса внутри "ястребиного" лагеря поддерживают прямое вмешательство Ирана в конфликт. В Меджлисе развернулась целая пропагандистская кампания, когда депутаты начали собирать списки тех, кто готов поехать в Газу добровольцем.



Однако офис верховного лидера Али Хаменеи может не испытывать такого энтузиазма по поводу мобилизации. Источники Reuters рассказали 15 ноября об итогах недавних переговоров рахбара с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией. По их словам, Хаменеи попросил своего визави укоротить голоса внутри Газы, которые призывают Иран и "Хезболлу" вмешаться в войну. Вероятно, высшее руководство Ирана осознает все потенциальные издержки.



В разговоре с "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Никита Смагин заметил, что претензии к МИД Ирана не выглядят объективными. "Тегеран не мог организовать саммит ОИС: если бы он попытался это сделать, на него вряд ли приехало бы много участников, – считает собеседник "НГ". – Очевидно, что Иран не самая популярная страна в исламском мире в том смысле, что у многих стран есть вопросы к его политике. Либо нет дипломатических отношений, либо их уровень понижен". Поэтому если бы Иран попытался организовать встречу на своей площадке, вряд ли это закончилось бы успешно, отмечает эксперт.



"Что касается формулировки о двух государствах, очевидно, что это история про дискуссию внутри консервативного лагеря, а в Иране рычаги влияния имеет только консервативный лагерь, про попытку показать, кто больше консерватор и кто больше верен идеалам исламской революции, – рассуждает Смагин. – Подписание какой-либо резолюции, где упоминается принцип двух государств, не соответствует принципам Исламской Республики, потому что она не признает Государство Израиль в принципе. Но если рассуждать рационально, отказ от подписания вряд ли оправдан, потому что Тегерану пришлось бы оказаться в изоляции". Такие темы, продолжает аналитик, поднимаются в стране, чтобы улучшить внутриполитические позиции.



"В целом речь не о попытке угодить обществу, потому что иранское общественное мнение индифферентно к проблеме Палестины, – обращает внимание собеседник "НГ". – В ходе нынешнего обострения мы видели, что в отличие от арабских стран, в отличие от Турции, в Иране нет никакого воодушевления по поводу пропалестинской повестки. Есть воодушевление у властей, но его нет у населения. Думаю, это игра не на электорат – это игра исключительно на аудиторию внутри истеблишмента. Вряд ли это выльется во что-то большее. Когда Абдоллахиян действует, это согласовано со всеми уровнями власти. Так что это чистое внутрисистемное позерство, задача которого получить очки от внутриэлитных разборок".