 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Гагаузы боятся ликвидации своей автономии, - Светлана Гамова
00:39 17.11.2023

15.11.2023

Юг Молдавии не голосует за кишиневских политиков
Светлана Гамова
Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Главу Гагаузии Евгению Гуцул отказываются признавать в Кишиневе.
В Молдавии готовятся ко второму туру местных выборов в воскресенье. Основная борьба идет за второй по величине город Бельцы и столицу Гагаузской автономии Комрат. Пропрезидентская партия PAS в этом не участвует, избиратели севера и юга страны не голосуют за выступающих против РФ. Накануне президент Майя Санду обвинила главу Гагаузии Евгению Гуцул в принадлежности к преступной группировке. Гагаузский правозащитник Иван Бургуджи сказал "НГ", что "центральные власти собираются ликвидировать автономию".

Местные выборы в Молдавии в центре внимания не только общественности республики, но и за рубежом. Политобозреватель Ион Тэбырцэ объяснил это тем, что 2025 год, на который намечены парламентские выборы, станет годом реформирования власти в Республике Молдова (РМ), а нынешние всеобщие местные выборы – первый шаг в этом процессе.

По предварительным итогам, на выборах 5 ноября наибольшее количество мандатов в районных и муниципальных советах получила PAS – 357, Партия социалистов – 256, Европейская социал-демократическая партия (ЕСДП) – 88 мандатов. "Но если посмотреть на голосование в районных и городских советах и учесть, что сюда не входит АТО Гагаузия, где обычно голосуют за неевропейские партии, то у PAS не будет большинства", – сделал вывод Ион Тэбырцэ.

По мнению директора социологического института IMAS Дору Петруцци, "результаты местных выборов продемонстрировали эрозию имиджа партии PAS", которая потеряла 20–30% избирателей по сравнению с парламентскими выборами 2021 года.

Правящая партия потеряла большие города, в том числе Кишинев, где вопреки призывам руководства республики мэром во второй раз стал Ион Чебан. Северные районы и автономия на юге также вышли из-под контроля правящей партии. Однако в районные и сельские органы власти в центре страны прошли представители PAS.

В русскоговорящем городе Бельцы во втором туре за пост мэра будут бороться представители Партии социалистов и "Нашей партии" Ренато Усатого, в прошлом градоначальника. В Комрате соперничают независимые кандидаты из местных жителей. Город Оргеев выиграл сторонник запрещенной партии "Шор". PAS обратилась в суд с требованием отмены итогов голосования в этом городе, но получила отказ.

Дальше ситуация будет накаляться. В стране уже готовятся к президентским выборам в будущем году и к парламентским в 2025-м. У президента Санду появляются серьезные соперники, среди которых уже можно назвать мэра столицы, лидера партии MAN Иона Чебана и экс-башкана (главы) Гагаузской автономии Ирину Влах, которая на днях может сделать соответствующее заявление.

С автономией на юге страны у властей Молдавии отношения не складываются. Гагаузы жалуются на ущемление их прав со стороны Кишинева. Правозащитник Иван Бургуджи сказал "НГ": "У меня есть предположение, что центральные власти собираются ликвидировать автономию". Накануне президент Санду заявила, что не подпишет декрет о вхождении башкана Гагаузии Евгении Гуцул в правительство РФ, пока она "работает на преступную группировку". Между тем глава автономии по закону является членом правительства.

Санду поддержал руководитель делегации ЕС в РМ Янис Мажейкс.

В эфире телеканала TV8 дипломат заявил, что "в принципе невозможно взаимодействие с госпожой башканом до тех пор, пока нет ясности в том, кого она представляет – гагаузский народ или осужденного преступника". Речь идет о лидере партии "Шор", который заочно осужден молдавским судом, но проживает в Израиле. Политическую деятельность Илана Шора в Кишиневе связывают с Россией.

Подготовка ко второму туру проходит на фоне активизировавшейся борьбы с коррупцией. Во вторник в Кишиневе прошли обыски у четырех судей, а в среду на них были заведены уголовные дела. Их подозревают в извлечении выгоды из влияния, а также в коррупции. Борьба с коррупцией названа в качестве одного из трех условий, необходимых для интеграции Молдавии в Евросоюз.

В то же время в Молдавии объявлен сбор продуктов для бедных. Глава Управления политики по менеджменту отходов и химических веществ Министерства окружающей среды Светлана Болокан пояснила: "Важно понимать, что в мире есть люди, которые плохо питаются, поэтому нам хорошо бы несколько сократить потребление и иметь возможность обеспечить другую часть людей, которых достаточно и у нас в стране, менее обеспеченных людей".

Румынский политолог Ханс Хартман раскритиковал в телеэфире президента Санду за методы ее правления: "После поражения на выборах она заявила, что избиратели, проголосовавшие против г-жи Санду, являются российскими агентами. Но это бедняки Молдовы, которые субботу за субботой ходили на акции протеста перед президентским дворцом в Кишиневе. Это не американские и не русские агенты, это – бедность".

Майя Санду между тем опубликовала в среду на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) обращение к гражданам в связи с трехлетним пребыванием у власти. Она отметила: "Три года назад мы с гражданами одержали победу. Вместе мы вступили на долгий и трудный путь создания по-настоящему свободного европейского государства, которое заботится о своих гражданах".

Источник - НГ
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