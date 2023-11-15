Лидеры США и Китая сошлись и разошлись. "Конструктивно" посидели, - "Къ"

00:47 17.11.2023

Джо Байден и Си Цзиньпин зафиксировали разногласия на саммите в Сан-Франциско

Саммит лидеров США и Китая, состоявшийся в среду в пригороде Сан-Франциско, завершился без прорывов, хотя и привел к ряду конкретных договоренностей. Так, Джо Байден и Си Цзиньпин объявили о возобновлении контактов между военными двух стран и о создании рабочей группы по борьбе с наркотиками. Между тем пожелания Пекина насчет отмены санкций и изменения американской политики контроля за экспортом чувствительного оборудования, похоже, были просто приняты к сведению. Более того, вскоре после переговоров, которые глава Белого дома назвал "конструктивными и продуктивными", он вновь назвал председателя КНР диктатором.



Немного солнца в холодной войне

В соответствии с дипломатическим протоколом и элементарной вежливостью первая за год личная встреча главы Белого дома с председателем КНР началась на довольно дружеской ноте. "Мы должны гарантировать, что конкуренция не перерастет в конфликт. И мы также должны ответственно управлять этой конкуренцией. Это то, чего хотят Соединенные Штаты и что мы намерены сделать. Я также считаю, что мир хочет от нас обоих откровенного обмена мнениями",- заявил Джо Байден, открывая встречу со своим китайским визави.



"Для двух таких крупных стран, как Китай и США, отвернуться друг от друга - не вариант… Планета Земля достаточно велика для того, чтобы обе страны смогли добиться успеха",- вторил ему Си Цзиньпин.



После этого обмена любезностями лидеры в сопровождении членов делегации удалились на переговоры. Затем последовали рабочий обед и небольшая прогулка по засаженному оливковыми деревьями поместью Филоли в 48 км к югу от Сан-Франциско. И лишь после этого господин Байден вышел к представителям СМИ.



Назвав переговоры с Си Цзиньпином "конструктивными и продуктивными", президент США перешел к конкретным итогам.



Во-первых, лидеры двух стран договорились о создании прямой линии связи друг с другом. Кроме того, Вашингтон и Пекин решили восстановить обрубленные Китаем в августе 2022 года контакты по военной линии (причем на разных уровнях).



Во-вторых, Джо Байден заручился обещанием Китая усилить контроль за своими химическими компаниями, производящими прекурсоры фентанила - смертельно опасного компонента наркотиков, продаваемых в США. "Это поможет спасти жизни людей, и я высоко оценил приверженность президента Си этому вопросу",- отметил американский президент на пресс-конференции. Впрочем, как заявил позднее журналистам на условиях анонимности высокопоставленный американский чиновник, Штаты намерены "доверять, но проверять" действия Китая в этой сфере. Именно поэтому было решено не ограничиваться устными договоренностями лидеров, а создать двустороннюю рабочую группу по сотрудничеству в области контроля над наркотиками.



Еще одна конкретная договоренность - решение начать межправительственный диалог по теме искусственного интеллекта.



Показательные выступления

Разумеется, стороны не могли обойти и самую чувствительную (особенно для Китая) тему - ситуацию вокруг Тайваня. По словам господина Байдена, состоялась "ясная", но "не горячая" дискуссия. При этом обошлось без новых вводных. Как рассказал позднее глава Белого дома, он подтвердил приверженность США политике "одного Китая", но повторил, что США продолжат вооружать Тайвань в качестве сдерживающего фактора. При этом господин Байден попенял коллеге Си на масштабное наращивание самой КНР военной силы вокруг острова (который Пекин всегда считал своей территорией) и призвал не вмешиваться в грядущие в январе тайваньские выборы.



В ответ Си Цзиньпин повторил давно сформулированные тезисы: Китай предпочитает мирное воссоединение Тайваня с материком, планов вернуть остров при помощи силы у Пекина нет.



Но исключать применение военных методов против Тайбэя при определенных обстоятельствах китайский гость все равно не стал. Тем более что еще в 2005 году КНР приняла Закон о противодействии деятельности по расколу страны, который предоставил властям право на применение "немирных" способов для противодействия силам, выступающим за независимость Тайваня.



В ходе беседы Джо Байден также не преминул высказать озабоченности США относительно задержания американских граждан в Китае (их списки были вручены представителям КНР в среду), нарушения Пекином прав человека в Синьцзяне, Тибете и Гонконге, а также его "принудительных действий в Южно-Китайском море". Наконец, не обошлось и без обсуждения самого горячего ныне конфликта - войны между Израилем и радикальной группировкой "Хамас"



В ходе разговора американский лидер призвал собеседника использовать свое влияние на Иран, чтобы не допустить расширения конфликта на Ближнем Востоке. Правда, как отметил позднее один из американских чиновников, Си Цзиньпин в основном просто слушал и его намерения относительно Тегерана так и остались до конца не ясны.



Зато лидер КНР оказался весьма красноречив, когда дело дошло до изложения китайских претензий и пожеланий.



Согласно пересказу агентства "Синьхуа", Си Цзиньпин потребовал от Джо Байдена отмены санкций и изменения политики контроля за экспортом чувствительного оборудования. "Подавление технологического прогресса Китая - это не что иное, как стремление сдержать высококачественное развитие Китая и лишить китайский народ права на развитие. Развитие и рост Китая, обусловленные его собственной логикой, не могут быть остановлены внешними силами",- процитировало китайское СМИ лидера страны.



На этом моменте отмолчаться в ответ решил уже американский президент. "Нет никаких признаков того, что Байден согласится пойти на такие шаги",- предположило агентство AP, описывая этот эпизод. Хотя еще накануне встречи Bloomberg уверенно писало, что в обмен на давление Пекина на своих производителей фентанила Штаты снимут некоторые ограничения, в том числе восстановят доступ нескольких предприятий к американским технологиям.



Шаг вперед, два назад

Общение двух лидеров не обошлось и без личной нотки. Если раньше Джо Байден не раз вспоминал историю своих личных встреч с Си Цзиньпином в бытность обоих вторыми лицами своих государств, то на этот раз американский лидер заговорил о ближайшем будущем. И поздравил супругу господина Си Пэн Лиюань с грядущим 20 ноября днем рождения. Запомнить это президенту США было, вероятно, несложно, поскольку он родился с ней в один день, пусть и с разницей в 20 лет. В ответ товарищ Си смущенно признался, что из-за напряженной работы о предстоящем празднике подзабыл.



Однако уже через несколько часов после этой позитивной ноты глава Белого дома решил вновь пригвоздить своего недавнего собеседника званием "диктатора".



"Послушайте, ну он ведь действительно и есть диктатор. Диктатор в том смысле, что он тот самый парень, который управляет коммунистической страной, правительство которой полностью отличается от нашего. Отрицать это или спорить с этим просто невозможно",- заявил Джо Байден, отвечая на прямой вопрос корреспондента CNN.



"Это заявление крайне ошибочно и безответственно, Китай решительно выступает против политических манипуляций",- прокомментировала позднее эти слова официальный представитель МИД КНР Мао Нин.



"Переговоры ожидаемо закончились без сенсаций: никаких уступок Китаю в преддверии выборов Байден себе позволить не может. Вероятно, американский лидер будет выставлять как успех возобновление контактов между военными, которые Пекин прервал в прошлом году. Но это лишь восстановление статус-кво и не более",- оценил итоги встречи в беседе с "Ъ" директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев.



Большинство людей на Западе выступает за прагматизм в геополитике

Добился ли чего-то Китай, по словам собеседника "Ъ", будет видно только по ближайшим шагам США. "Если за встречей последует ослабление экономических санкций или снятие пошлин для каких-либо китайских товаров - значит, какое-то потепление действительно состоится. Но судя по первым заявлениям из Пекина и Вашингтона, встреча лишь зафиксировала непримиримость оппонентов",- резюмировал Кирилл Бабаев.



Наталия Портякова

№214 от 17.11.2023, стр. 5