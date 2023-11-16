Обещать - не значит мириться: чем завершились переговоры Байдена и Си на АТЭС? - "Известия"

00:50 17.11.2023

16 ноября 2023,



И почему важный прогресс встречи не помешал президенту США опять назвать китайского коллегу диктатором

Анастасия Костина



Итоги встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина 15 октября на саммите АТЭС оказались весьма скромными. Это подтверждает мнение экспертов, что страны находятся в глубокой политической конфронтации, а прошедшие переговоры нужны были для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации и успокоить американских избирателей, опасающихся войны с Китаем. Какое значение имеют договоренности лидеров ядерных стран для мировой повестки - в материале "Известий".



О чем договорились Байден и Си

В Сан-Франциско продолжается форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). При этом все внимание по-прежнему приковано к одному событию - встрече Джо Байдена и Си Цзиньпина. Главная интрига заключалась в том, удастся ли лидерам о чем-то договориться.



Лидеры США и Китая встретились в историческом поместье Филоли к югу от Сан-Франциско. Переговоры продлились несколько часов, завершившись рабочим ужином. По итогам Джо Байден заявил, что добился "важного прогресса". Си Цзиньпин, в свою очередь, выразил твердую уверенность в блестящем будущем китайско-американских отношений. По крайней мере, политики условились "поднимать трубку" по срочным вопросам. Есть и еще один положительный знак. Как сообщает The Washington Post, Си дал понять, что Китай отправит в США новых панд всего через неделю после того, как три медведя были возвращены в КНР к большому разочарованию американцев.



Пекин часто прибегает к "пандо-дипломатии", когда хочет сделать широкий политический жест.



Официальные договоренности Байдена и Си, как и ожидалось, оказались довольно скромными. Они касаются только трех сфер. Первое - это возобновление совместных усилий по борьбе с наркотиками, в том числе с фентанилом, который тоннами утекает из Китая в Западное полушарие. Второе, о чем договорились лидеры, - это открытие диалога по вопросам безопасности в области ИИ. Наконец, политики пришли к согласию в контексте одной из самых обсуждаемых повесток - Байден и Си решили возобновить прямые военные контакты. Ранее Китай приостановил их после провокационного визита бывшего спикера палаты представителей США (третье лицо государства) Нэнси Пелоси на Тайвань и ее переговоров с местной администрацией.



Для Китая обсуждение Тайваня имело первостепенное значение. В Пекине сомневаются в том, насколько искренни США в своем признании принципа "одного Китая". По словам Байдена, на встрече с Си он в очередной раз заверил, что придерживается этого принципа. При этом глава КНР призвал США предпринять практические действия для выполнения своих же обещаний, а именно перестать вооружать Тайвань и поддержать "неизбежное мирное воссоединение" КНР с островом.



Лидеры затронули и международную повестку, включая ситуацию на Украине и в секторе Газа. Как заявил Байден, США и КНР продолжат интенсивный диалог и по поводу неспокойной обстановки в Южно-Китайском море. В Азиатско-Тихоокеанском регионе в последнее время усилилась напряженность на фоне борьбы Пекина и Вашингтона за влияние.



- Восстановление контактов между военными призвано минимизировать опасность непреднамеренных инцидентов между американскими и китайскими ВВС и ВМС. При этом американская сторона не собирается признавать, что подобные опасности возникают исключительно из-за постоянно растущего военного присутствия США в западной части Тихого океана для "сдерживания" Китая, - отметил в беседе с "Известиями" бывший советник по вопросам внешней политики руководства Республиканской партии в сенате США политолог Джим Джатрас.



В то время как Си Цзиньпин провел беседу в свойственной ему сдержанной манере, линия поведения Джо Байдена осталась противоречивой. В Китае неформальные разговоры двух политиков охарактеризовали как "теплые и личные". Например, в ходе беседы Байден показал Си фотографию, на которой тот стоит перед знаменитым мостом "Золотые Ворота" в 1985 году во время его первой публичной поездки в Америку, спросив: "Вы знаете этого молодого человека?" Об этом рассказала пресс-секретарь МИДа Хуа Чуньин в посте в соцсети Х. При этом по окончании встречи дружественная риторика американского лидера сменилась провокационными "непротокольными" заявлениями. Джо Байден снова назвал Си Цзиньпина диктатором.



- Послушайте, ну он такой и есть. Он диктатор в том смысле, что управляет коммунистической страной, правительство которой полностью отличается от нашего, - рассказал президент США на пресс-конференции.



В китайском МИДе отреагировали, заявив, что это высказывание "серьезно оскорбляет политическое достоинство Китая и равносильно публичной политической провокации". Байден в ответ выразил уверенность, что его слова не повлияют на прогресс, достигнутый на переговорах.



Потемкинские деревни для лидера КНР

Хотя оба лидера пересекались год назад на саммите G20 на Бали, прошедшая встреча имела особое значение - Си Цзиньпин не был в Соединенных Штатах с 2017-го. Это подтверждает неподдельный ажиотаж вокруг четырехдневного визита лидера КНР в США не только в инфополе, но и в самом Сан-Франциско.



Перед самым стартом АТЭС "солнечный город" начали поспешно приводить в порядок, чтобы не было стыдно перед мировой общественностью, а особенно, по общему распространенному мнению, перед Китаем. В попытке создать потемкинские деревни муниципальные службы за считаные дни убрали из центра палаточные лагеря бездомных и наркоманов. Местные жители в соцсетях небеспочвенно задались вопросом, почему так нельзя было сделать раньше. Мэрия в ответ сослалась на "беспрецедентные проблемы безопасности и материально-технического обеспечения".



Сразу по прилете в Сан-Франциско у трапа Си Цзиньпина встретила внушительная делегация в лице губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и министра финансов Джанет Йеллен. У отеля, где позже остановился Си, собрались сотни желающих увидеть лидера КНР. Полиции города даже пришлось в целях безопасности разделять сторонников и противников китайского правительства.



Значение встречи для мировой политики

В том, что встреча Байдена и Си скорее больше номинальная, многие были уверены с самого начала. Больших прорывов так и не случилось. Сейчас отношения США и Китая находятся в самой низкой точке после начала "торгово-экономической войны" при экс-президенте Дональде Трампе. При этом, конечно, сам факт переговоров демонстрирует положительную тенденцию.



- Тот факт, что объем и масштаб тем встречи двух лидеров были заранее известны публично, указывает на попытку просигнализировать о желании более тесного взаимодействия. Это признание неразрывных экономических связей и того, что глобальная стабильность будет зависеть от позиции США и Китая по отношению друг к другу, - считает профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан.



Приглашение Си Цзиньпина на АТЭС может свидетельствовать не столько о желании наладить связи, сколько о необходимости укрепить позиции Джо Байдена. Рейтинг его одобрения в США снижается третий месяц подряд, как показали результаты опроса Reuters и Ipsos. За несколько дней до АТЭС он упал до 39%, опустившись к худшему с апреля значению. К слову, все больше американцев, по данным этого же исследования, считают "международные конфликты" главной проблемой для США. Таким образом, Байден, вероятно, постарался в преддверии президентских выборов 2024 года успокоить граждан, волнующихся по поводу возможного военного столкновения с Китаем.



Провокационные действия США на мировой арене действительно вносят огромную неопределенность в глобальную политику.



- Будучи державой номер один в мире, США должны взять на себя соответствующие обязанности по глобальному управлению в рамках ООН. К сожалению, они поступают наоборот: закрывают глаза на растущее число горячих точек, в определенных случаях придерживаются принципа бездействия или, что еще хуже, подливают масла в огонь, - поделился мнением с "Известиями" ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Академии общественных наук КНР Чжу Цзяньли.



По вопросам международной повестки позиции США настолько негибкие, что здесь ожидать прорывов не приходится, подчеркивают эксперты.



- Между КНР и США противоречие только одно, но оно настолько глубокое, что возможности договориться просто нет. Речь идет о глобальном лидерстве. Уступить его Китаю Вашингтон не сможет, и никакие встречи на высшем уровне этому не поспособствуют. США и КНР останутся антагонистами мировой политики, - рассказал "Известиям" директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев.



Встреча лидеров двух крупнейших экономик мира важна для всех, в том числе и для России, отметили также в Кремле. "Однако это не та тема, которая широко стоит на нашей повестке дня", - добавил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Для Москвы большее значение имеют встречи российской делегации. В этом году ее возглавил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. По итогам первых встреч он отметил, что к делегации РФ на саммите "относятся достойно" и все дипломаты получили визы. По его словам, Россия не планирует двусторонних контактов с США на саммите, но обязательно затронет вопросы негативного влияния санкций на развитие экономики. Сейчас идет обсуждение итоговой декларации АТЭС.