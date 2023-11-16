Цифровой юань рвется за пределы Китая, - В.Катасонов

09:36 17.11.2023 16.11.2023 | ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ



Я уже немало писал о цифровых валютах центральных банков (англоязычная аббревиатура термина – CBDC). Многие вопросы CBDC освещены в моей только что вышедшей книге: "Цифровые валюты: от биткойна к CBDC. "Хозяева денег" хотят стать "хозяевами мира" (М.: Тион, 2023). Согласно последним данным Банка международных расчетов (БМР), цифровыми валютами на середину нынешнего года занимались примерно 130 центральных банков. Некоторые из них лишь изучали плюсы и минусы цифровой валюты, другие притупили к подготовке проектов CBDC, третьи уже осуществляли реализацию пилотных проектов. Несколько стран и юрисдикций отчитались о том, что они уже полностью легализовали цифровую валюту (наиболее крупная из них – Нигерия). Однако пока масштабы использования CBDC в этих странах очень скромные.



Скорость движения разных стран к действительно масштабному введению CBDC разная. Но большинство экспертов признают, что лидером в мире является Китай. Народный банк Китая еще с середины прошлого десятилетия без особого шума приступил к подготовке проекта цифрового юаня (e-CYN). А с июня 2021 года в Китае был запущен пилотный проект CBDC. Масштабы его расширяются из месяца в месяц. Проектом охвачены множество провинций, миллионы граждан, тысячи банков и компаний.



В конце 2022 года Народный банк Китая включил CBDC в расчет показателя денежной базы (ДБ). На тот момент в обращении находилось 13,62 млрд e-CNY (примерно 2 млрд долл. США), что эквивалентно 0,13% от суммарного показателя ДБ. По данным Acryptoinvest.news, на середину нынешнего года масса электронного юаня составляла 0,16% массы наличных денег в обращении. Количество транзакций в электронных юанях достигло 950 млн, при этом было открыто 120 млн кошельков. Объем транзакций с использованием e-CNY в июне этого достиг 1,8 триллиона юаней (250 миллиардов долларов США) против 100 млрд юаней в августе прошлого года. Пока, конечно, абсолютные и относительные масштабы использования e-CNY достаточно скромные. Но тенденция к росту прослеживается.



И НБК, и большинство других центральных банков заявляли, что разрабатываемые ими CBDC предназначены для "внутреннего пользования". Что это третий вид денег, дополняющий наличные и традиционные безналичные (депозитные) деньги, необходимые для платежей и расчетов на внутренних товарных и финансовых рынках. Правда, кое-какие ЦБ уже намекают или даже в открытую говорят о том, что CBDC призваны заместить со временем наличные и даже обычные безналичные деньги. И со временем цифровая валюта центрального банка станет единственным видом денег. В этой связи многие эксперты и наблюдатели небезосновательно говорят, что внедрение CBDC преследует цель построения "электронного концлагеря". Управлять этим "концлагерем" будет центробанк, который монополизирует денежную эмиссию, все счета CBDC будут открыты центробанком, и он будет прослеживать все транзакции как физических и юридических лиц.



О том, что CBDC могут использоваться для международных (трансграничных) транзакций, центробанки еще два-три года ничего не говорили. Но сегодня уже многие ЦБ приступили к изучению возможности использования CBDC в качестве средства международных платежей и расчетов. Об этом, между прочим, заговорили и международные финансовые институты – Международный валютный фонд и Банк международных расчетов. БМР пытается координировать процесс разработки CBDC отдельными странами для того, чтобы национальные цифровые валюты были "совместимыми" и могли использоваться во взаимных денежных транзакциях стран. БМР ведет работу по созданию единой платформы цифровых валют, некий "переходник", позволяющий странам использовать свои национальные CBDC во взаимных платежах и расчетах. Что касается МВФ, то многие эксперты подозревают, что Фонд в условиях секретности готовит проект наднациональной, мировой CBDC. Подробнее об этом можно прочитать в моей статье "МВФ и БМР строят мировой концлагерь под кодовым названием "CBDC"".



Система СВИФТ, которая на протяжении уже почти полувека обслуживает значительную часть всех международных платежей, опасается, что масштабное использование CBDC для трансграничных транзакций может лишить СВИФТ нынешних ее монопольных позиций. СВИФТ стремится взять под свой контроль процесс разработки и внедрения CBDC в отдельных странах, предлагая себя в качестве "моста" для трансграничных цифровых транзакций.



В мае 2022 года СВИФТ анонсировала тестирование совместимости различных платформ CBDC при совершении трансграничных платежей. На первом этапе было проведено около 5000 транзакций. В сентябре нынешнего года СВИФТ подключила центробанки трех стран ко второму этапу пилотного тестирования совместимости традиционных систем с CBDC. В число участников вошли Денежно-кредитное управление Гонконга, Нацбанк Казахстана и еще один регулятор неназванного государства. Они уже интегрировали инфраструктурное решение для прямого тестирования транзакций.



Всерьез думает о международной функции CBDC и Китай. О том, что Пекин стремится сделать свой юань международной валютой, известно уже давно. Особенно Пекин стал проявлять свои валютные амбиции после того, когда МВФ включил юань в 2015 году в список резервных валют (Пекин добивался этого более десяти лет). С того времени прошло уже восемь лет. Но нельзя сказать, чтобы позиции юаня в мировой финансовой системе слишком уж усилились. Как следует из данных, опубликованных SWIFT на своем сайте, доля юаня в расчетах по внешней торговле по итогам сентября составила 5,80%. А доля юаня в глобальных международных расчетах (включающих кроме торговли операции на финансовых рынках) составила 3,71%; при этом доли других резервных валют равнялись (%): доллар США – 46,58; евро – 23,60; британский фунт стерлингов – 7,32; японская иена – 4,20.



Есть ряд признаков того, что Пекин хочет сделать юань ведущей мировой валютой с помощью e-CNY. НБК осуществляет сотрудничество с рядом центробанков на предмет возможного использования во взаимных расчетах цифрового юаня.



В июне Центральный банк Аргентины объявил, что разрешит ввод и вывод средств в электронных юанях, что сделало его одним из первых центральных банков за пределами Китая, принявших цифровой юань.



В октябре нынешнего года НБК подписал меморандум о взаимопонимании по укреплению сотрудничества в области цифровых валют с Центральным банком Объединенных Арабских Эмиратов. Государственный коммерческий банк Китая (BoC) заключил аналогичное соглашение с крупнейшей кредитной организацией ОАЭ – Первым банком Абу-Даби (FAB). Как сообщили СМИ, указанные соглашения стали продолжением сотрудничества между двумя центробанками в рамках проекта mBridge, который в первую очередь концентрируется на трансграничных платежах (участниками проекта кроме НБК и ЦБ ОАЭ являются также БМР и центральные банки Таиланда и Гонконга).



Кстати, ЦБ ОАЭ старается не отставать от своего китайского партнера. Он в начале года анонсировал выпуск CBDC в рамках своей программы трансформации финансовой инфраструктуры страны. Между прочим, ЦБ ОАЭ заявил, что национальная цифровая валюта предназначена не только для внутреннего, но и трансграничного использования. Данный проект, согласно заявлению ЦБ, повысит конкурентоспособность ОАЭ как международного финансового и платежного центра.



А вот еще одна новость на тему использования цифрового юаня для трансграничных операций. В июле этого года крупнейший сингапурский банк DBS Bank открыл для клиентов возможность получать платежи в цифровом юане. Запущенная банком платформа позволяет автоматически переводить суммы в китайской CBDC на банковские депозитные счета. По заявлению банка, по меньшей мере один клиент уже воспользовался опцией.



В третьей декаде октября многие мировые СМИ сообщили о том, что Китаем была проведена первая масштабная международная операция с использованием e-CNY. Первоисточник – информация Шанхайской биржи нефти и природного газа (SHPGX). Она на своем сайте сообщила, что 19 октября на ее площадке была проведена сделка по покупке 1 миллиона баррелей сырой нефти с расчетами в цифровых юанях. Покупателем нефти выступила китайская нефтегазовая компания PetroChina. А вот личность продавца и точную стоимость сделки SHPGX не раскрыла. Но раз биржа сказала, что сделка "международная", значит продавец иностранный.



Наблюдатели отмечают, что этой сделкой Пекин добился двойного успеха. Во-первых, удалось при покупке углеводородов у иностранцев использовать для оплаты китайский юань (были и до этого отдельные подобные сделки, но сделка от 19 октября на их фоне очень крупная). Во-вторых, что еще более важно, создан прецедент масштабного использования цифрового юаня в трансграничной сделке. Источник - fondsk.ru

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